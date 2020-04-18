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Все про:Пасхавер (74) церковь (1105) Епифаний (246) ПЦУ (565)

 Предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, как можно освятить паски дома

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, как можно освятить паски дома, используя воду, освященную на Крещение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода

"Если человек не имеет возможности, а это особенно пожилые люди, которые должны находиться в это время дома, чтобы не подвергать себя опасности, после совершения богослужений в храмах и, приобщившись к ним по телевизору или через другие средства, фейсбук, ютуб и так далее, имеют возможность самостоятельно взять освященную на Иордан воду и покропить ею паску, или те приношения, которые мы приносим обычно в храм в это время", - сказал Епифаний.

Он призвал верующих не принимать непосредственного участия в богослужениях, не приходить массово на освящение пасок, а участвовать в богослужений онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епифаний и Зеленский обсудили празднование Пасхи во время карантина

Напоминаем, христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 19 апреля. Богослужения по этому поводу начинаются с вечера 18 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3190043
 
   
 Топ комментарии
 
Это сказано для нормальных людей. Остальные завтра идут в Александровскую больницу обсасывать мощи (и не только мощи) Паши-мерседеса.
Предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, как можно освятить паски дома - Цензор.НЕТ 5012
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Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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заснуй свою церкву та одспівуй коронавірусників з обов'язковим поцілунком усопших.
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Это сказано для нормальных людей. Остальные завтра идут в Александровскую больницу обсасывать мощи (и не только мощи) Паши-мерседеса.
Предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, как можно освятить паски дома - Цензор.НЕТ 5012
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Коли з"явилась перша зірка на небі вже мона.
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сьогодні мені сказали (сказала до речі компетентна людина), що як тільки зійшов благодатний вогонь, то вже Христос воскрес. А мені здавалось що лише на ранок "можна" )
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Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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На цій сторінці Ваш єдиний коментар, який вартий уваги !
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рановато. Завтра вранці батюшка в храмі возгласє
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Та ні, Епіфаній щойно сказав, що Воскрес!
ПЦУ.
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Что он этим хотел сказать? Что одинаково работает или одинаково не работает.
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Рецепт святой воды https://www.youtube.com/watch?v=LgYhtoaJS9o
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Товарищ поп, вы или крестик снимите, или трусы с погонами наденьте. "Освящение" - это языческая дикость. Как были бородатыми бабуинами до Иисуса, таковыми и остались.
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Не придирайтесь к словам. В Католической церкви в западных обрядах принято понятие «благословение воды», в восточных - «освящение». Сама вода называется не «святой», а «освящённой». У нас, как с греческого перевели изначально, многое через пень-колоду, так и пошло. Основная суть в том, что в своем Евангелии Матфей написал о воде Иордана после крещения Иисуса. И языческая дикость тут уж совершенно не при чем.
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Запамятовуйте ...Митрополит Київський і всієї України- На Віки!
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Братия православныя! Вот скажите, что такого происходит, когда святишь высокий кулич с белой шапочкой и семенем, и яйцами у корня?
Фаллический земледельческий культ становится христианством?
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ти удівішся, але чорний камінь Кааби сімволізіруєт женскойє лоно
Предстоятель ПЦУ Епіфаній розповів, як можна освятити паски вдома - Цензор.НЕТ 2577
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Согласно преданиям, этот камень восходит ко временам Ноя.
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