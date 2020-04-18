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 Смертность украинцев старше 50 лет от COVID-19 - 5,1%, а младше - 0,6%, - ЦОЗ

Летальность от COVID-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%, а в возрастной категории до 50 лет - 0,6%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

При этом 74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых были несколько заболеваний.

"Если вы старше 50 лет или имеете сопутствующие заболевания, вам необходимо особенно тщательно следить за гигиеной рук и физическим дистанцированием. Безопасной считается дистанция от 1 метра, а руки следует мыть не менее 20 секунд с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком, содержание спирта в котором не ниже 80%. Придерживайтесь общих правил карантина. Не покидайте дома без крайней необходимости", - подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мытье и обеззараживание рук на каждом этапе приготовления, упаковки и сбыта продуктов, - ЦОЗ опубликовал рекомендации для доставщиков готовой еды

Смертность украинцев старше 50 лет от COVID-19 - 5,1%, а младше - 0,6%, - ЦОЗ 01

Напомним, на утро 18 апреля зафиксировано 444 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5106, умерли 133 человек, 275 - выздоровели.

Минздрав ранее сообщал, что около 78% умерших с COVID-19 имели сопутствующие заболевания, это, в первую очередь, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек, т.е. тяжелые системные заболевания.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190035
 
 
 Топ комментарии
 
ого математик Смертность украинцев старше 50 лет от COVID-19 - 5,1%, а младше - 0,6%, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9942 боже, это талантливая страна ахаха
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Бати нету уже почти 3 года.Плакал на похоронах капееец((((((((((((((((((
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Продолжительность жизни мужчин в Украине-62 года в среднем, а не как в дурацкой статистике, то 65, потом 67. Соответственно к этому возрасту у украинских мужиков букет заболеваний, ослабленный иммунитет и ЛЮБОЙ вирус может положить в гроб.
А эта истерия с 👑 вирусом ещё всем в мире аукнется, может когда-нибудь поймут, кто в этом был заинтересован.
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А яка смертність серед цих категорій без коронавірусу?
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Файний нащадок ..* діда -сенатора * ! Смертность украинцев старше 50 лет от COVID-19 - 5,1%, а младше - 0,6%, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7864
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Бати нету уже почти 3 года.Плакал на похоронах капееец((((((((((((((((((
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Перші 40 років хлопчиків най небезпечниші)
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Что за махинации с цифрами? 5.1 и 0.6%??? 51%+6%=57% и это кто старше и младше 50лет! А где ещё 43%?
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ого математик Смертность украинцев старше 50 лет от COVID-19 - 5,1%, а младше - 0,6%, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9942 боже, это талантливая страна ахаха
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Ні, це трускавецька регіональна мазєматіка.
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В Трускавце обучали всего только двум математическим действиям. Это отнять и поделить.
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Нє. Там була вже вища мазєматіка . Нає....ь, і отскочіть,
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С тебя тоже математик не важный, 5,1 + 0,6 = 5,7...А вообще, я думаю, 5,1 - это смертность среди зараженных!
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5,1+0,6=5,7. Ты такой же "математик", как и тот, кто писал этот бред. Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4137
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Если такой умный, то тогда по твоей логике, кто скрывается в промежутке старше 50 и меньше 50лет, и составляет 94,3%?
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Вот. С чтением у тебя так же туго, как и с математикой. Я же сказал, что написан БРЕД. Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6921
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Ніхто там не ховається. До 50 це 1-49, від 50 це 50 і більше.
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а как вам - во всём мире от вирусу умерло 120 тысяч человек, при этом смертность от короновируса колеблеться в пределах 5% - если считать по той схеме, по которой тут считают очень навязчивые дебилоиды - от выздоровевших, то 95% к 5% - 120 тысяч - это 2,280,000 выздоровевших - больше чем заболевших на сегодня
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Умершие + выздоровевшие= 100%, а зараженные ещё не определились в какую колону им.
Все остальные цифры, это как за путина проголосовало 156%
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Pornhub зараз безкоштовний,
пи..уй туди...Не треба себе мучити !
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А если просто смертность взять? 0,6% смертности до 50 лет это большая цифра.
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Вельми НЕповажаємий мною ЦОЗ! А наведіть, будьте ласкаві, процентне співвідношення захворівших лікарів до загальної кількості захворівших в Україні, яка готова до пандемії з лютого по заявах чинуш, та в інших країнах... В тій же Італії, Франції, США, Китаї....
І лише після того можете щось там патякать, курви зелені!
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Сколько можно Украинцев за даунов считать властям? И сам отвечу, наверно по тому что мы их выбрали, и не развешиваем на столбах вдоль дорог, и терпим издевательства от них.
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Данные про инфаркты,инсульты,ОРВИ,cезонный грипп.наркоту, алькоголизьму и прочие прелести жизни отсутствуют от слова СОВСЕМ.А почему?Не выгодна власти сия инфа.Базарить можно тольк про КоронвиРУСную туфту Смертность украинцев старше 50 лет от COVID-19 - 5,1%, а младше - 0,6%, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2722
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Пенсионный фонд стопудово так и ждет шоб меньше кандидатов на пенсию было.пенсионный фонд Украины - главный спонсор коровавируса в Украине
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в украине -то ладно...а как в других странах?там кто спонсор?
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Ну, хто.
Світова змова Пенсійних фондів.

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опять сионские мудрецы мудрят...чи в этот раз алиенты?
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Життя людини у шести пляшках: Пляшечка з соскою, наповнена молоком.
Пляшка «Пепсі-Коли»
Пляшка пива.
Коньяк.
Мінералка.
Пляшка з капельницею…
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параша очконула по ковирусу, вот шо примечательно. а им то ведь колличество жертв ещё более пох чем дуриле бацьке. не было бы серьёзно, та попрырыли бы они пару-тройку миллионов втихаря, никто бы и не знал. отчитались за пару десятков тысяч и забыли. но нет! и это уже интересно.
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Продолжительность жизни мужчин в Украине-62 года в среднем, а не как в дурацкой статистике, то 65, потом 67. Соответственно к этому возрасту у украинских мужиков букет заболеваний, ослабленный иммунитет и ЛЮБОЙ вирус может положить в гроб.
А эта истерия с 👑 вирусом ещё всем в мире аукнется, может когда-нибудь поймут, кто в этом был заинтересован.
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это все умные люди понимают. Но стадо уже запугали.
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взял ник с некороной-и думаешь уже застраховался? Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 1816там всей лаврой молились вон,а выносят по одному,и не только старше 60.а остальные пригнулись-пронесет-не пронесет
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Все верно.
Только не "может когда-нибудь поймут", а уже сейчас все понятно. Смертність старших за 50 років українців від COVID-19 - 5,1%, а молодших - 0,6%, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5975
Например, следим за статистикой из USA :
https://www.youtu.be.com/watch?v=6xKdNuMr-ww
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В США приоритет 👑 вирус при любом заболевании, запугивание, следом вакцинация за любые деньги. Кто-то/конечно из клуба 500/ хочет уменьшить население на Земле и контролировать жёстко оставшихся в живых всепоглощающим страхом.
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На фоне множественного упоминания коронавируса, выглядит необычным помалкивание МОЗ Белоруссии о новых заболеваниях в стране уже вторые сутки.Умерло 45 и всё.
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Врут, суки... Знаю, практически, "из первых рук" - жена товарища с матерью в Беларуси, по телефону говорила... Мрут люди, а "бацька" хорохорится...
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все эти цифры никак и ничего не говорят о серьёзности эпидемии. сегодня они одни, завтра нарисуют другие. типичное поведение постсовковых властей. индикатором серьёзности ситуации является поведение парашных властей. колличество жертв своих крепостных её особо никогда не интересовало, они готовы жертвовать их миллионы. во главе угла всегда стоит их бох, - Идеология. и если этот краеугольный камень она подвинула, перенеся коронацию обнулённого (спрятавшегося в бункере), парад победобесия и даже принудила гундяя к громадным финансовым потерям церковников, призывающих тамошних крепостных к непосещению церквей, это уже серьёзно. почему так, пока не ясно. возможно и правда, раша знает больше о последствиях заболевания и его реальной смертности. будем посмотреть.
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В других странах естественный отбор и судьба
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Якщо б я був на місці Бога, я саме так би і діяв.
Бо, ті хто мав померти від природних обставин, досі живі, і порушують "божі плани".

А якщо серйозно, то цей "корона-вірус" - спланована акція, не інакше.
Існують дві країни, яким було б цікаво запустити таку акцію в дію, це как-цапія і Китай.

Враховуючи ці обставини, потрібно шукати шляхи вирішення.
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Пенсы не выйдут, средств нет, ньюголодомор на пороге.
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Из статистики повышенной смертности среди людей определённой категории власть делает только 1 вывод: надо рассказать этой категории, что их повышенная смертность неизбежна. Я не вижу никаких рекомендаций от власти усилить внимание медицины к группе, более подверженной заболеванию, раз власть вроде бы проявляет беспокойство.
Например, пенсионер имеет на первоочерёдное право получить аппарат ИВЛ или что-то другое, раз риск смерти больше. Тогда забота власти об этом контингенте была бы реальной. А так получается, что власть просто предупредила группу о том, что они ничего дополнительно не получат, потому, что эта группа - конченная. Странная логика власти: мы знаем, что кто-то находится в группе большего риска, но единственное, что они получат от власти - это рекомендации чаще мыть руки.
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ха) Митрополит Онуфрий находится в Киевском институте сердца (руководитель Борис Тодуров) с подтвержденным диагнозом на COVID-19. Интересный вопрос - Киевский институт сердца - это высокоспециализированное государственное учреждение для лечения кардиологических заболеваний. Данное медицинское учреждение естественно не определялось Минздравом базовым для приема инфекционных больных. На каком основании там находится гражданин Березовский, да еще и пол чужим именем? На каком основании директор Тодуров повергает риску десятки пациентов ? https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Люди, ви зовсім охрініли у своїх ненависті до України? Тут же нижче написано, що захворіло 5106 осіб, з них хтось ще хворіє, але вже померло 133. Тобто, без розбивки на вік померлого смертність складатиме 2,6 відсотка. Тому я допускаю, що для тих, коиу більше 50 років смертність дійсно може становити 5,1%, а молодших - 0,6%. Тут не має нічого помилкового! Якщо рахувати не вмієте - ви дебіли, які в школі дарма витрачали час. Й про того полудурка, який пише, щоби пенсіонерам першим виділяли апарати ШВЛ. А як ти думаєш, буде??? Саме так й буде. Бо ті апарати переважно як раз для старших людей й ************. Це вже якщо буде мор як в Італії, то тоді самі лікарі вибиратимуть, кого підключати, а хто вже приречений. Але схоже, що вже такого мору у нас не буде. Італію все це застало зовсім зненацька. Й до українців: я розумію, що важко у цих емоційних умовах відділити правду від іноземної ненависницької пропаганди, але спробуйте хоча б трохи менше довіряти вкидам якихось анонімів в інтернеті.
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Мрут те кто мало двигается и не важно сколько лет, доказано американскими учеными. Бег и велоспорт вот лекарство от этого вируса.
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