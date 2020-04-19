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 Политика Украины
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 В ОРДЛО скрывают реальную картину по коронавирусу: больные уже есть и среди наемников РФ, - вице-премьер Резников

Киеву известно, что представители оккупационных администраций в ОРДЛО скрывают реальную картину по коронавирусу, и известно, что больные есть среди террористов.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Нам известно, что они скрывают реальную картину на временно оккупированных территориях. Нам известно, что у них уже болеет, в том числе, и военный контингент. Они привозят туда врачей-инфекционистов из РФ. Естественно, прежде всего, у них задача обеспечивать нераспространение коронавируса в войсках. На сегодня у них повышенная статистика больных пневмонией. Они вводят ограничительные меры", – сообщил Резников.

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Он отметил, что под видом борьбы с коронавирусом оккупанты пытаются ограничить приезд представителей СММ ОБСЕ и Международного Красного Креста.

"Картинка у них очень плачевная. Они запрашивают тесты в РФ, но они понимают, что на территории оккупированного Крыма одним из источников распространения вируса являются визитеры из РФ, где тоже статистика беспристрастна, и они перестали это скрывать. СМИ РФ уже показывают правду. Вы наверняка видели эти фото очередей "скорых". По нашей информации, в оккупированном Крыму происходят акты вандализма в отношении автомобилей не на крымских номерах. То есть, это визитеры, которых крымчане не хотят видеть, поскольку понимают, что они потенциальные источники распространения вируса", – рассказал вице-премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3190065
 
   
 Топ комментарии
 
У них статистика одельно по Луганску, отдельно по Ворошиловграду. Все заболевшие едут и учитывются в СССР
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передохните там все!!! и нет такой страны ОРДЛО в мире
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Как это пофиг?! Я выражаю "озабоченность", очень "большую озабоченность" как и все европейские институции, в частности, ОБСЕ.
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У них статистика одельно по Луганску, отдельно по Ворошиловграду. Все заболевшие едут и учитывются в СССР
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Теперь эта резервация сокращенно называется ВорНР.
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передохните там все!!! и нет такой страны ОРДЛО в мире
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Что нам то ордло? Главное что в Украине порядок!
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Як наслідок окупації росіянами частини України там припинена свобода слова, а взамін з'явилася ненависть і брехня! Нещодавно я мав розмову із знайомим, який зараз в Донецьку. Тепер для нього це повернення у найгірші радянські часи, бо навіть при СРСР не було такої ненависті до України, як тепер в ОРДЛО.
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++++ У ОРДЛО приховують реальну картину по коронавірус: хворі вже є і серед найманців РФ, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 9077

скрывают реальную картину по коронавирусу Источник: https://censor.net.ua/n3190065
Количество больных в ОРДЛО - х
Треба більше. - Х*50 = Х. Зато більше
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математический склад ума?кажись там склад ваты...огнеопасно,однако
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Не плевать ли,что там в мире животных?
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А при чем здесь Украина?И почему наша статистика нас не информирует о росте заболеваемости в племенах Папуа-Новой Гвинеи?Ведь укранинцы ох как переживают за этих людоедов а нам ни ГУ-ГУ.
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Украина?Украина которая убивает украинцев разве это Украина?Под таким призывом и Кубань тоже Украина и исторически это будет вернее..
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Українці вбивають рашистських загарбників і їх найманців.
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У ОРДЛО приховують реальну картину по коронавірус: хворі вже є і серед найманців РФ, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 7539Life.ru В Архангельске вспышку коронавируса выявили в психбольнице
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Скорее в палате отделения психбольницы по кличке рф.
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Формально був в минулому. Сьогодні як відколена крижина між двома берегами більш схожа на певну субстанцію в ополонці.
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Спрашивает червячок-сын отца, под Каракасом:
- Папа, а ты когда-нибудь, русского пробовал? Какие они на вкус? А то они к нам в меню скоро поступать начнут...
- Нет, сынок, не пробовал... Дед рассказывал, со слов братьев с Никарагуа, что мясо проспиртованное и табаком отдаёт... А недавно братья с Украины и Сирии, "маляву" передали - они ещё и пальмовым маслом пропитались...
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Припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату шляхом розірвання договору оренди та передати Києво-Печерську лавру у використання Православній Церкві України (ПЦУ).
https://petition.president.gov.ua/petition/92966?fbclid=IwAR2BElikw1ApLpwgS1f91bLZiN7RnmFQ7BQZnMSb-AI020c6cAKik6PqAKs
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Люцифер Та не дай Бог , так жить У ОРДЛО приховують реальну картину по коронавірус: хворі вже є і серед найманців РФ, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 4399 Единственное я не понимаю , как там могут оставаться нормальные люди мазохизм я не понимаю , БДСМ , тоже У ОРДЛО приховують реальну картину по коронавірус: хворі вже є і серед найманців РФ, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 4399 Ну хотят так жить пусть живут , только нам не мешайте и не стреляйте , рано или поздно прилетит ответка У ОРДЛО приховують реальну картину по коронавірус: хворі вже є і серед найманців РФ, - віцепрем'єр Резніков - Цензор.НЕТ 618
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