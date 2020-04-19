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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины
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 Контроль за своевременностью выплат медработникам поручен председателям ОГА, - Шмыгаль

Председатели государственных администраций возьмут под личный контроль вопрос своевременной и полной выплаты зарплат медицинским работникам.

Такое поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам соверщания с президентом Владимиром Зеленским, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы правительства.

"Особенно это касается врачей экстренной помощи и персонала тех 240 больниц, которые определены местными органами власти для приема больных COVID-19. Но зарплаты другим медицинским работникам также должны быть выплачены вовремя. Сейчас самое врачи стоят на передовой войны с коронавируса", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что правительство на 906 миллионов гривен увеличил субвенцию в регионы на поддержку деятельности больниц во время пандемии.

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"Из этих средств местные власти могут поддержать свои медицинские учреждения. Этим же постановлением мы обязали ОГА принять меры для обеспечения своевременной выплаты зарплат медработникам", - заявил Шмыгаль.

Премьер призвал медицинских работников сообщать о задержке выплат заработной платы или ненадлежащем расчете на "горячие линии" ОГА по вопросам COVID-19 или на правительственную "горячую линию" по номеру 1545.

Контроль за своевременностью выплат медработникам поручен председателям ОГА, - Шмыгаль 01

Напомним, на утро 18 апреля зафиксировано 444 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5106, умерли 133 человек, 275 - выздоровели.

13 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

18 апреля документ подписал президент Владимир Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190049
 
 
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Сидят два коронавируса, выпивают. Один говорит - жить стало худо. Все по домам сидят, а кто выходит - в масках, и руки в перчатках. Так и сдохнуть недолго..
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Андрей Соколов 1b6fe907 А другий каже-не переживай.З Шмигалем не пропадем.
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Как заразительно смеется коронавирусник Шмыгаль...
Московское поповье, которое само нахваталось вирусов, секретит себя для того, чтобы не вспугнуть операции хозяев по массовому заражению населения Украины смертельным вирусом. Делается это нагло и открыто, и ни одна структура даже не шелохнулась по этому поводу.
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Уже задокументирован ущерб от всей этой поповско-стадной клоунады, и те, кто намеренно допускают повторения этой трагедии, обязательно за это ответят. Пусть не сегодня, но завтра - точно. А сейчас мы наблюдаем классический вариант преступной бездеятельности власти.
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Почему Председатель ОГА, а не Глава ОГА?
Председатели вроде вместе с колхозами в прошлом
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Выплату повышенной зарплаты медработникам пообещала центральная власть, а выплату этой повышенной зарплаты одной рукой перевалила на местные бюджеты, а другой рукой из этого местного бюджета забрала несколько миллиардов
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