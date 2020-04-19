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 Спасателям Житомирщины помогут коллеги из Ивано-Франковщины и Тернопольщины, - ГСЧС

В ночь на воскресенье спасателей Житомирской области, которые тушат лесные пожары на территории 4 лесных хозяйств в Овручском районе, усилят подразделения из Ивано-Франковщины и Тернопольщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Согласно информации ведомства, в Житомирскую область направлены 31 специальный автомобиль и 125 человек личного состава от областных подразделений ГСЧС; пожарный поезд с Южной железной дороги, с помощью которого заправляются пожарные автомобили; 3 самолета для сбросов воды и вертолеты для разведки.

"Сегодня ночью к нам прибудут подразделения коллег Ивано-Франковской и Тернопольской областей 12 автомобилей и 60 человек личного состава", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Открытое пламя осталось в 4 точках, к тушению привлечена авиация и противопожарный поезд, - Ермак про пожары на Житомирщине

Напомним, в Житомирской области с 16 апреля бушуют пожары. В частности, огонь перешел на населенные пункты. Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, в области было 15 очагов пожара. По состоянию на 18 апреля 6 - полностью ликвидировали, 5 - локализовали, над 4 активно работают.

Источник: https://censor.net.ua/n3190050
 
 
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А до цього чому чухалися ?
Пожежі вже скільки тривають ?
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а слабо с всех областей подмогу отправить глядишь и до обеда потушите.... или это не столь важно что столица в дерьме... тьфу в дыму...
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Тобто на Житомирщині 15 осередків пожежі, а у Бєларусі жодного? То хто давав команду підпалювати?
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тоже думаю что пожары это весенний ежегодный деребан бюджетных средств мчэсниками....дачи в Лисныках и Безрадычах сами не построятся!....
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Навряд чи МЧСникі роблять підпали по цим місцям, бо їх багато. Якщо подивитеся на карту пожеж, то побачите кільце навколо Києва. Тут схоже диверсія!
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если в стране ничего черезвычайного не происходит - то и средства на это черезвычайное и не будут выделять... это старо как мир.... хот возможны варианты...
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Туго вже не варіанти, а є тільки один варіант! Такого співпадіння щодо пожеж не буває і не може бути.
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Люди, робота яких наближена до залізничного транспорту, вловили кореляцію між географією пожеж і рухом вантажних потягів із рашки до України.
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