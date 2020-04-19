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 Политика Украины, Здоровье
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 На утро 19 апреля зафиксированы 343 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5449, умерли 141 человек, 347 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 343 новых случая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире зафиксированы более 2,3 млн случаев COVID-19, из них более 160 тыс. летальных. ИНФОГРАФИКА

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 330 случаев;
Волынская область - 150 случаев;
Днепропетровская область - 110 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 211 случаев;
Закарпатская область - 182 случая;
Запорожская область - 131 случай;
Ивано-Франковская область - 480 случаев;
Кировоградская область - 245 случаев;
г. Киев - 801 случай;
Киевская область - 304 случая;
Львовская область - 245 случаев;
Луганская область - 24 случая;
Николаевская область - 37 случаев;
Одесская область - 112 случаев;
Полтавская область - 61 случай;
Ривненская область - 308 случаев;
Сумская область - 83 случая;
Тернопольская область - 390 случаев;
Харьковская область - 67 случаев;
Херсонская область - 63 случая;
Хмельницкая область - 47 случаев;
Черновицкая область - 889 случаев;
Черкасская область - 151 случай;
Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 апреля 2020 г. в Центр поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 17368 сообщений о подозрении на COVID-19.

На утро 19 апреля зафиксированы 343 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5449, умерли 141 человек, 347 - выздоровели, - Минздрав 01
На утро 19 апреля зафиксированы 343 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5449, умерли 141 человек, 347 - выздоровели, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190064
 
 
 Топ комментарии
 
кацапские попы уже сегодня не плохо подпортили ..
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Как раз это стадо трудно изолировать
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До речі, другий день знижується кількість нових хворих...
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Знижується бо свята, тестів менше роблять.
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Центри працюють без перерв, тест-системи випаровуються... Он,- Бубочка тобі свідок, з Китаю на літаку вилетіло 10 мільйонів тестів, прилетіло 250 тисяч, вивантажили 15 тисяч а до лабораторій довезли півтори сотні. Є припущення що їх мабуть на всіх етапах Порошенко краде...
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Кажуть, якщо Порошенко відрубати голову, то його руки ще 3 години будуть красти На ранок 19 квітня зафіксовано 343 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 5449, померли 141 особа, 347 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3092
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такі як ти взагалі без голови живуть
і нічого.
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Голова там є, бо він в неї їсть. Мозку нема, але це його не напряга.
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Берите пример с Белоруссии:сегодня третий день у них инфицированных 4779 и ни на одного больше.Умерших,правда,стало на 2 больше - 45.
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Фальшивый спад. "Хлопцы запряжены, кони пьяные" (с)
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як би кому не хотілось би - за післязавтра побачимо реальну картину...
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я вже чую це останні три тижні що на вихідних меньші показники але с початком робочого тижня більшае але не набагато не потрібно розводити зраду -Ізраїль вище нас в таблиці там 13362 заражених і послабляє-Ізраїль вирішив різко послабити карантин: що дозволять-
Про це повідомив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в телезверненні 18 квітня, передає Newsru.co.il.
"Із завтрашнього дня починається ослаблення режиму карантину щодо способу життя громадян і розширення економічної діяльності", - сказав Нетаньяху, додавши, що через два тижні влада проведе аналіз результатів й ухвалить рішення щодо подальшого виходу з карантину.
У чому полягає ослаблення карантину:
Підприємства почнуть повертатися до роботи, збільшивши до 30% кількість працюючих співробітників. Крім того, список підприємств, яким дозволено працювати, буде збільшений;
Магазини, крім торгових центрів, почнуть працювати в колишньому режимі, включаючи електротовари, канцелярські та книжкові магазини, оптику та інші. Також дозволять працювати малому і середньому бізнесу, який надає послуги (з обмеженням щодо кількості людей в приміщенні і вимірюванні температури відвідувачів біля входу).
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Вот только Вы забыли добавить, что в Израиле был драконий карантин.
Правительство Израиля распорядилось 25 марта закрыть все синагоги, мечети и церкви в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции. Новые ограничения также включают запрет жителям выходить из дома на более чем 100 метров, исключая поход за продуктами или лекарствами. А ведь на тот момент у них было всего 5 умерших. И куча всяких запретов была еще до того, да и после - тоже, районы компактного проживания ультраортодоксов практически были заблокированы. А у нас с паханатом справиться не могут.
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Только вместо смеоти, можно попов рпц у дорисовать
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Второй день хорошая динамика. На 101 меньше заразившихся чем вчера. Если сегодня попы не испортят, то к концу месяца будет стабилизация.
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кацапские попы уже сегодня не плохо подпортили ..
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хорошо если это только один случай. Их нетрудно изолировать.
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То бамбас - там продовжуэться естественний відбір. Тут ми без сили
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Самое интересное, что в самой Кацапии гундяевцы такого не разрешают. А в своем филиале украинском - пожалуйте, заражайтесь и распространяйте!!! У нас есть вообще СБУ? Кроме отдела "К"- типа по борьбе с коррупцией? Ведь из Космоса видна операция чухонских спецслужб по внедрению вируса и распространению губительных пожаров в Украине...
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не сильно они испортят во первых уже не столько много упоротых во вторых кто и прийдет это будет не массово там фильтрует спецназ у входов,и например в Ашане Сильпо или Эпицентре каждый день больше людей одновременно приходитНа ранок 19 квітня зафіксовано 343 нові випадки COVID-19 в Україні, всього - 5449, померли 141 особа, 347 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4464
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ну, так і є: на вихідні незначне зменшення кривої захворювань за добу (через те, що кількість протестованих зменшилась, і не інакше), але крива смертності повзе...
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Після свят будемо мати збільшення хворих на короновірус.
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Сомневаюсь что в выходные лаборатории так же работают как в будни, так что пока спаду радоваться рано.
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В выходные не работают семейные врачи, стало быть не направляют на проверку, плюс традиция населения, обращаться к участковому врачу с началом новой недели. К этому нужно добавить что потенциальные больные хотят встретить праздник в семье, стало быть к врачу сейчас обращаются только те - кому уж совсем невмоготу.
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Вспышка коронавируса в психбольнице: заболели и сотрудники, и пациенты - Россия 24
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ЗНИЖЕННЯ ХВОРИХ ДРУГИЙ ДЕНЬ МОЖУТЬ МАЛЮВАТИ ЩОБ ПОТІМ ВСЕ СПИСАТИ НА НЕРОЗУМНИХ ЛЮДЕЙ І ПАСКУ.ВЛАДА ПОБОРОЛА АЛЕ НЕДИСЦИПЛІНОВАНЕ НАСЕЛЕННЯ ЗВЕЛО ВСЕ НАНІВЕЦЬ-АЛЕ ЗЕЛЯ МОЛОДЕЦЬ ТЕРПІТЬ ДАЛІ.
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НЕХАЙ ЦЕ БУДЕ МІЙ СТИЛЬ. У ВАС СВІЙ-ПЕРШЕ СЛОВО РЕЧЕННЯ З МАЛОЇ.В КРАЇНІ ДЕ КЛОУН ПРИ ВЛАДІ МОЖНА ПО РІЗНОМУ
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ЗЕЛЯ ОПУСТИВ ЦІЛУ КРАЇНУ А ВИ ЗА МЕНЕ ОСОБИСТО ПЕРЕЖИВАЄТЕ.ЧИ ВИ НЕ ЗГІДНІ?
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343 заразившихся за один день, минус выздоровели 347 и минус умершие 141 человек равняется -145. Когда это число станет положительное будет стабилизация и можно смягчать карантин.
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Шоу, на "Алиэкспресе" покупал?
Так то тебе китайскую подделку впарили!😂
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Тобто якщо б захворіло 1000, то було б +512 і це стабілізація?
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А де ж подівся мільйон українських заробітчан що заразив мільйони інших українців?А кретини які закликали палити їхні домівки таки попідпалювали луги,ліси і сидять нюхають цей сморід і бояться крім заробітчан ще й те що запалають їхні будинки.
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********** это фсб палит а вот ни один дом заражённого не сгорел да и спвлить дом обещали тей что 70 человек заразила ещё падлина ****** зубы скалит и выпендриваеться
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Довбойоб це ти,не хочеться на тебе чмо навіть слів тратити в цей день.Сиди нажахане в своїй кімнатці,обмотайся скотчем з масками,облийся антисептиком і не вилазь на вулицю бо тут скрізь заробітчани і ФСБ.
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Мордва, я хотів показати що у кожної епохи свої світлини,
і що за будь яких обставин кожному треба хоч трішечки мати почуття гумору.
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Специально занижают чтоб не огорчать людей на праздник
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Навпаки треба збільшувати- щоб не шастали
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Карантин, носіння масок, дотримання безпечної (ймовірно) відстані, дезінфекція, ігнорування масових міроприємств - дають свої плоди! Слава Богу! Все буде добре. (Відносно добре) .
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А ти чого такий злий? Без паски і ковбаски залишився?
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а не божок ли и наслал вирус?
тогда ты и Сралину должен кантаты петь - сперва забрал еду, а потом не отдал. иди лучше покушай плоти и крови, или как там в секте у вас то?
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до речі..в Україні кожну добу з різних причин вмирає близько 1600 людей..
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Опять 8 человек умерло. Совпадение который день подряд.
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И где возраст померлих ? Пропагандисты-шахраи продавцы страха. Слабо правду говорить
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Побачимо, що буде після Паски, бо до багатьох не доходить, просто якесь фанатичне святотатство і не думають про ближніх.
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Не надо зря портить нервы. Наша жизнь вроде зебры. Полосатая жизнь.
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это тот случай, когда зебра может оказаться мутантом, вся черная.
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