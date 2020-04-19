 На утро 19 апреля зафиксированы 343 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5449, умерли 141 человек, 347 - выздоровели, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 343 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 330 случаев;
Волынская область - 150 случаев;
Днепропетровская область - 110 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 211 случаев;
Закарпатская область - 182 случая;
Запорожская область - 131 случай;
Ивано-Франковская область - 480 случаев;
Кировоградская область - 245 случаев;
г. Киев - 801 случай;
Киевская область - 304 случая;
Львовская область - 245 случаев;
Луганская область - 24 случая;
Николаевская область - 37 случаев;
Одесская область - 112 случаев;
Полтавская область - 61 случай;
Ривненская область - 308 случаев;
Сумская область - 83 случая;
Тернопольская область - 390 случаев;
Харьковская область - 67 случаев;
Херсонская область - 63 случая;
Хмельницкая область - 47 случаев;
Черновицкая область - 889 случаев;
Черкасская область - 151 случай;
Черниговская область - 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 апреля 2020 г. в Центр поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 17368 сообщений о подозрении на COVID-19.
і нічого.
Про це повідомив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в телезверненні 18 квітня, передає Newsru.co.il.
"Із завтрашнього дня починається ослаблення режиму карантину щодо способу життя громадян і розширення економічної діяльності", - сказав Нетаньяху, додавши, що через два тижні влада проведе аналіз результатів й ухвалить рішення щодо подальшого виходу з карантину.
У чому полягає ослаблення карантину:
Підприємства почнуть повертатися до роботи, збільшивши до 30% кількість працюючих співробітників. Крім того, список підприємств, яким дозволено працювати, буде збільшений;
Магазини, крім торгових центрів, почнуть працювати в колишньому режимі, включаючи електротовари, канцелярські та книжкові магазини, оптику та інші. Також дозволять працювати малому і середньому бізнесу, який надає послуги (з обмеженням щодо кількості людей в приміщенні і вимірюванні температури відвідувачів біля входу).
Правительство Израиля распорядилось 25 марта закрыть все синагоги, мечети и церкви в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции. Новые ограничения также включают запрет жителям выходить из дома на более чем 100 метров, исключая поход за продуктами или лекарствами. А ведь на тот момент у них было всего 5 умерших. И куча всяких запретов была еще до того, да и после - тоже, районы компактного проживания ультраортодоксов практически были заблокированы. А у нас с паханатом справиться не могут.
Парафіяни московського патріархату масово прийшли на Великоднє богослужіння. ФОТО
Так то тебе китайскую подделку впарили!😂
і що за будь яких обставин кожному треба хоч трішечки мати почуття гумору.
тогда ты и Сралину должен кантаты петь - сперва забрал еду, а потом не отдал. иди лучше покушай плоти и крови, или как там в секте у вас то?