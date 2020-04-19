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 Политика Украины
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 В Кабмине уже пишутся "программы" выхода из карантина, - вице-премьер Резников

Премьер-министр Денис Шмигаль уже дал команду разработать конкретный план выхода из карантина и возвращения общества к нормальной жизни.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр уже давно дал команду и сегодня уже каждый министр думает над тем, как, каким образом и с каким протоколом мы будем выходить с карантина. Несмотря на важность всех ограничений сегодня, мы понимаем, что рано или поздно нам придется это делать. Поэтому сегодня уже пишутся "программы" выхода из карантина. Когда бы не был этот день "Ч", когда мы решим, что можно постепенно выходить из карантина, у нас уже будет прописан четкий план, какие отрасли начинают работать, кто в зоне риска остается еще дома, как будут открываться детские сады, как будет восстанавливать работу транспорт", – сообщил Резников.

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Он пояснил, что в Кабмине заинтересованы в том, чтобы "как можно скорее вновь оживить нашу жизнь, чтобы экономика быстрее поднималась из того сложного положения, куда она уже нырнула". По его словам, по этому вопросу сейчас правительство активно взаимодействует с западными партнерами, проговаривается международно-техническая помощь, финансирование и гранты.

"Наибольшая нагрузка, наверное, у пяти министерств. Министерство здравоохранения – это понятно. Минфин – у них сегодня головная боль, где взять деньги на обеспечение, Минэкономразвития – как заработать деньги в будущем и сохранить торговый баланс. Это МВД – понятно, потому что силами ГСЧС, Нацгвардии, Нацполиции и Пограничной службы обеспечивается сегодня масса задач. И Минрегионстрой – вопрос обсервации, взаимодействия с органами местной власти, областными и районными администрациями. Премьер-министр – номер один, на нем вся ответственность. И пять героев – это Степанов, Петрашко, Марченко, Аваков и Чернышов. Это сегодня главные наши атланты, которые держат это небо, а мы уже им там тихонько подносим патроны и помогаем", – рассказал о своем видении ситуации Резников.

Источник: https://censor.net.ua/n3190061
 
 
 Топ комментарии
 
Как всегда, у Янелоха и его власти клоунов, все лишь афишируются планы, намерения, а не то, что реально сделано. Пиарщики квартальные. Задолбали..
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быстрее пишите,полстраны уже голодает.
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в натуре, я вот уже два месяца хожу и шатаюсь в полуообморочном состоянии от голода
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Добавляют новые приложения в смартфон «крыза», «крыза2»…
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Це пишуть сценаристи 95 Кварталу. Про які Вы додатки до смартфон пишете? Вони смартфон для селфі використовувати вміють, а не програми птсати.
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А болезнь уже победили, лекарства появились, маски для всех, улицы дезинфицируют или почему вдруг люди перестанут болеть и умирать? Потому что бизнес депутатов банкротится, или потому что обворованное государство не может помочь людям?
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никто тебе не мешает продолжить маразм в индивидуальном порядке: не выходи, не ездь, не общайся, ходи в наморднике и т.д.
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Ну ты молод наверное и туп, а может у тебя нет родителей, бабушек, дедушек. А может ты хочешь их квартиру получить быстрее? Или российский троль и хочешь чтоб у нас много людей умерло?
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странное слово ты употребил. я про "российский". кацапстану дурантин в Украине как раз очень выгоден. какая им разница 200 умрёт украинцев или 200 000 в ближайшее время? а вот развал экономики и "холерные бунты" ему будут очень кстати. станешь спорить?
тебе же никто не мешает в свой мандраж вовлекать и своих близких. могут набить морду, правда, но то таке...
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Понимаешь ситуация такая что нет выигрышного варианта, карантин хана экономики, люди умрут плохо, я просто выбираю жизнь людей, а бизнеса у меня нет, я раб, закроется одна работа, откроется другая, а вот маму мне мою жалко старенькую. Та и русским свиньям хана от вируса или карантина, вирус не играет в политические или религиозные войны, он косит всех и нельзя сказать что кто-то выиграет.
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понимаю. но экономика - это тоже жизни. да и дурантин убивает, просто его жертвы не выносят в заголовки новостей. гибнут запертые сердечники, например. а психиатрический шлейф? ну и - вишенка на тортик - недавно этот глист ляшко хвастался, что он ввёл запреты, не имеющие никакого противоэпидемического смысла.
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Про запертые ты преувеличиваешь, у нас не россия, если ты не в курсе то все практически работает, по городу можно передвигаться даже магазины бытовой техники работают, просто ограничены собрания, гуляния в парках, тусовки в переполненных трамваях. Я думаю это достаточный уровень.
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пенсионеры заперты. правда, контроля за этим не вижу. прогулки в парках и по лесу (официально киевские леса - это лесопарки) запрещены. нельзя даже посидеть на детской площадке... так что вполне заперты.
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Ой де.. илы. Пишут они. Давайте вальс от Зебила хе...ом на рояле во время презентации ))
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допускаю. что в єтом году на частніх хозяйствах будут рекордніе урожаи
в садовіх центрах и агромагазинах рекордная віручка и рекордній обьем продаж саженцев, рассаді, фунгицидов, инсектоцидов, садового инвентаря и пр хрени
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Уже б не мучился, писал бы на русском. Выручки не будет потому что жопорукая молодежь на земле работать не станет. Быстрее пойдет на улицу на гоп стоп деньги из прохожих выбивать или в швыдки гроши в долги полезут.Основная целевая аудитория пенсы, а им пригородное сообщение на их 4 сотки купленные при совке перекрыли. И я вам скажу что урожаев сильных не будет, так как в почве нет влаги, ночные температуры слабый плюс близкий к нулю. Ничего нормально расти не будет. Озимая на полях верха примерзшие от заморозков. И если что под пленкой вырастет его привезти и продать будет сложно из-за закрытых рынков. А в АТБ или Сильпо продукцию не сдашь.
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Красота спасет мир после віхода из карантина

В Кабмине уже пишутся "программы" выхода из карантина, - вице-премьер Резников - Цензор.НЕТ 3165
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Как всегда, у Янелоха и его власти клоунов, все лишь афишируются планы, намерения, а не то, что реально сделано. Пиарщики квартальные. Задолбали..
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в принципе через пару лет уже должны дописать ..
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А что за сопли,примите закон что вирус будут штрафовать как юридических лиц и все эпидемии пиз..ц.
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молодцы...всем надбавки 300 проц. за интенсивність праці
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Да они медикам даже обещанные надбавки не дали. Главное - распиарили это решение. Почитай, медики это пишут.
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необходимо организовать всеукраинскую забастовку,
толку на шару горбатиться на шмыгалей/дрыгалей/охметовых
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Ты забыл главного владельца Украины и холопов - Беню Коломойского
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Було би добре, щоб при виході з карантину всі влада пішла у відставку та призначила нові вибори😏
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ТІ ЩО ЗАРАЗ ПИШУТЬ ПЛАНИ БУДУТЬ ЗВІЛЬНЕНІ ЗЕЛЕЮ ЯК ВИНУВАТІ. І ТАК ПАРУ РАЗ.ВОЗ ЧІТКО СКАЗАЛА-ДО ПОЯВИ ВАКЦИНИ ОСЛАБЛЕННЯ КАРАНТИНУ ВИКЛИКАТИМЕ СПАЛАХИ ЗАРАЖЕНЬ. АБО МУЧИМСЯ І СМЕРТНІСТЬ 1% АБО СПИСУЄМ СТАРШИХ І ХВОРИХ І ВТРАЧАЄМ 20%НАСЕЛЕННЯ А ЕКОНОМІКА ПРОЦВІТАЄ І В ПЕНСІЙНИЙ ФОНД МОЖНА БІЛЬШЕ НЕ ЗБИРАТИ.СЕРЕДНЯ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ БУДЕ 60РОКІВ.
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От ржака , вони там щось вже пишуть. Ну після Пасхи побачим приход
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Реальная картина станет более менее понятна только к 25 мая. ( 14 дней после окончания майских праздников) До этого гадать можно лишь на "кофейной гуще". Возможно это будет тот называемый "пик", и тогда нужно будет еще время для выхода из него.. С другой стороны люди , да и страна не выдержат больше трех месяцев "усиленного" карантина, а это 12 июня. Выбор не простой, но все равно нужно будет что то решать.
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Прочитал список "героев". Если это Герои - остается сожалеть, что я то же из этого народа.
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10 апреля 2020: Шмыгаль заявил, что Кабмин работает над планом выхода из кризиса.

Он подчеркнул: "Мы работаем над планом круглосуточно. Он будеи самым лучшим. Там будут кредитные каникулы, рефинансирование кредитов".

Похоже Денис чисто мастер по заявам.
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Шо ви там,кретини,можете написати чи напланувати,крім карантину.
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Зеленоблазневі слуги урода, ви краще подумайте про програми тихої втечі до ісраеля, на Землю обітованну, коли вас поженуть з України чимось великокаліберним і зенітно-ракетним
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Отставка правительства и президента-это лучшая программа выхода из карантина.
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