 7-месячная девочка погибла в ДТП на Ривненщине, 19-летняя девушка госпитализирована, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области, по предварительной информации, в результате столкновения BMW-520 I и ВАЗ-2106 погибла семимесячная пассажирка ВАЗа, а 19-летнюю с политравмой и переломом таза доставили в больницу. Ее обследуют медики.
На месте происшествия работают следователи Главного управления Национальной полиции и патрульные полицейские. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Как раз из моей практики - водятлы на вазах творях такое, что на голову не налазит
Ребенка жалко!
У тебе беха?
З нашим "правосуддям" не здивуюсь, якщо у рішенні суду буде щось подібне...
Народ вам поверил ЗЕ-слуги, до осени ничего не измените, пожалеете. Это не угроза, это прогноз. Народ живущий от зарплаты до зарплаты в нищете не может долго терпеть издевательства над собой.
Хотите быть хорошими? Платите среднюю зарплату людям которые вынужденные сидеть дома по вашим хотелкам уже более месяца.