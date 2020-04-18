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 За рубежом
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 В Италии снижается показатель смертности от COVID-19

В Италии за прошедшие сутки сократилось количество умерших, число выздоровевших остается высоким.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По состоянию на вечер 18 апреля общее количество умерших от COVID-19 в Италии достигло 23 227 человек (за прошедшие сутки скончалось 482 человека; на 93 меньше, чем днем ранее).

В свою очередь, за последние 24 часа выздоровели 2 200 человек (на 363 меньше, чем вчера, когда был зафиксирован абсолютный рекорд с начала эпидемии). Общее количество выздоровевших достигло 44 927 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Италии вторую неделю снижается количество больных с коронавирусом в реанимациях

Всего в Италии подтверждено 175 925 случаев заражения коронавирусом (+3 491), 107 771 человек продолжает болеть: 80 031 находится в домашней изоляции (+3 253), 25 007 госпитализированы с симптомами (-1 886), 2 733 находятся в отделениях интенсивной терапии (-163).

Источник: https://censor.net.ua/n3190046
 
 
 Топ комментарии
 
Не бывает такой болезни "от старости".
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це таких діагнозів не буває. А явище буває.
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Просто введіть Кнут Витковски в Гуглі і одразу випаде декілька російських ресурсів, а також один болгарський з повідомленням як у першого бота в коментарях. Всі вони з конспірологією о "захватє міра рєптілоїдамі во главє з Білом Гєйтсом".
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це таких діагнозів не буває. А явище буває.
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Дякую Боже, що на свинорасеї кількість смертів козломордих расєян збільшується В Італії знижується показник смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8884
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Более половины всех смертей в РФ - в Москве умерли 28 кацапа. Кобзон, подкинь дровишек под котлы в раю - к сатанату московскому очереди стоят желающих поскорее....
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а як же в Південній Кореї зафіксували повторне інфікування у тих людей, які вже одужали? Здається більше 100 випадків зафіксували. Тут була стаття. Де ж імунітет на корону?
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Може, вони перші заявлять, шо всі тести - фуфло.
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вони вже пояснення якісь дали, типу, тести показали відсутність вірусу, але вірус не зник з організму назовсім, і через короткий час знову активізувався.от тут,почитайте https://censor.net.ua/news/3188145/u_91_jitelya_yujnoyi_korei_priznannyh_ranee_polnostyu_vylechivshimisya_ot_covid19_snova_obnarujen_virus/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73524872
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Оййй, нехай тоді переносять цю хворобу з розряду ГРВІ і якусь герпесну, та не морочать людям голови.
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І чи були ті люди хворими на той момент - невідомо. Хоча б якісь симптоми. Бо в нас теж дісбактеріоз все шукають і навіть лікують.
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"кривая летальных исходов от COVID-19 «приблизительно соответствует "нормальной" смертности"
Эта антинаучная дичь исходит не от австрийских медиков, а от австрийских журналистов, которые интерпретировали данные как им хотелось или как они это поняли своими куриными мозгами.
Что значит "кривая «приблизительно соответствует"? Соответствует или близка? А если близка, то почему катастрофически не хватает гробов?
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Просто введіть Кнут Витковски в Гуглі і одразу випаде декілька російських ресурсів, а також один болгарський з повідомленням як у першого бота в коментарях. Всі вони з конспірологією о "захватє міра рєптілоїдамі во главє з Білом Гєйтсом".
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https://www.rockefeller.edu/news/27872-rockefeller-university-releases-statement-concerning-dr-knut-wittkowski/

ось тут все сказано про кнута на сайті університету
ти піп з секти гомосєков рпц чи з лахти? за фейки та дезинформацію є стаття
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я фіг його знає. Коронапсихозники всюди бачуть слід росії ) дивні люди. Враження, що живуть в паралельній реальності. Їм вже й слова науковців кидаєш, вірусологів, епідеміологів, а вони оперують тільки статистикою яку дають ЗМі В Італії знижується показник смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 8113 і думкою всяких нікому невідомих оленів, які тільки профіт від карантину отримують. а ці коронапсихозники прирікають на бідність Україну на найближчі роки.
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Британія створила особливий відділ для протидії дезінформації з Росії щодо коронавірусу



Лондон - У Великій Британії було засновано спеціальну урядову структуру, яка має на меті протидіяти і викривати російську дезінформацію щодо розповсюдження коронавірусу. Все це стало наслідком звинувачень, які пролунали у США на адресу Москви після того, як Кремль почав поширювати теорії змови про те, що вірус було створено як різновид біологічної зброї. Представники британського уряду заявили, що захист країни від спрямованої кампанії дезінформації, кібернетичного втручання і роздмухування паніки постають нині одним із першочергових завдань для керівництва Сполученого Королівства​.
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Ах ти ж ср*ь брехлива мокшанська. твій кнут самозванець , звичайний викладач і ніякий не професор. Ось викладка університету щодо цього мудака, купленого кацапами.

The Rockefeller University releases statement concerning Knut Wittkowski

April 13, 2020

The opinions that have been expressed by Knut Wittkowski, discouraging social distancing in order to hasten the development of herd immunity to the novel coronavirus, do not represent the views of The Rockefeller University, its leadership, or its faculty.
Wittkowski was previously employed by Rockefeller as a biostatistician. He has never held the title of professor at Rockefeller.

https://www.rockefeller.edu/news/27872-rockefeller-university-releases-statement-concerning-dr-knut-wittkowski/

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))) а тутошние руцкие пианисты играют чем могут и на том чё им хозяева выдали. на клавиатурах тоже.
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Кремль затеял коронвиРУСную войну совсем неспроста.за 20 Путлерских лет нет ни побед ни успехов.Хмырь злой на весь Мир.А тут еще Турция и Саудиты мочат фюрера по всем параметрам в Сирии и Ливии
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есть и хорошая новость - на террористической ********* россии - за сутки от коронавируса в Москве умерли 28 человек - надеемся на паску и майские - кобзон, готовь котлы в раю - очереду уже у церквей стоит!
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Перед началом КоронвиРУСной лихорадки авиарейсов Ухань-Москва в сутки было 13.Странно что тогда на РАБссии никто не заразился...
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