 7-месячная девочка погибла в ДТП на Ривненщине, 19-летняя девушка госпитализирована, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области, по предварительной информации, в результате столкновения BMW-520 I и ВАЗ-2106 погибла семимесячная пассажирка ВАЗа, а 19-летнюю с политравмой и переломом таза доставили в больницу. Ее обследуют медики.

На месте происшествия работают следователи Главного управления Национальной полиции и патрульные полицейские. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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