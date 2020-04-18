 Предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, как можно освятить паски дома

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Если человек не имеет возможности, а это особенно пожилые люди, которые должны находиться в это время дома, чтобы не подвергать себя опасности, после совершения богослужений в храмах и, приобщившись к ним по телевизору или через другие средства, фейсбук, ютуб и так далее, имеют возможность самостоятельно взять освященную на Иордан воду и покропить ею паску, или те приношения, которые мы приносим обычно в храм в это время", - сказал Епифаний.

Он призвал верующих не принимать непосредственного участия в богослужениях, не приходить массово на освящение пасок, а участвовать в богослужений онлайн.

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Напоминаем, христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 19 апреля. Богослужения по этому поводу начинаются с вечера 18 апреля.