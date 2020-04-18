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 В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News

Российская Федерация пытается добиться одобрения Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News.

"Россия вновь стремится получить одобрение Генеральной Ассамблеей ООН резолюции относительно пандемии коронавируса, изъяв призыв об отмене односторонних санкций без решения Совета Безопасности ООН, но оставив требование прекратить протекционистские практики", - говорится в материале.

ООН должна завершить процедуру принятия российского проекта резолюции "Декларация солидарности ООН перед вызовами коронавирусной болезни" 22 апреля в полдень по времени Нью-Йорка. По действующим правилам, голосование проводится консенсусом, то есть, если хоть одна страна выскажет возражения по предложенному проекту резолюции, документ считается непринятым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19

Напомним, ранее Москва пыталась воспользоваться глобальной пандемией для того, чтобы обязать других членов ООН ослабить ограничения или снять международные санкции, прежде всего, против РФ. 2 апреля Украина, США, Великобритания, а также ЕС высказались против российского проекта резолюции, который поддержали только ЦАР, Куба, Никарагуа и Венесуэла.

Источник: https://censor.net.ua/n3190041
 
 
 Топ комментарии
 
Саме час виразити глибоку стурбованість з цього приводу. В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 9517
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Проект резолюции, который поддержали только ЦАР, Куба, Никарагуа и Венесуэла......... Остальные страны, которые традиционно поддерживали кацапов, судя по всему отлучены от кормушки. В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 6050
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Да нет проблем... Россия выводит войска из Крыма, Донбасса, а деньги на их содержание пусть тратит на борьбу с коронавирусом... Украина, так и быть, подождёт с репарациями, до конца эпидемии...
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Саме час виразити глибоку стурбованість з цього приводу.
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А ще краще, припинити не тільки стріляти, але й думати.
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Проект резолюции, который поддержали только ЦАР, Куба, Никарагуа и Венесуэла......... Остальные страны, которые традиционно поддерживали кацапов, судя по всему отлучены от кормушки.
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Да нет проблем... Россия выводит войска из Крыма, Донбасса, а деньги на их содержание пусть тратит на борьбу с коронавирусом... Украина, так и быть, подождёт с репарациями, до конца эпидемии...
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Это ты бредишь или как?????
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***** цю пандемію втілило саме для того, щоб відволікти увагу від України.
Яр Холодний, для чого ви називаєтеся українцем?

Щоб що?
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Я не розумію суті "пред"яви"... Що саме Вам не подобається?...
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Сколько там провел Совбез ООН заседаний по Украине. 20?30?И каков результат? В районе плинтуса. И что санкции остановили войну? Нет. Вывод простой, если мы как государство не желаем себя защищать, то этого никто делать не будет. Только трус и торгаш мог придумать бред под названием политико дипломатическое освобождение....
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твой Бубочка уже остановил войну - проснись и пой...!
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***** цей вірус запустило в дію.
Несподівано для карлика, наслідки вірусу сподобалися заходу, бо вирішують проблеми з пенсійним фондом, емігрантами, і високою ціною на нафту.

Гра продовжується...
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Судя по всему, свинособакам нравится, когда их с ихними резолюциями посылают далеко и прямо... В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 2823
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А чого ж раші та не спробувати - раптом спрацює... В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 4734

В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 2291
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Пару месяцев назад я неосторожно сказал здесь...
РАБссия с помощью Петрова и Боширова привезла в Китай не Новичок,а что то похуже...
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"По действующим правилам, голосование проводится консенсусом, то есть, если хоть одна страна выскажет возражения по предложенному проекту резолюции, документ считается непринятым."

Видно, что парашке после блокирования Штатами кокса из Венесуэлы его фуфловый подвозят, раз они надеются, что все страны примут их очередной бред. В новом российском "антикоронавирусном" проекте резолюции Генассамблеи ООН есть призыв к прекращению протекционистских практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 7690
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А в мене тіко одне питання: як може в РадБезі ООН бути постійним представником країна-агресор? Тому якось пофіг, що вбивці пропонують, доки є країни, які визнають московію агресором і будуть голосувати проти. Дякувати Богу, що з 2014 "клятий Порох" створив потужну "русофобську" коаліцію, яку навіть це "найвеличніше ніщо" не змогло зруйнувати!
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В ООН нет консенсуса уже несколько десятилетий...
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Санкции же только на пользу 😜😜😜😀
У новому російському "антикоронавірусному" проєкті резолюції Генасамблеї ООН є заклик до припинення протекціоністських практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 7233
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У новому російському "антикоронавірусному" проєкті резолюції Генасамблеї ООН є заклик до припинення протекціоністських практик, - ABC News - Цензор.НЕТ 9284
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