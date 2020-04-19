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 Общество, Фоторепортаж
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 "Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Донетчине в Свято-Успенской Святогорской Лавре (УПЦ МП) на Пасхальное богослужение собралось большое количество людей, многие из них были без масок и игнорировали правило социальной дистанции.

Это можно увидеть из трансляции на телеканале NewsOne, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Некоторые священнослужители также пренебрегали карантинными правилами.

Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 01
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 02
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 03
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 04
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 05
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 06
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 07
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 08
Без масок и дистанции: в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину 09

Отметим, что ношение масок в публичных местах и соблюдение социальной дистанции являются одними из главных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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В этом году, в связи с угрозой распространения COVID-19 и карантинными ограничениями, представители власти и церквей настойчиво призывали граждан оставаться дома, особенно во время пасхальных выходных.

Источник: https://censor.net.ua/n3190060
 
 
 Топ комментарии
 
в мире животніх: крашанки масковских попов

"Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину - Цензор.НЕТ 3753
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Якщо захворіють, то це божа воля. "Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину - Цензор.НЕТ 8288
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Безответственные люди.Теперь кому то из ответственных людей,соблюдающих карантин,могут вовремя не оказать помощь,бо врачи будут заняты спасением безответственного человека,такого как эти веруны.Задача карантина,снизить давление и поступление больных в больницы,щоб врачи успевали их вытягивать с того света.Веруны же,решили,що наша медицина выдержит волну 9й вал в их лице.
В фильме 9 врата,есть сцена одержимого психозом веруна.Примерно такому психозу подвержены и эти,собравшиеся в Лавре.
9 Врата https://youtu.be/IRC8zRhbDFQ "Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину - Цензор.НЕТ 3667
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Ну не знаю, я лично лайкнул, как по мне то отличная новость...Чем меньше прихожан МП останеца тем лутше...
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ні одна лавра України не належить ПЦУ...Ці військові бази рашки гикнуться нам, як і сєвастополь...
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Все идет по Библии. Черти в рясах пачками пакуют души идиотов.
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Це наглядний приклад який контингент там проживає. Це той табун баранів.який голосував за дважди зека, за шута. Це ті хто кричав "хочу в расєю". Їх вже не вилікуя ні одна медицина,то можливо такий відбір дасть можливість від них позбутись
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камікадзи, мля... от би помордно цих ідіотів у всих лікарнях повішати (байдуже чи фото, чи від слова "повішати" особисто) , щоб знати в лице і в останню чергу на апарати та допомогу, нехай імунітет виробляють
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Здохнути,їх бажання! Хай небеса допомагають....
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Сборище претендентов на премию Дарвина... Самое печальное что эти кретины, не только сами с высокой вероятностью подхватят вирус, но и будут распространять его среди более сознательных граждан в магазинах и общественном транспорте.
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Можете не сомневаться, если они пренебрегая всем и всеми лезут в церковь то в магазинах и транспорте ограничивать себя точно нестанут!
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Это в этой лавре попы хранили оружие для Гиркина?
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Но почему же?--если для собравшихся встретиться раньше времени с Богом--это великое стремление и радость,--таким можно только восхищаться(Бог превыше всего). Если после такого посещения Храма Господнего, они встретившись с коронавирусом и его попутчицей,в руках которой коса, подымут вселенский вой от отчаяния и страха умереть--это можно рассматривать только как --не ведали ,что творили.
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сперва они встретятся с адекватными людьми и заразят их,

а уж потом все перечисленные тобой встречи
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Еслиб только с ними, сейчас эти д*генераты будут бегать по улицам
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Это спец операция филиала ФСБ по распространению вирусв в Украине.
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Митрополиты УПЦ (МП) Онуфрий и Антоний заразились коронавирусом и госпитализированы - СМИ
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Власть виновата, что не запретила этот беспредел!
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Всегда готовы ! шо при серсер шо при пох..уй ком,мозги так устроены.
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Церква - гнилий бізнес не інтелектуально слабких віруючих. Нажаль в час епідемії вона служить сатані.
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так для довідки,на утримання МВС з бюджету країни виділено майже 100000000000 гривень.
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Чорт з ними усіма. Але діло в тому, що ці православнуті можуть заразити нормальних людей і поширити заразу ( я про коронавірус)
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так виглядає біологічна зброя в ХХІ столітті
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жирная отрыжка рюзьге мира в Украине.

Скільки порушено кримінальних справ проти попів москальського сатанату за сприяння сепаратизму та підтримку рашистської сволоти? Можливо когось посадили?
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