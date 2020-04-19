 В Житомирской области остаются 9 очагов горения, 5 из них локализированы, - ГСЧС. КАРТА+ФОТОрепортаж

"Остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 очагах продолжаются работы по ограничению их распространения", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

К тушению привлечены 960 чел. и 156 ед. техники, из них от ГСЧС 185 чел. л/с и 43 ед. техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 18 апреля осуществлен 21 сброс (168 тонн воды).

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