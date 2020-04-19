 Трое украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки - 5 вражеских обстрелов, - пресс-центр ООС

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 19 апреля 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Свою активность противник вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где зафиксированы четыре обстрела. Так, из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили 11 мин по нашим подразделениям вблизи Луганского, а защитников Травневого обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Против украинских военнослужащих неподалеку Крымского враг в полдень применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а вечером - вооружения боевых машин пехоты. На Приазовье оккупанты открывали огонь против защитников Лебединского из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра", - говорится в сводке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое воинов получили осколочные ранения в результате вражеского обстрела из БМП на Луганском направлении, - пресс-центр ОС

Вследствие вражеских обстрелов вчера трое наших героев получили ранения.

"Агрессивное и преступное поведение российских оккупантов вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения наши подразделения решительно подавили вражескую активность. В случае повторения подобных провокаций украинские защитники всегда готовы дать захватчикам адекватный и неотвратимый ответ", - отметили в пресс-центре ОС.

По данным разведки Объединенных сил, 18 апреля наши подразделения ранили по меньшей мере одного российского наемника.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Слава Украине!" - резюмировали в штабе ОС.



