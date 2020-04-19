 В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция. ФОТОрепортаж

"На территории государства 18-19 апреля прошли мероприятия по случаю празднования Пасхи. Всего праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах государства… Богослужение в большинстве храмах государства прошли без нарушений. Вместе с тем зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина", – сказано в сообщении на сайте Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
По информации ведомства, публичную безопасность и порядок обеспечивали 26,5 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. "Усилия правоохранителей прежде всего были направлены на проведение профилактической работы по неукоснительного соблюдения всех карантинных ограничений", – отметил Клименко.
По его словам, участие в богослужениях приняли почти 130 тыс. граждан.
"И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантина. Однако в течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей", – подчеркнул Клименко.
Полицейские составили три административных протокола и открыли одно уголовное производство. "Остальные материалы тщательно изучается для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном режиме", - сообщил глава Нацполиции.
і цей сектант керував країною 5 років...
ви серйозно ????
та товпища народу без маоск, впритул одне до одного - 130 тисяч !!!
і це тільки 19 порушень ?
2 год
Всіх хто вірує, вітаю з Великоднем!
Хай воскреслий Ісус дарує щастя і здоров'я вам та вашим родинам, а Україні - Перемогу, Свободу, Справедливість і Добробут!Христос Воскрес!
Ходить до церкві двічі на день.
Ходіть до церви, якщо хочете захворіти та заразити інших.
І так, я не за пєтю (я за націоналістичні сили завжди був), але мене тут порохоботом через день називають... Для вас "порохоботи" - це всі, хто проти Зе, причому не лише ті, хто за Пєтю, але і ті, хто за Кошулинського, Яроша, Гриценка, Садового і тд і тд... А останнім часом - навіть ті, хто за Юлю)
А прихожани ПЦУ і УГКЦ якраз проти Зе, тому для вас вони всі порохоботи!
А заложили его четверо полуграмотных евреев из зажопья Римской империи.
Сімоненко.
а московитів не помічали.
Взяли б зі собою зелену шмарклю -країна святкувала б подвійно.
Он тихо селится в душе
И бережёт на вираже
За миг единственный до смерти,
Когда не веришь ты уже...
Я знаю, Бог живёт в друзьях,
С которыми роднятся души...
Для них он звёзды утром тушит,
Чтоб был рассвет... а к ночи ужин
Вновь у камина... при свечах.
Я знаю, Бог живёт в любви,
К одной, единственной на свете,
К родителям, и просто к детям,
Твои они, иль не твои...
Я знаю, Бог живёт в любви.
Я знаю, Бог живёт в стихах,
В холсте и красках, в каждой ноте,
Пусть даже Вы не ту возьмёте,
Смычком коснувшись впопыхах...
Отогревая мир в руках...
Я знаю, Бог живёт не в церкви...
Он тихо селится в душе.
И Вы ему, хоть раз, поверьте,
А Он... поверил в Вас уже...
Владимир Михейшин.
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