 "Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Это можно увидеть из трансляции на телеканале NewsOne, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Некоторые священнослужители также пренебрегали карантинными правилами.
Отметим, что ношение масок в публичных местах и соблюдение социальной дистанции являются одними из главных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
В этом году, в связи с угрозой распространения COVID-19 и карантинными ограничениями, представители власти и церквей настойчиво призывали граждан оставаться дома, особенно во время пасхальных выходных.
В фильме 9 врата,есть сцена одержимого психозом веруна.Примерно такому психозу подвержены и эти,собравшиеся в Лавре.
9 Врата https://youtu.be/IRC8zRhbDFQ
а уж потом все перечисленные тобой встречи
Скільки порушено кримінальних справ проти попів москальського сатанату за сприяння сепаратизму та підтримку рашистської сволоти? Можливо когось посадили?