 ВОЗ передала Украине наборы, которых хватит для 600 ПЦР-тестирований, - Центр общественного здоровья

Об этом сообщается Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.
"Для обеспечения качественного и точного тестирования на COVID-19 Всемирная организация здравоохранения передала в Центр общественного здоровья Украины наборы для выделения РНК из 600 образцов для дальнейшего тестирования методом ПЦР", - сказано в сообщении.
Напомним, ВОЗ уже не единожды передавала Украине реагенты для ПЦР-тестирования.
послушаем)))))
Кого Бубочка лишит "панацеи"?
«Сегодня всплыла интересная информация о планах Андрея Ермака на 9 мая.
Киев должен был стать полигоном для примирения Украины и псевдореспублик. Именно 9 мая по Киеву должен был пройти так называемый «Бессмертный Полк» - славное изобретение ФСБ. Во главе его должны были шагать киевские ветераны и вести за руки детей из «ЛНР». Операция держалась в секрете, чтобы скандал вокруг этой дипломатии не испортил праздник «миротворцам».
Именно дети должны были представлять псевдореспублику, потому что на них никто не стал бы нападать, - безупречный план. А терпимость по отношению к детям должна была бы выглядеть как готовность Киева к примирению и в ЛНР уже приготовили список из 30 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Вероятно, это должно было выглядеть как победа голубей мира над мифическим киевским фашизмом.
Но карантин сломал все планы и «Бессмертный Полк» не пройдет улицами Киева, а дети из ЛНР отложены в долгий ящик, если вы понимаете о чем я.»
ИНСАЙДЫ КИЕВСКОЙ ПОЛИТИКИ
Георгій Тука
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