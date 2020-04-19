 В пасхальных богослужениях приняли участие 130 тыс. человек, зафиксированы 19 случаев несоблюдения карантина, составлены 3 админпротокола, открыто 1 производство, - полиция. ФОТОрепортаж

"На территории государства 18-19 апреля прошли мероприятия по случаю празднования Пасхи. Всего праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах государства… Богослужение в большинстве храмах государства прошли без нарушений. Вместе с тем зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина", – сказано в сообщении на сайте Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

По информации ведомства, публичную безопасность и порядок обеспечивали 26,5 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. "Усилия правоохранителей прежде всего были направлены на проведение профилактической работы по неукоснительного соблюдения всех карантинных ограничений", – отметил Клименко.

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По его словам, участие в богослужениях приняли почти 130 тыс. граждан.

"И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантина. Однако в течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей", – подчеркнул Клименко.

Полицейские составили три административных протокола и открыли одно уголовное производство. "Остальные материалы тщательно изучается для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном режиме", - сообщил глава Нацполиции.

















