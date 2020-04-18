 Задержаны двое подозреваемых в поджоге сухостоя в пойме реки Ирпень на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Двух нарушителей доставили в отдел полиции, где с ними работают следователи. Это - 28 и 29-летние жители Ирпеня. Полицейские изъяли их транспортные средства - мотороллеры, на которых они передвигались", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Им грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины - штраф от 5400 до 9000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Напоминаем, ранее сообщалось о розыске полицией двух граждан, которые передвигаясь на мопедах без номерных знаков умышлено подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень.