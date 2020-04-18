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 За сутки на Луганщине подтверждены 15 новых случаев заболевания COVID-19, - ОГА

За сутки в Луганской области подтверждено 15 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

"Проверка всех больных пневмонией, и лиц, которые ранее контактировали с пациентами с подтвержденным диагнозом, дала неутешительные результаты. На Луганщине зафиксировано 15 новых случаев заболевания COVID-19 ", - отметил председатель ОГА Сергей Гайдай.

Новые случаи, в частности, выявлены в Северодонецке, Лисичанске, Старобельске, Беловодске, Рубежном и Варваровке Кременского района.

10 человек -  это контактные лица с ранее заболевшими, пятеро - больные пневмонией, которых проверяли на наличие коронавируса.

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Всего в Луганской области зафиксировано 24 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 3 человека, 21 болеет.

Источник: https://censor.net.ua/n3190034
 
   
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А вот если бы Путин туда ввел, то велик шанс шо они не заболели бы(были бы уже мертвы)
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Затёрто уже до дыр тема путина, никто его там не ждал и не ждёт, 30% которые орали путин приди, путин введи так то просто биологический мусор!)
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Там не 30%, а все 90% хотели союза с ***********
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А ви сівуху туди направте.Нехай там чого небудь ********** про адіннарот... І заспіає даунбасятам про Hello,Dolly...
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Ваш найбезпечніший сексуальний партнер - ви самі. Мастурбація не поширює вірус, особливо якщо ви миєте руки та будь-які секс-іграшки милом щонайменше 30 секунд до і після сексу.©
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Цитую Супрун про види сексу під час пандемії.
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