 В Житомирской области остаются 9 очагов горения, 5 из них локализированы, - ГСЧС. КАРТА+ФОТОрепортаж

"Остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 очагах продолжаются работы по ограничению их распространения", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.
К тушению привлечены 960 чел. и 156 ед. техники, из них от ГСЧС 185 чел. л/с и 43 ед. техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 18 апреля осуществлен 21 сброс (168 тонн воды).
"Мужчины 1991 и 1989 года рождения осуществляли умышленные поджоги лесных насаждений в селах Рубежевка и Гуто-Марятин Народичского района Житомирской области".
https://ru.espreso.tv/news/2020/04/12/dvoe_parney_pryznalys_v_podzhogakh_lesov_vblyzy_narodychey
https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video
Рассматривать дело как терракт, поэтому изъять компьютеры, смартфоны и работать долго и упорно пока не расскажут не только полиции, а и по центральным тв, сколько им заплатили за это. После этого огласить огромный штраф и срок 5 лет - пусть работают и выплачивают. Жестко? Пусть другие, которым поступят такие предложения знают, чем для них это может закончится иначе поджоги закончаться не скоро. Полиции и добровольцам устраивать патрулирование опасных участков, везде оповещать о подрывной деятельности - на войне как на войне.