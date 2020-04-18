 Смертность украинцев старше 50 лет от COVID-19 - 5,1%, а младше - 0,6%, - ЦОЗ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.
При этом 74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых были несколько заболеваний.
"Если вы старше 50 лет или имеете сопутствующие заболевания, вам необходимо особенно тщательно следить за гигиеной рук и физическим дистанцированием. Безопасной считается дистанция от 1 метра, а руки следует мыть не менее 20 секунд с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком, содержание спирта в котором не ниже 80%. Придерживайтесь общих правил карантина. Не покидайте дома без крайней необходимости", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, на утро 18 апреля зафиксировано 444 новых случая COVID-19 в Украине, всего - 5106, умерли 133 человек, 275 - выздоровели.
Минздрав ранее сообщал, что около 78% умерших с COVID-19 имели сопутствующие заболевания, это, в первую очередь, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек, т.е. тяжелые системные заболевания.
4-3=1.
Вот он и нашёлся!
Все остальные цифры, это как за путина проголосовало 156%
пи..уй туди...Не треба себе мучити !
І лише після того можете щось там патякать, курви зелені!
Світова змова Пенсійних фондів.
Пляшка «Пепсі-Коли»
Пляшка пива.
Коньяк.
Мінералка.
Пляшка з капельницею…
А эта истерия с 👑 вирусом ещё всем в мире аукнется, может когда-нибудь поймут, кто в этом был заинтересован.
Только не "может когда-нибудь поймут", а уже сейчас все понятно.
Например, следим за статистикой из USA :
https://www.youtu.be.com/watch?v=6xKdNuMr-ww
Бо, ті хто мав померти від природних обставин, досі живі, і порушують "божі плани".
А якщо серйозно, то цей "корона-вірус" - спланована акція, не інакше.
Існують дві країни, яким було б цікаво запустити таку акцію в дію, це как-цапія і Китай.
Враховуючи ці обставини, потрібно шукати шляхи вирішення.
Например, пенсионер имеет на первоочерёдное право получить аппарат ИВЛ или что-то другое, раз риск смерти больше. Тогда забота власти об этом контингенте была бы реальной. А так получается, что власть просто предупредила группу о том, что они ничего дополнительно не получат, потому, что эта группа - конченная. Странная логика власти: мы знаем, что кто-то находится в группе большего риска, но единственное, что они получат от власти - это рекомендации чаще мыть руки.