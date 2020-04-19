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 В Зоне отчуждения и на Житомирщине продолжают тушить очаги тления в 6 лесничествах, - ГСЧС

В Зоне отчуждения идет локализация 4 ячеек тления, а на Житомирщине - очагов тления в двух лесничествах.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7 ч. 19 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянской, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 4 ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках пройденных огнем. Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительные 8 путепрокладачив Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой созданы 320 км минерализованных полос. К тушению привлечены 723 человека и 154 единицы техники, из них от ГСЧС 579 человек личного состава и 112 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которыми 18 апреля осуществлены 208 сбросов - 416 т воды)", - говорится в сообщении.

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"В Житомирской области 16 апреля вблизи с. Рудня и с. Выступовичи на территории Виступовицкого лесничества произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки. По состоянию на 7 ч. 19 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Виступовицкого и Бережестского лесничества, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. К тушению привлечены 960 человек и 156 единиц техники, из них от ГСЧС 185 человек личного состава и 43 единицы техники, в том числе три самолета АН-32П ГСЧС (18 апреля осуществлен 21 сброс - 168 т воды)", - добавили в ГСЧС.

Источник: https://censor.net.ua/n3190059
 
 
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Силовики, ищите поджигателей - найдёте сепарскую сеть.
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Нельзя исключать что эти поджигатели с команды парашенко, ему сейчас выгодна дестабилизация ситуации. Видно как его команда своими заявлениями работает на расшатывание Украины.
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А почему бы самим не поджигать а за тем геройски тушить?Погода классная,охота супер а рыбалка просто мечта.Да еще и героями то станут.
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ТИХ КОГО ЗНАЙДУТЬ ОБМІНЯЮТЬ ПРИ НАСТУПНИХ ТОРГАХ З ОРДЛО.ЇМ НАВІТЬ В НОГИ НЕ СТРІЛЯТИМУТЬ ПРИ ЗАТРИМАННІ.ЦЕ ЄДИНЕ ЩО В ЗЕЛІ ВИХОДИТЬ І ВІН ЦИМ СТРАШНО ГОРДИТЬСЯ.
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А може знаєте на кого обміняли останніх гражданських проституток?
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ЗЕЛІ НЕ ВАЖЛИВО КОГО.ВАЖЛИВО МІНЯТИ.ВІН ВПЕВНЕНИЙ ЩО НАРОДУ ЦЕ ПОДОБАЄТЬСЯ.
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