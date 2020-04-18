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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Задержаны двое подозреваемых в поджоге сухостоя в пойме реки Ирпень на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции оперативно установили и задержали лиц, которые были зафиксированы на видео пожара в пойме реки Ирпень в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Двух нарушителей доставили в отдел полиции, где с ними работают следователи. Это - 28 и 29-летние жители Ирпеня. Полицейские изъяли их транспортные средства - мотороллеры, на которых они передвигались", - говорится в сообщении.

Задержаны двое подозреваемых в поджоге сухостоя в пойме реки Ирпень на Киевщине, - Нацполиция 01

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Им грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины - штраф от 5400 до 9000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Задержаны двое подозреваемых в поджоге сухостоя в пойме реки Ирпень на Киевщине, - Нацполиция 02

Напоминаем, ранее сообщалось о розыске полицией двух граждан, которые передвигаясь на мопедах без номерных знаков умышлено подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень.

Источник: https://censor.net.ua/n3190036
 
   
 Топ комментарии
 
Этих сволочей нужно допросить с пристрастием и узнать кто их "заинтересовал" на поджог.
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Если правда, то это лучшая новость дня. Задержаны двое подозреваемых в поджоге сухостоя в пойме реки Ирпень на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5056
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Видел видео. Для поджигателей, тем более проплаченных, как-то странно они себя вели... Спокойно. Дали себя снимать, вместо того, чтобы как минимум попытаться отобрать телефон у снимавшего.
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передайте их сбу, я видел как в ато допрашивают краем глаза, всегда надеялся что если в плен попаду хватит смелости гранату дернуть, этож не супермаркете пиво подрезал, спросите как со взрослого выж умеете я видел, выже три транша от мвф сумеете возместить от ахметки и суркисов, парни выж СБУ, спасите Украину, а мы тогда назад на фронт в пехоту
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А шо такое,каждый имеет право на ошибку,понять их и простить.
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ФСБ работает. Специально выбран момент, когда ветер прёт на Киев. Неможет быть так много случайных поджёгов в разных местах почти в одно и то-же время.
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Пеця як завжди не заплатив пацанам
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Народ, це Ірпінь, це необов'язково може бути ФСБ - там таким чином уже не вперше знищують заповідні землі, щоб потім на них організувати незаконну забудову. Так само там і заповідний ліс раніше палили,а потім забудовували...

Хоча від цього ці два довбня не стануть меншими падлюками!
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Рюзькі агенти через треті особи дають заказ, проплата теж по схемі. Тому це бидло навіть не знає хто їх завербував і хто платив. Комар носа не підточить , а злочинці обійдуться штрафом. В Україні повно бидла, що за гроші маму продадуть.
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...как на меня джинса 100%......наверняка для фото! местные опера с горотдела. ирпень город контрастов)....кто там будет сверять потом!)
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