 В мире зафиксированы более 2,3 млн случаев COVID-19, из них более 160 тыс. летальных. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные на портале Worldometer, передает Цензор.НЕТ.
США "лидируют" по количеству подтвержденных случаев заражения и летальных случаев: коронавирус там подтвержден у 738 923 человек, из них 39 015 умерли и 68 285 выздоровели.
В Испании COVID-19 диагностирован у 194 416 человек, из них 20 639 умерли; в Италии 175 925 инфицированных, умерло 23 227 человек.
Во Франции выявлено 151 793 случаев COVID-19, 19 323 человек умерло.
По имеющимся данным, в Германии коронавирусная болезнь диагностирована у 143 724 человек, 4 538 из них умерли.
И это в Бергамо ещё молчат про диабет и сердечные проблемы.
Возможно этот вирус уже ,,гуляет,,годами просто никто статистику не озвучивал?
Так на таком ореоле выходить что всякие карантины и ограничения просто безсмыслены просто это кому-то выгодно.
А что Вы скажете на это?Фильм снят в 2018-году,заметьте.
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/**************************************************/weekending3april2020
Про це у себе на сторінці розповів журналіст Ігор Cоловей.
"9 "швидких", що приїхали в Лавру - підозріло. Спочатку думали. що, може, роблять тести. Однак потім з'ясувалося, що таки вивозять хворих", - зазначив він.
На підтвердження власних слів Соловей навів фото.
Одне з них фіксує прибуття "швидкої" з КПЛ до столичної Олександрівської лікарні, що на бульварі Лесі Українки.
Саме там облаштовано основне місце лікування хворих на Covid-19 к Києві.
підтвердження: https://www.facebook.com/solovey.igor/posts/3678860542186591