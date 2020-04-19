 Контроль за своевременностью выплат медработникам поручен председателям ОГА, - Шмыгаль

Такое поручение дал премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам соверщания с президентом Владимиром Зеленским, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы правительства.
"Особенно это касается врачей экстренной помощи и персонала тех 240 больниц, которые определены местными органами власти для приема больных COVID-19. Но зарплаты другим медицинским работникам также должны быть выплачены вовремя. Сейчас самое врачи стоят на передовой войны с коронавируса", - сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что правительство на 906 миллионов гривен увеличил субвенцию в регионы на поддержку деятельности больниц во время пандемии.
"Из этих средств местные власти могут поддержать свои медицинские учреждения. Этим же постановлением мы обязали ОГА принять меры для обеспечения своевременной выплаты зарплат медработникам", - заявил Шмыгаль.
Премьер призвал медицинских работников сообщать о задержке выплат заработной платы или ненадлежащем расчете на "горячие линии" ОГА по вопросам COVID-19 или на правительственную "горячую линию" по номеру 1545.
Напомним, на утро 18 апреля зафиксировано 444 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5106, умерли 133 человек, 275 - выздоровели.
13 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.
Сидят два коронавируса, выпивают. Один говорит - жить стало худо. Все по домам сидят, а кто выходит - в масках, и руки в перчатках. Так и сдохнуть недолго..
Московское поповье, которое само нахваталось вирусов, секретит себя для того, чтобы не вспугнуть операции хозяев по массовому заражению населения Украины смертельным вирусом. Делается это нагло и открыто, и ни одна структура даже не шелохнулась по этому поводу.
Председатели вроде вместе с колхозами в прошлом