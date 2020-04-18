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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия, Общество
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 Киев стал самым загрязненным городом мира за 18 апреля. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 22:53 18 апреля Киев занимает первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 244. Индекс воздуха в столице Украины находится на отметке "очень вредно для здоровья".

На втором месте находится Шеньян (КНР), а на третьем - Джакарта (Индонезия).

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Киев стал самым загрязненным городом мира за 18 апреля 01

По прогнозам QIAir, качество воздуха придет в норму уже завтра.

Киев стал самым загрязненным городом мира за 18 апреля 02
Киев стал самым загрязненным городом мира за 18 апреля 03

Напомним, в 10:50 17 апреля индекс загрязнения воздуха в Киеве был равен 338. В этот момент украинская столица была городом с самым плохим воздухом на планете.

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Позже ситуация с воздухом немного наладилась и Киев занял 9 место в рейтинге.

Однако утром 18 апреля Киев снова занял первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом.

Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом.

Источник: https://censor.net.ua/n3190045
 
 
 Топ комментарии
 
А у кловуна сегодня выходной, пожары пусть пока подождут царь изволили отдыхать..а ЗЕбильный скот аж млеет от счастья...ВОт если бы это Порошенко во время коронавируса и пожаров взял выходной то ЗЕбильный скот с бешенной пеной у рта разрывался бы про зраду...
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Ганьба на весь світ. Рівень мумба-юмба, а не європейського міста та столиці.(((
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Ганьба на весь світ. Рівень мумба-юмба, а не європейського міста та столиці.(((
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А у кловуна сегодня выходной, пожары пусть пока подождут царь изволили отдыхать..а ЗЕбильный скот аж млеет от счастья...ВОт если бы это Порошенко во время коронавируса и пожаров взял выходной то ЗЕбильный скот с бешенной пеной у рта разрывался бы про зраду...
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Ты помнишь как все начиналось?
Все было впервые и вновь!
Зебилы мычали,таксисты орали:
зеля-надежда-любофь!!!
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твой Парашенко во время войны полетел на известный курорт в Индийском океане. Забыл уже ?
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А на які курорти літав бідоносець і скільки разів за цей час? До речі, війна вже скінчилась?
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а бідна Сара в холодку
скубе замученний пєтух..
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Из за коронавируса Зебил не может никуда поехать за границу чтоб там сеять горе теперь человек-катастрофа все время в Украине и вся концетрация зла в виде пожаров здесь, ему мало было спаленого Нотр-Дам де Пари
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диверсии кацапов, или обиженных папередников.
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Торговьіе партнерьі Парашенка подсуетили неиначе
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я двже одного такого знаю, мэром Киева работает.
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73 % оказалось мало,надо 103 как у Путлера Київ став найзабрудненішим містом світу за 18 квітня - Цензор.НЕТ 3687
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Кажись у Цицерона есть такая фраза,-Речь должна начиняться и завершаться самым сильным аргументом,поскольку надо овладеть умами в начале и победить в конце.
Зеля старался очень и очень понравиться в квартале,а 73% поверили в сказку голобородьки Київ став найзабрудненішим містом світу за 18 квітня - Цензор.НЕТ 3503
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Карета превратилась в тыкву-а голобородая золушка в зеленского..
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Ура товарищи! Вперёд к новым рекордам!
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Александр Каменщик

@wolk_2012 58 мин
Це співвласник дрім тауна.
Запам'ятайте, куди не варто ходити і після карантину

Київ став найзабрудненішим містом світу за 18 квітня - Цензор.НЕТ 8282
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вован був парубок моторний-гугнявий-підлий і потворний..
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Это Боширов и Петров с Ковтуном и Луговым проверяют на прочность Зелю.На РАБссии таких Швондеров 130 млн
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надо просто уехать из Киева всем киевлянам , тогда не будет никакой загазованности - Зеля
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