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 Трое украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки - 5 вражеских обстрелов, - пресс-центр ООС

18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили пять обстрелов позиций Объединенных сил с применением запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 19 апреля 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Свою активность противник вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где зафиксированы четыре обстрела. Так, из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили 11 мин по нашим подразделениям вблизи Луганского, а защитников Травневого обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Против украинских военнослужащих неподалеку Крымского враг в полдень применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а вечером - вооружения боевых машин пехоты. На Приазовье оккупанты открывали огонь против защитников Лебединского из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра", - говорится в сводке.

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Вследствие вражеских обстрелов вчера трое наших героев получили ранения.

"Агрессивное и преступное поведение российских оккупантов вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения наши подразделения решительно подавили вражескую активность. В случае повторения подобных провокаций украинские защитники всегда готовы дать захватчикам адекватный и неотвратимый ответ", - отметили в пресс-центре ОС.

По данным разведки Объединенных сил, 18 апреля наши подразделения ранили по меньшей мере одного российского наемника.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Слава Украине!" - резюмировали в штабе ОС.

Трое украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки - 5 вражеских обстрелов, - пресс-центр ООС 01
Трое украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки - 5 вражеских обстрелов, - пресс-центр ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3190058
 
 
 Топ комментарии
 
Христос Воскрес !!!

Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 5 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 60

В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров'я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа.
Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог усіх оберігав
І Янгол ваш охоронитель
З плеча ніколи не злітав.
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Крысы кремля уже говорят что Казахстан это РАБссия.Защитники рюсскагаварящего насэлоэния пля
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- Какой-такой коровавирус? Зараза к заразе не пристаёт.
Трое украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки - 5 вражеских обстрелов, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 1119
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вибачте, що з лайноканалів фото...
але вони (і фото і ти хто на фото) самі все сказали-показали-зробили... ....без слів! ((((
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 5 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 740

...
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5 лет показали что дончане таки психически нездорово . Хотя по всей Украине 73 % тоже не блещут здоровьем .
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Христос Воскрес !!!

Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 5 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 60

В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров'я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа.
Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог усіх оберігав
І Янгол ваш охоронитель
З плеча ніколи не злітав.
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Зеленский перестал смски получать или забил на них?
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Одужання нашим героям. Бережи вас Господь, рідненькі Трьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 5 ворожих обстрілів, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 9340
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Одужання пораненним воїнам України!!! Зі свято, Воїнів та народ України!!!
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