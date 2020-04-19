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 Политика Украины
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 Чем публичнее становится человек, тем сложнее его забрать: РФ начинает требовать взамен неоднозначные фигуры, - Резников об освобождении пленных

Каждый раз, когда родственники заложников наемников РФ и пленников Кремля начинают публично называть фамилии своих родных, они только усложняют процесс обмена.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, наемники РФ и россияне повышают ставки в этом сложном процессе и начинают этим злоупотреблять во время переговоров.

"Чем публичнее становится человек, тем, естественно, сложнее его оттуда забрать. Более того, за них Россия начинает требовать неоднозначные фигуры. Поэтому, когда мы сегодня удивляемся, что отданы какие-то знаковые фигуры в прошлый раз, давайте посмотрим, а какие знаковые фигуры забрали мы. Не существует универсальной формулы, чем один украинец лучше или хуже другого", – говорит вице-премьер.

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Он напомнил, что все граждане Украины имеют право жить свободной жизнью на подконтрольной правительству территории.

"И если государство не смогло, не справилось в свое время, не хватило мощи и военного потенциала обезопасить и не допустить врага на территорию страны, когда он шел с военной агрессией в 2014 году ... когда пришло соседнее государство со своими войсками, установило там свой оккупационный режим, используя коллаборантов, то в таком случае, сейчас нужно забирать всех, кого можем: и гражданских, и военных, нет разницы. Они все граждане Украины и бороться нужно за каждого", – подчеркнул украинский переговорщик.

Источник: https://censor.net.ua/n3190068
 
   
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вообщем, Резников предлагает смириться, что мы им отдаем террористов, а они нам таксистов и продавщиц супермаркетов?!
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Та є підозра, що це по підказці зєльоних.
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Нет, Резников предлагает помелом не мести, а делать свое дело тихо, как это принято во всем мире. Никто волну о героях в плену не гонит, пока их не освободили. А то сами ставки подняли, а в блеф не смогли получается.
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Так озвучте наконец на кого обменяли этих?Этих которые через месяц снова уйдут через переход на линии разграничения.
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Надо собрать такие публичные фигуры как Резников, Ермак, Зеленский и К и обменять их на наших бранців... Я думаю, что это будет адекватно и именно на это намекает кремль, в противном случае, когда их посадят - они начнут расказывать интересные вещи.
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ви не спромоглись обміняти давно захоплених військових, добровольців
натомість повіддавали самих цінних злочинців.
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Украине нужно менять политику обмена. Иначе это вообще не имеет смысла ( при том что у Путина от 7 до 8 миллионов украинских заложников) Правило - с террористами переговоров не вести, обмен заложников не производить, на уступки не идти. Иначе это только провоцирует террористов на захват новых заложников. Нужно ставить вопрос так , "обмен только захваченных военных на военных боевиков или военных РФ, разведчиков ( шпионов) на разведчиков ( шпионов) противника, диверсантов на диверсантов.. ВСЕ !!! Гражданских на гражданских не менять. Те кто хотел выехать за 6 лет выехали ( и с той и с другой стороны), кто не захотел пусть несет тяготы тамошней жизни. ( Те кто ездит на заработки, по делам, в гости, на отдых в РФ , ОРДЛО и Крым - я бы вообще не рассматривал , пошли они на...) Не будем их менять, не будет у РФ желания их захватывать для обмена. И вопрос решится сам собой.
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точно, там остались уже только военные попавшие разным образом в плен. а своих приятелей, - олканов, таксистов, митрополичьих басов, маркёров,.... власти уже всех выменяли на реальных руцких убийц.
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а чего вы от террористов ожидали? ну дальше высматривайте мир в глазах плешфюрера ...
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То есть мента убийцу который задушил беременного касира ,они забрали без проблем , а пленных пацанов из ВСУ забрать невозможно. Может вопрос не в сложности , а в бабках которые заносят за их обмен , при чем с обоих сторон . Это ж не секрет , что еще во время прошлого обмена , один из возвращенных говорил , что за его обмен отдали оркам 30 штук , а у наших такса еще выше.
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Ахахах, тоесть мяу, а до этого они какие фигуры требовали? Убийцы, террористы-подрывники, сдисты и военные преступники. Сотрудники МВД которые вместо защиты своих граждан, расстреливали их как в тире. После этого помоему можно уже просить кого угодно.
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