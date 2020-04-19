EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 За рубежом
  1070  17
Все про:NASA (84) космос (628) МКС (18) SpaceX (18)

 Впервые американских астронавтов на МКС доставит SpaceX, последние годы экипажи отправлялись на российских "Союзах"

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что ракета SpaceX доставит двух американских астронавтов на Международную космическую станцию 27 мая.

Это станет первым запуском ракеты с экипажем на борту с территории США за последние почти десять лет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хэрли отправятся на МКС на борту ракеты SpaceX Crew Dragon. Запуск произойдет 27 мая в 16:32 по местному времени с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде, сообщили в NASA.

Отмечается, что начиная с июля 2011 года Соединенные Штаты отправляли своих астронавтов на МКС с помощью российских ракет "Союз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша задача - возрождение ракетно-космической промышленности, - Ермак

Источник: https://censor.net.ua/n3190054
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Судя по пандемии он и так будет выходным.
 показать весь комментарий
 
 
Ну тогда разрешить снять повязки и прокричать из окна "God Bless America"!
 показать весь комментарий
 
 
У лаптя горит пердак. Обычное явление.😊
 показать весь комментарий
 
Я бы не рискнул на этом корабле лететь, сырой еще.
 показать весь комментарий
 
Ты бы на любом корабле не рискнул лететь я думаю.
 показать весь комментарий
 
Дракона уже так заганяли тестами и проверками, что раз уже допустили людей возить - все там будет четко.
 показать весь комментарий
 
Пора бы американцам свою Скайлэб иметь , а не выпрашивать у рашки место в МКС
 показать весь комментарий
 
а с каких это пор, свинорашка распоряжается местами на МКС? Свинорашка может распоряжаться только местами на своих обосцанных модулях.
 показать весь комментарий
 
 
Давно пора. А то кацапы *******, какие они вумные на еще советском говне, скизженном с Фау 2.
 показать весь комментарий
 
 
Фау 2

Это гениально - сравнивать одноступенчатую ракету массой менее 20 тонн, и двухступенчатую массой за 300.

В конце концов Вернер Фон Браун был у американцев, и в космос быстрее СССР полететь не сумел. Впервые американских астронавтов на МКС доставит SpaceX, последние годы экипажи отправлялись на российских "Союзах" - Цензор.НЕТ 4983
 показать весь комментарий
 
Ну пока-что НАСА проявила милосердие к свинорусам, и обещала что на Союзах тоже летать будут, иногда. Но все может изменится.
 показать весь комментарий
 
Чувство, когда внезапно понимаешь, что все 9 лет русня 3 раза в год возила в космос (и обратно) американцев Впервые американских астронавтов на МКС доставит SpaceX, последние годы экипажи отправлялись на российских "Союзах" - Цензор.НЕТ 5075 И что это на конец закончится Впервые американских астронавтов на МКС доставит SpaceX, последние годы экипажи отправлялись на российских "Союзах" - Цензор.НЕТ 2136
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх