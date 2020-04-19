 В Зоне отчуждения и на Житомирщине продолжают тушить очаги тления в 6 лесничествах, - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7 ч. 19 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянской, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 4 ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках пройденных огнем. Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительные 8 путепрокладачив Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой созданы 320 км минерализованных полос. К тушению привлечены 723 человека и 154 единицы техники, из них от ГСЧС 579 человек личного состава и 112 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которыми 18 апреля осуществлены 208 сбросов - 416 т воды)", - говорится в сообщении.

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"В Житомирской области 16 апреля вблизи с. Рудня и с. Выступовичи на территории Виступовицкого лесничества произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки. По состоянию на 7 ч. 19 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Виступовицкого и Бережестского лесничества, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины. К тушению привлечены 960 человек и 156 единиц техники, из них от ГСЧС 185 человек личного состава и 43 единицы техники, в том числе три самолета АН-32П ГСЧС (18 апреля осуществлен 21 сброс - 168 т воды)", - добавили в ГСЧС.