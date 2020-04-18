Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
По состоянию на вечер 18 апреля общее количество умерших от COVID-19 в Италии достигло 23 227 человек (за прошедшие сутки скончалось 482 человека; на 93 меньше, чем днем ранее).
В свою очередь, за последние 24 часа выздоровели 2 200 человек (на 363 меньше, чем вчера, когда был зафиксирован абсолютный рекорд с начала эпидемии). Общее количество выздоровевших достигло 44 927 человек.
Всего в Италии подтверждено 175 925 случаев заражения коронавирусом (+3 491), 107 771 человек продолжает болеть: 80 031 находится в домашней изоляции (+3 253), 25 007 госпитализированы с симптомами (-1 886), 2 733 находятся в отделениях интенсивной терапии (-163).
Эта антинаучная дичь исходит не от австрийских медиков, а от австрийских журналистов, которые интерпретировали данные как им хотелось или как они это поняли своими куриными мозгами.
Что значит "кривая «приблизительно соответствует"? Соответствует или близка? А если близка, то почему катастрофически не хватает гробов?
ось тут все сказано про кнута на сайті університету
ти піп з секти гомосєков рпц чи з лахти? за фейки та дезинформацію є стаття
Лондон - У Великій Британії було засновано спеціальну урядову структуру, яка має на меті протидіяти і викривати російську дезінформацію щодо розповсюдження коронавірусу. Все це стало наслідком звинувачень, які пролунали у США на адресу Москви після того, як Кремль почав поширювати теорії змови про те, що вірус було створено як різновид біологічної зброї. Представники британського уряду заявили, що захист країни від спрямованої кампанії дезінформації, кібернетичного втручання і роздмухування паніки постають нині одним із першочергових завдань для керівництва Сполученого Королівства.
The Rockefeller University releases statement concerning Knut Wittkowski
April 13, 2020
The opinions that have been expressed by Knut Wittkowski, discouraging social distancing in order to hasten the development of herd immunity to the novel coronavirus, do not represent the views of The Rockefeller University, its leadership, or its faculty.
Wittkowski was previously employed by Rockefeller as a biostatistician. He has never held the title of professor at Rockefeller.
https://www.rockefeller.edu/news/27872-rockefeller-university-releases-statement-concerning-dr-knut-wittkowski/