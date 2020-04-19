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 В ВСУ за сутки зафиксированы 3 новых случая COVID-19, всего - 32, - Командование Медсил

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 19 апреля подтверждены 32 случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 19 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 32 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - сказано в сообщении Командования Медсил.

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Так, на изоляции (в том числе самоизоляция) - 300 человек, количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 46 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Больные находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Винница - 1 военнослужащий, Черновицкий госпиталь - 1 военнослужащий, гражданская больница во Львовской области - служащий ВСУ)", - говорится в сообщении.

Медики отметили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

В ВСУ за сутки зафиксированы 3 новых случая COVID-19, всего - 32, - Командование Медсил 01

Источник: https://censor.net.ua/n3190069
 
 
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