 ВОЗ передала Украине наборы, которых хватит для 600 ПЦР-тестирований, - Центр общественного здоровья

Об этом сообщается Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

"Для обеспечения качественного и точного тестирования на COVID-19 Всемирная организация здравоохранения передала в Центр общественного здоровья Украины наборы для выделения РНК из 600 образцов для дальнейшего тестирования методом ПЦР", - сказано в сообщении.

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Напомним, ВОЗ уже не единожды передавала Украине реагенты для ПЦР-тестирования.