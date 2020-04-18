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 7-месячная девочка погибла в ДТП на Ривненщине, 19-летняя девушка госпитализирована, - полиция

Сообщение о ДТП на автодороге вблизи села Великий Житин в Ривненской области поступило в полицию 18 апреля в 16:15.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области, по предварительной информации, в результате столкновения BMW-520 I и ВАЗ-2106 погибла семимесячная пассажирка ВАЗа, а 19-летнюю с политравмой и переломом таза доставили в больницу. Ее обследуют медики.

На месте происшествия работают следователи Главного управления Национальной полиции и патрульные полицейские. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водитель не справился с управлением и влетел в дерево в Одессе, есть погибший, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3190037
 
 
 Топ комментарии
 
бєха хорошая машина - и даже "оружие" само ( ключевое) не "убивает...- а вот та мразь , что за рулем - это уже другое ...
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BMW-520 кто бы сомневался. Опять БМВ, уже в который милионный раз БМВ убийца....
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ты бредишь! где сказано, что нарушил водитель буэмэвэ?
Как раз из моей практики - водятлы на вазах творях такое, что на голову не налазит
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BMW-520 кто бы сомневался. Опять БМВ, уже в который милионный раз БМВ убийца....
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бєха хорошая машина - и даже "оружие" само ( ключевое) не "убивает...- а вот та мразь , что за рулем - это уже другое ...
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все відносно - все порівняльно....- не всім у цьому Житті володіти Порше... а для когось і "кобила" невеста...- таке сэ ля ві
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ты бредишь! где сказано, что нарушил водитель буэмэвэ?
Как раз из моей практики - водятлы на вазах творях такое, что на голову не налазит
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"Як повідомила речниця управління патрульної поліції області Оксана Юрченко, за попередньою інформацією, кермувальник, що рухався із боку Великого Житина, не пропустив ВАЗівку, яка уже була на кільці. "
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"папередняя информация" - это у нас уже основание считать виновным и предать анафеме?
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Украинцам нельзя давать машины круче ваза и запора.... плохо действует мощность на нашего водителя и на наших дорогах. Эх... ребёнок снова погиб... жаль, конечно.
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НУ ВОТ КАК ?! Небось опять водитель шохи нарушал, да?
Ребенка жалко!
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обычно водятлы на шохах самые неадекваты, потом идут водятлы с номерами АЕ
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Ангелочки гибнут в машинах...капеееццц(((((((((((((((
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Жаль конечно всех погибших, ну а детей тем более. Пусть земля им будет пухом.
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Невідомо, як там що було... Але часто буває так: БМВ летить 150 і більше, а Жигулі з села виїжджають на "велику дорогу", на долю секунди зиркнувши вліво, а то й взагалі не дивлячись. А то й одразу в лівий ряд. Гальмувати БМВ гальмує добре. Але не на такій швидкості, тому найчастіше гальмує уже в перешкоду... Дитина навряд чи була в дитячому кріслі... Скоріше всього на руках.
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Так, потрібно завжди думати що по трасі може летіти хазяїн життя під 200 км. на годину.

У тебе беха?
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Ото и с Дыминским приблизительно так было.
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З матеріалів судівськї справи: "Жигулі (ВАЗ-2106), намагаючись вийти на вколоземну орбіту (щоб уникнути штрафу за порушення карантину при проведенні пікніку на пасхальні свята), перевищило швидкість і врізалось в БМВ, який стояв доки його водій порушував "общєствєнньій порядок", відливаючи в громадському місці прямо з машини"...
З нашим "правосуддям" не здивуюсь, якщо у рішенні суду буде щось подібне...
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вот так...ехали себе никого не трогали...ничего не нарушали... жили-дышали...
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задолбали. Что на этот раз - гололед? мокрый асфальт? Снег? Слишком светло ?
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Вот это по настоящему страшно и под контроль никто из ЗЕ-власти не собирается брать под контроль.
Народ вам поверил ЗЕ-слуги, до осени ничего не измените, пожалеете. Это не угроза, это прогноз. Народ живущий от зарплаты до зарплаты в нищете не может долго терпеть издевательства над собой.
Хотите быть хорошими? Платите среднюю зарплату людям которые вынужденные сидеть дома по вашим хотелкам уже более месяца.
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