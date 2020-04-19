EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество, Фоторепортаж
  10108  97
Материалы по теме:
Все про:карантин (3382) Пасха (153) Нацполиция (11257) религия (800) церковь (1107) Клименко Игорь (26) COVID-19 (4151) коронавирус (2797)

 В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция. ФОТОрепортаж

Праздничные пасхальные богослужения в почти 14 тыс. храмов Украины прошли без нарушений, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены три админпротокола, открыто одно уголовное производство, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"На территории государства 18-19 апреля прошли мероприятия по случаю празднования Пасхи. Всего праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах государства… Богослужение в большинстве храмах государства прошли без нарушений. Вместе с тем зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина", – сказано в сообщении на сайте Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

По информации ведомства, публичную безопасность и порядок обеспечивали 26,5 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. "Усилия правоохранителей прежде всего были направлены на проведение профилактической работы по неукоснительного соблюдения всех карантинных ограничений", – отметил Клименко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину. ФОТОрепортаж

По его словам, участие в богослужениях приняли почти 130 тыс. граждан.

"И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантина. Однако в течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей", – подчеркнул Клименко.

Полицейские составили три административных протокола и открыли одно уголовное производство. "Остальные материалы тщательно изучается для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном режиме", - сообщил глава Нацполиции.

В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 01
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 02
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 03
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 04
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 05
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 06
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 07
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 08
В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция 09

Источник: https://censor.net.ua/n3190066
 
 
 Топ комментарии
 
аж 19 випадків недотримання карантину ???
ви серйозно ????
та товпища народу без маоск, впритул одне до одного - 130 тисяч !!!
і це тільки 19 порушень ?
 показать весь комментарий
 
Дмитро Ярош

2 год
Всіх хто вірує, вітаю з Великоднем!
Хай воскреслий Ісус дарує щастя і здоров'я вам та вашим родинам, а Україні - Перемогу, Свободу, Справедливість і Добробут!Христос Воскрес!
 показать весь комментарий
 
Живу в Дніпрі біля церкви в приватному будинку. Кожного року всю ніч спати не можемо на пасхальні свята, бо люди йдуть, йдуть та йдуть до церкви всю ніч, іноді не дуже тверезі (м"яко кажучи), і галасу від них ну дуже багато, і навіть коли тверезі, то просто розмовляють між собою, у відчинені вікна все чути. Доводиться зачиняти вікна. Цього року не було нікого, всю ніч була цілковита тиша, а ні галасу, а ні будь яких рухів чи кроків за вікном. Можу відповідально заявити, що людей в церкві практично не було. О 12 годині ночі дзвонили дзвони, тобто, службу правили, а людей не було.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Релігійні фанатики тому що. 21 сторіччя на дворі,а вони як діти. Вірять що всі болячки вилікує свята вода.
 показать весь комментарий
 
 
Они такие же фанатики, как и фанатики вируса. Не вижу никакой разницы. Дикие стада.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція - Цензор.НЕТ 2238

і цей сектант керував країною 5 років...
 показать весь комментарий
 
 
Ну нарешті вибрали відвідувача синагоги. Аж відлягло.))
 показать весь комментарий
 
 
кацахляра до чого ти тут це висрало,зелендон і пр вже твій човен ведуть у світле майбутнє витверезись.
 показать весь комментарий
 
 
19 случаев нарушения и 3 протокола. Московские попы обязательно вас на выбораз поддержат. Если доживут!
 показать весь комментарий
 
 
аж 19 випадків недотримання карантину ???
ви серйозно ????
та товпища народу без маоск, впритул одне до одного - 130 тисяч !!!
і це тільки 19 порушень ?
 показать весь комментарий
 
 
ти не в змозі поділити 130 тис людей на 13 тис церков?
 показать весь комментарий
 
 
19 - это наверное число церквей, где была толпа.
 показать весь комментарий
 
натовп був скрізь. не лише в 19 церквах.
 показать весь комментарий
 
У нас в поселке не было. 2000 жителей приблизительно, может немного больше сейчас, многие из тех, кто постоянно живет в Киеве на карантине тут сидят. Так у нас батюшка сам по поселку вчера вечером проехался по дворам, святил кошики и предупреждал, что служба будет, но просил не приходить. Уж не знаю у кого пикап одолжил, загрузил бидоны с водой и так катался по улицам. У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція - Цензор.НЕТ 9841
 показать весь комментарий
 
 
Ему не нужно пиариться, все его и так знают.
 показать весь комментарий
 
 
130 тыс.: 13 тыс.=10. Ты хоть начальную школу посещала?
 показать весь комментарий
 
Вот и мне смешно. У нас батюшки всю ночь гастролировали по сёлам и дачным кооперативам, даже по домам! На нашей улице в пять утра стояла толпа с корзинками! доставка благословения на дом
 показать весь комментарий
 
 
Да, есть такое. От 50 грн - и батюшка приедет!
 показать весь комментарий
 
130 тыс - очевидно это не нарушителей карантина а включая всех , и тех кто присутствовал соблюдая меры предосторожности . С утра мне звонила сестра , живёт в райцентре , говорит батюшка у них там в церкви , правил богослужение один , прихожане все стояли аж на улице , вдоль неё , в масках и соблюдая дистанцию друг от друга . Потом он вышел , прошёлся вдоль улицы , освятил паски в корзинках и ушёл . Людей было человек 500 . Была и полиция , и ГСЧС ,, всё контролировали , никаких претензий ни к кому не было . Всё прошло тихо - мирно ,, по правилам . У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція - Цензор.НЕТ 7632 .
 показать весь комментарий
 
Дмитро Ярош

2 год
Всіх хто вірує, вітаю з Великоднем!
Хай воскреслий Ісус дарує щастя і здоров'я вам та вашим родинам, а Україні - Перемогу, Свободу, Справедливість і Добробут!Христос Воскрес!
 показать весь комментарий
 
 
Откуда они цифры берут? В святогорье судя по фото одно сплошное массовое нарушение
 показать весь комментарий
 
 
Ну смело можно +13-15 000 зараженных плюсовать...
 показать весь комментарий
 
 
Этож как они прошли без нарушений???!!! В 14000 храмов не собиралось больше двух людей или это не общественное место?
 показать весь комментарий
 
 
Звiсно, що на того хто зараз винен в усьому - на Порошенко .
 показать весь комментарий
 
Явная брехня с цифрами, в 13 тыс храмов пришло 130 тыс, получается по 10 человек в храм, притом есть куча видео где там сотни народу толпилось.
 показать весь комментарий
 
 
Да фигня, там одних священников, певчих и прочих не меньше 10 каждой церкви.
 показать весь комментарий
 
 
Свячена їжа захищає від коронавірусів.
Ходить до церкві двічі на день.
 показать весь комментарий
 
 
Средневековье в 21-м веке. Шаманы Тувы и Бурятии возле костра ритмично бьют в бубен, а православные попы ритмично машут кадилом. Так в чём разница?
 показать весь комментарий
 
 
Навпаки, свячена їжа сприяє поширенню коронавірусу.
Ходіть до церви, якщо хочете захворіти та заразити інших.
 показать весь комментарий
 
А как в гидропарке слабо было паковать?
 показать весь комментарий
 
 
Що там у Дніпрі? Бо, виходячи з подій 17.04, може бути не все так добре...
 показать весь комментарий
 
Кремлёвские бесы по поручению фюрера паРАШИ продолжают заражать лохов.
 показать весь комментарий
 
 
Живу в Дніпрі біля церкви в приватному будинку. Кожного року всю ніч спати не можемо на пасхальні свята, бо люди йдуть, йдуть та йдуть до церкви всю ніч, іноді не дуже тверезі (м"яко кажучи), і галасу від них ну дуже багато, і навіть коли тверезі, то просто розмовляють між собою, у відчинені вікна все чути. Доводиться зачиняти вікна. Цього року не було нікого, всю ніч була цілковита тиша, а ні галасу, а ні будь яких рухів чи кроків за вікном. Можу відповідально заявити, що людей в церкві практично не було. О 12 годині ночі дзвонили дзвони, тобто, службу правили, а людей не було.
 показать весь комментарий
 
 
Але це не дає права думати ,що у Дніпрі раптом всі імбецили,котрі ходили набуханими до церкви і риканили, якимось чудом порозумнішали! У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція - Цензор.НЕТ 5254
 показать весь комментарий
 
 
обещание звездюлины от Филатова и рекомендации МОЗ сделали больше чем просто рекомендации МОЗ
 показать весь комментарий
 
 
Зразу видно "русскіє души" -як місцевий шидівський сцарь барух пілатофф їх шугнув ,а адєссскій бариган "нарекомендував" ,вони хвіст під себе і в будках жувати "калбаску"!
 показать весь комментарий
 
 
Нет на них советской власти.. ( о которой они так скучают)
 показать весь комментарий
 
 
всетаки поперлись упоротыши, вам же по 50-60 лет выж комсомольцы выж плакаты с дедушкой лениным носили, ладно бы вам лет как Патону было он с Наполеоном бухал и родился через год после распятья, когда вы перешли на другую сторону? может когда воду заряженую кашпировским пили, мне правда это непонятно
 показать весь комментарий
 
 
Поразительно, 14 000 действующих церквей в стране, которая строила космические ракеты и самолеты.
 показать весь комментарий
 
 
ну хоть эпидемия подчистит ряды этого руцкого поповья и ряды их верных гундяевцев. нет худа без добра.
 показать весь комментарий
 
 
только они в свою очередь заразят ни в чём не повинных людей ..
 показать весь комментарий
 
 
Только сейчас ети гундяевцы пойдут по продуктовых магазин заражать людей и продукты. Кремль все рассчитал. Ето еще один фронт против Украины.
 показать весь комментарий
 
 
да, это уже состоявшийся факт. ***** и гундяй готовы пойти на всё, чтобы побольше заразить народа в соседних государствах. но сами то у себя запретили крепостным хернёй по церквам страдать. значит угроза реальна и возможно ещё большая, чем все об этом знают.
 показать весь комментарий
 
 
19 случаев несоблюдения карантина, и только 3 админпротокола?
 показать весь комментарий
 
 
готовимся к многолетнему карантину ! а в намордниках пожизненно будем ходить !
 показать весь комментарий
 
 
Чего заслужили... *Многолетний - как сказать, но пока, по крайней мере, не будут иметь активную/ пассивную иммунизацию 95% населения, не прекратится.
 показать весь комментарий
 
130 000 самоубийц, которым гарантировано пеко (как самоубийцам)
 показать весь комментарий
 
После таких серьезных нарушений можно объявлять карантин до апреля 2024 года. Да, Вова?
 показать весь комментарий
 
 
А от парадокс: саме порохоботи (вони за ПЦУ і УГКЦ переважно) виявилися дисциплінованими, послухалися Зе (першої його розумної поради за рік) і лишилися вдома, а зебіли не послухалися куміра і поперли в церкви УПЦ МП провокувати поширення епідемії...
 показать весь комментарий
 
 
шо наоборот?ты стал порохоботом и не пошел святить паску в упц мп?
 показать весь комментарий
 
 
Ну дик в УПЦ МП ж всі пішли, а не в ПЦУ... Це не я тут писав про "пєтін термос"...
І так, я не за пєтю (я за націоналістичні сили завжди був), але мене тут порохоботом через день називають... Для вас "порохоботи" - це всі, хто проти Зе, причому не лише ті, хто за Пєтю, але і ті, хто за Кошулинського, Яроша, Гриценка, Садового і тд і тд... А останнім часом - навіть ті, хто за Юлю)

А прихожани ПЦУ і УГКЦ якраз проти Зе, тому для вас вони всі порохоботи!
 показать весь комментарий
 
 
Не, все порохоботы на шашлыках...жарят шоколад.
 показать весь комментарий
 
 
Москалику, який шашлик? Зараз +9, дубак... Ані порохоботи, ані зеботи не підуть на шашлик, хіба маскалі сєвєрниє..
 показать весь комментарий
 
 
Чернозадый, ешь пока есть что) В Запорожье +16, это тебе не африканская сибирь +9
 показать весь комментарий
 
 
Ще ніколи Київ не називали африканським сибіром У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція - Цензор.НЕТ 2181
 показать весь комментарий
 
Чего сетовать -то ? 20 лет народ дурманят...другой идиологии не придумали. А народ простой по устройству,умных книжек не читает ,верит всяким проходимцам и очень телевизору. А там бородатые ,толстопузые ,краснорожие просят скинутся им на пропитание....Несут последнее.
 показать весь комментарий
 
 
Это обалденный бизнес-проект, которому уже 2000 лет, сотни тысяч отделений по всему миру, с проникновением в госструктуры, с рекламой в каждом доме и почти на каждом человеке (крестик).
А заложили его четверо полуграмотных евреев из зажопья Римской империи.
 показать весь комментарий
 
Прикольно то, что в церковь поперлись совки, которые в это время ходили на субботники.
 показать весь комментарий
 
 
а они как те проститутки,шо после 50 лет воцерковливаются и начинают учить всех,как правильно жить.бо уже по прямому предназначению не годятся У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція - Цензор.НЕТ 7784
 показать весь комментарий
 
 
Казалось бы. А оно и есть единство противоположностей
 показать весь комментарий
 
Та не, то Оксана такі яйця красила.
Сімоненко.
 показать весь комментарий
 
шо та одни селфи ментов...а где ж фотки нарушений? У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція - Цензор.НЕТ 181
 показать весь комментарий
 
 
вони ловили порушників лишень біля храмів ПЦУ.
а московитів не помічали.
 показать весь комментарий
 
 
4,5,8, фото -менты не соблюдают социальную дистанцию, рекомендованую МОЗ. На них протоколы составлены ? А потом вспышку ковида на верующих спишут.
 показать весь комментарий
 
Отмазался. А шо по Святогорской лавре,где спецназы Тандита,где протоколы?
 показать весь комментарий
 
 
оказывается, даже если ты в 21-м веке веришь в иегову, зевса или еще какого тецкатлипоку - сиди себе дома и веруй. можно обойтись без лобызания ряженого, пузатого, бородатого продавца веры.
 показать весь комментарий
 
 
У нас 13500 православных храмов , наших и мацковского сатаната , то есть где то 10 человек на каждую церковь , значит в основном народ все таки с головой дружит , а придурков и религиозных фанатиков хватает где угодно , один Израиль чего стоит.
 показать весь комментарий
 
В середньому по 10, але на ділі десь 0, десь 1-2, а десь кілька сотень - як в Святогірській лаврі...
 показать весь комментарий
 
Сьогодні бачив упоротих які попхнули святити паски.У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція - Цензор.НЕТ 7370
 показать весь комментарий
 
Шкода що безмозґлі вдома сиділи! У великодніх богослужіннях взяли участь 130 тис. осіб, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину, складено 3 адмінпротоколи, відкрито 1 провадження - поліція - Цензор.НЕТ 5352
Взяли б зі собою зелену шмарклю -країна святкувала б подвійно.
 показать весь комментарий
 
 
Та у него рейтинг доси стабильно высок. Народ нихрена так и не понял, что нас в яму тянут.
 показать весь комментарий
 
Для того чтоб нажраться обязательно идти в храм или на кладбище?
 показать весь комментарий
 
 
Я знаю, Бог живёт не в церкви...
Он тихо селится в душе
И бережёт на вираже
За миг единственный до смерти,
Когда не веришь ты уже...

Я знаю, Бог живёт в друзьях,
С которыми роднятся души...
Для них он звёзды утром тушит,
Чтоб был рассвет... а к ночи ужин
Вновь у камина... при свечах.

Я знаю, Бог живёт в любви,
К одной, единственной на свете,
К родителям, и просто к детям,
Твои они, иль не твои...
Я знаю, Бог живёт в любви.

Я знаю, Бог живёт в стихах,
В холсте и красках, в каждой ноте,
Пусть даже Вы не ту возьмёте,
Смычком коснувшись впопыхах...
Отогревая мир в руках...

Я знаю, Бог живёт не в церкви...
Он тихо селится в душе.
И Вы ему, хоть раз, поверьте,
А Он... поверил в Вас уже...

Владимир Михейшин.
 показать весь комментарий
 
 
Всем уродам посещавшим церкви поставить на лоб несмываемую печать и когда будут вызывать скорую чтобы етих упырей не принимали и не лечили за наш счет
 показать весь комментарий
 
Власть побоялась пресечь это всё. Но закрыть метро, весь пригородный транспорт(люди не обсадились), рынки, где можно было недорого купить, и продав немного заработать и тд - решилась. ГДЕ логика?
 показать весь комментарий
 
а аваков обещал блокировать и арестовывать
 показать весь комментарий
 
Я так понимаю, прошедшие 30+ дней карантина можно смело обнулять.
 показать весь комментарий
 
Я не фанат жестких карантинов, но за такое надо пиз...ть. Вся экономика стоит, а эти дебилы свои ритуальные оргии устроили.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх