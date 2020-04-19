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 Общество, Фоторепортаж
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 В Житомирской области остаются 9 очагов горения, 5 из них локализированы, - ГСЧС. КАРТА+ФОТОрепортаж

По состоянию на 7.00 19 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории 4 лесных хозяйств Житомирской области (ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ", "Словечанское ЛГ" и "Словечанский лесхоз АПК") по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины.

"Остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 очагах продолжаются работы по ограничению их распространения", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

К тушению привлечены 960 чел. и 156 ед. техники, из них от ГСЧС 185 чел. л/с и 43 ед. техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 18 апреля осуществлен 21 сброс (168 тонн воды).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за сухой зимы уровень влаги упал, подсохли торфяники, - Аваков о причинах лесных пожаров на Житомирщине и Киевщине. ВИДЕО

В Житомирской области остаются 9 очагов горения, 5 из них локализированы, - ГСЧС 01
В Житомирской области остаются 9 очагов горения, 5 из них локализированы, - ГСЧС 02
В Житомирской области остаются 9 очагов горения, 5 из них локализированы, - ГСЧС 03

Источник: https://censor.net.ua/n3190067
 
 
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Под Белогородкой местный житель спалил на горячем поджигателей. Работают в паре, передвигаются на скутерах. Прибывшая на место полиция сообщила что на совести этих мразей как миниум 3 поджога. Гниды явно работают по заказу. В Житомирской области остаются 9 очагов горения, 5 из них локализированы, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8894
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Это уже не первая парочка, причем похожего возраста. Вырисовываются сознательные диверсии в сговоре.

"Мужчины 1991 и 1989 года рождения осуществляли умышленные поджоги лесных насаждений в селах Рубежевка и Гуто-Марятин Народичского района Житомирской области".

https://ru.espreso.tv/news/2020/04/12/dvoe_parney_pryznalys_v_podzhogakh_lesov_vblyzy_narodychey
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Как интересно находятся очаги пожаров. Аккуратно чтобы ветер нес дым на Киев. Совпадение? Не думаю. Уверен что ето дело рук **********, Мертвечуковских и Портновских агентов
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А что тут непонятно? Украина не замерзла, нет дефолта и с коронавирусом все не особенно. Остается только поджигать
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Кто бы сомневался что это поджоги.В Беларуси не горит,горел сурово брянский лес тоже нет,а ветер оттуда,горит только Украина.Хорошо что складов нет.А уродов ловить и отдавать тем у кого все погорело.Авакову ловить некогда..На Федину копает.
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Майже по всіх областях України, особливо по Київській, проходять диверсії, які фінансуються із Росії. Як то було з мінуванням соціальних важливих об'єктів, тепер підпалюють ліси (чорнобильський також), поля, очерет вздовж річок. Причина - дестабілізації країни, та сама, що була при мінуванні. Гинуть сотні тисяч тварин, горять цілі села, є ризик радіоактивного забруднення. Нещодавно не байдужому вдалось засняти двох паліїх на скутерах біля Білогородки- Жорнівки. Якщо побачити подібних людей, дзвоніть в поліцію, якщо хоробрі - протикайте шини, не дайте втекти.

https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video

Рассматривать дело как терракт, поэтому изъять компьютеры, смартфоны и работать долго и упорно пока не расскажут не только полиции, а и по центральным тв, сколько им заплатили за это. После этого огласить огромный штраф и срок 5 лет - пусть работают и выплачивают. Жестко? Пусть другие, которым поступят такие предложения знают, чем для них это может закончится иначе поджоги закончаться не скоро. Полиции и добровольцам устраивать патрулирование опасных участков, везде оповещать о подрывной деятельности - на войне как на войне.
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В КГГА нашли наконец-то объяснение, что дым и смог в Киеве зарождаются и приходят с Житомирской области и к Киеву и киевлянам это никакого отношения не имеет и поэтому просят всех успокоиться и не нервничать. При этом сообщают, что с руководством Житомирской обл. постоянно ведутся переговоры, они пообещали в ближайшее время изменить направление ветра!
У Житомирській області залишаються 9 осередків горіння, 5 з них локалізовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2215
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.....народ , не устаю ПОВТОРЯТЬ , мы имеем ДЕЛО с МЕРЗОТНЕЙШЕЙ краиною в СВИТИ !!! ихним ПОСИПАКАМ надо рубить ЯЙЦА чтоб в корне их истребить !!! может грубо написал , но уже ....ть НАДОЕЛО от их подлых поступков !!! УКРАИНА ПЕРЕМОЖЕ !!!
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