 Смертность украинцев старше 50 лет от COVID-19 - 5,1%, а младше - 0,6%, - ЦОЗ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

При этом 74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых были несколько заболеваний.

"Если вы старше 50 лет или имеете сопутствующие заболевания, вам необходимо особенно тщательно следить за гигиеной рук и физическим дистанцированием. Безопасной считается дистанция от 1 метра, а руки следует мыть не менее 20 секунд с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком, содержание спирта в котором не ниже 80%. Придерживайтесь общих правил карантина. Не покидайте дома без крайней необходимости", - подчеркивается в сообщении.

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Напомним, на утро 18 апреля зафиксировано 444 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5106, умерли 133 человек, 275 - выздоровели.

Минздрав ранее сообщал, что около 78% умерших с COVID-19 имели сопутствующие заболевания, это, в первую очередь, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек, т.е. тяжелые системные заболевания.

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