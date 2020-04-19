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 ВОЗ передала Украине наборы, которых хватит для 600 ПЦР-тестирований, - Центр общественного здоровья

Всемирная организация здравоохранения передала Центру общественного здоровья Украины наборы, необходимые для проведения теста на коронавирус методом ПЦР.

Об этом сообщается Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

"Для обеспечения качественного и точного тестирования на COVID-19 Всемирная организация здравоохранения передала в Центр общественного здоровья Украины наборы для выделения РНК из 600 образцов для дальнейшего тестирования методом ПЦР", - сказано в сообщении.

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ВОЗ передала Украине наборы, которых хватит для 600 ПЦР-тестирований, - Центр общественного здоровья 01

Напомним, ВОЗ уже не единожды передавала Украине реагенты для ПЦР-тестирования

Источник: https://censor.net.ua/n3190053
 
 
 Топ комментарии
 
"В Украине за время пандемии коронавируса Covid-19 провели 7,2 тыс. ПЦР-тестов, этот показатель стал одним из самых низких в Европе. Соответствующие данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения.Так, по состоянию на утро 8 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 820 сообщений о подозрении на Covid-19. Например, в Германии сделали более 918 тыс. тестов (при населении 83 млн человек, провели 10,962 тестов на млн человек), в России - более 910 тыс. (население - 144,5 млн человек, провели 6,237 тестов на млн человек), Италии - более 755 тыс. (60 млн человек населения, провели 12,495 тестов на млн человек), в Польше - 99 тыс. тестов (население - 37,9 млн человек, провели 2,623 тестов на млн человек).Наибольшее количество тестов на коронавирус провели в США - 2 млн тестов, при населении 327,2 млн человек."
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Лучше, чем ничего, но это только для депутатов и их помощников и то не хватит
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а этот ПЦР для откуда? из носоглотки или из вены, хотелось бы знать мы в тренде или всетаки в жопе
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600 тестів у даному випадку є лише маленькою гуманітарною допомогою. Треба набагато більше тестів для попередження і перевірки наявності короновірусу!
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а этот ПЦР для откуда? из носоглотки или из вены, хотелось бы знать мы в тренде или всетаки в жопе
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Так теж не говорять звідки ПЦР! А щодо того де ми можна не сумніватися.
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Чудова пісня, дійсно що музика співпадає з тією одеською піснею. При цьому мене зацікавив сам текст, який відповідає історичним подіям. Звичайно, що всю філософія анархістів Махна у пісні не передати.
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у ореста лютого тоже неплохо, забей орест лютий с під вражої охрани
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Не можна порівнювати, бо Ляля Звєздіцька є колоритною жінкою! Просто ця пісня має однакову силу при різних стилях її виконання.
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Скорей всего эти ПЦР для из Китая. А какие они в Китае делают , Трамп уже рассказал
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что и требовалось доказать, администрация больницы тупо спрыгнула с темы ответственности и немного денех заработала, а за две недели или шах или ишак сдохнет
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"В Украине за время пандемии коронавируса Covid-19 провели 7,2 тыс. ПЦР-тестов, этот показатель стал одним из самых низких в Европе. Соответствующие данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения.Так, по состоянию на утро 8 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 820 сообщений о подозрении на Covid-19. Например, в Германии сделали более 918 тыс. тестов (при населении 83 млн человек, провели 10,962 тестов на млн человек), в России - более 910 тыс. (население - 144,5 млн человек, провели 6,237 тестов на млн человек), Италии - более 755 тыс. (60 млн человек населения, провели 12,495 тестов на млн человек), в Польше - 99 тыс. тестов (население - 37,9 млн человек, провели 2,623 тестов на млн человек).Наибольшее количество тестов на коронавирус провели в США - 2 млн тестов, при населении 327,2 млн человек."
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На Охвис Осла + Верховную Зраду + Кабинет Минворов = НЕ ХВАТИТ!
Кого Бубочка лишит "панацеи"?
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Лучше, чем ничего, но это только для депутатов и их помощников и то не хватит
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А де мільйон масок новинського? Невже оп+км+вр не приходяни мп і їм "не положено"?
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Георгій Тука написав у Фейсбук:
«Сегодня всплыла интересная информация о планах Андрея Ермака на 9 мая.
Киев должен был стать полигоном для примирения Украины и псевдореспублик. Именно 9 мая по Киеву должен был пройти так называемый «Бессмертный Полк» - славное изобретение ФСБ. Во главе его должны были шагать киевские ветераны и вести за руки детей из «ЛНР». Операция держалась в секрете, чтобы скандал вокруг этой дипломатии не испортил праздник «миротворцам».
Именно дети должны были представлять псевдореспублику, потому что на них никто не стал бы нападать, - безупречный план. А терпимость по отношению к детям должна была бы выглядеть как готовность Киева к примирению и в ЛНР уже приготовили список из 30 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Вероятно, это должно было выглядеть как победа голубей мира над мифическим киевским фашизмом.
Но карантин сломал все планы и «Бессмертный Полк» не пройдет улицами Киева, а дети из ЛНР отложены в долгий ящик, если вы понимаете о чем я.»
ИНСАЙДЫ КИЕВСКОЙ ПОЛИТИКИ
Георгій Тука
https://www.facebook.com/100003132385557/posts/2839906646123720/
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