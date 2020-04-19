 В мире зафиксированы более 2,3 млн случаев COVID-19, из них более 160 тыс. летальных. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные на портале Worldometer, передает Цензор.НЕТ.

США "лидируют" по количеству подтвержденных случаев заражения и летальных случаев: коронавирус там подтвержден у 738 923 человек, из них 39 015 умерли и 68 285 выздоровели.

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В Испании COVID-19 диагностирован у 194 416 человек, из них 20 639 умерли; в Италии 175 925 инфицированных, умерло 23 227 человек.

Во Франции выявлено 151 793 случаев COVID-19, 19 323 человек умерло.

По имеющимся данным, в Германии коронавирусная болезнь диагностирована у 143 724 человек, 4 538 из них умерли.

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