 В Испании число жертв COVID-19 превысило 20 тыс. человек

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Таким образом Испания делит с Италией первые места в Европе по ключевым показателям. По количеству летальных исходов от коронавируса Испания занимает второе место в Европе после Италии, по количеству инфицированных - первое.
Несколько дней назад представители испанской системы здравоохранения сообщили, что эпидемия коронавируса достигла в стране своего пика. С 13 апреля в Испании начали ослаблять введенные ранее карантинные ограничения. Через месяц после начала массового локдауна в стране начали работать некоторые строительные и производственные компании.
Премьер-министр Испании Педро Санчес накануне принятия решения об ослаблении ограничений отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от успехов в борьбе с эпидемией.
Сейчас жителям страны разрешено выходить из дома только для того, чтобы добраться на работу, если невозможно работать дистанционно, купить продукты, лекарства или выгулять домашних животных. Эти ограничения пока введены до 25 апреля, однако правительство уже сообщил, что, скорее всего, они будут продолжены по меньшей мере еще на две недели.
а что у нас будет? если уже и медики пачками подустают бить вирус лейкопластырем и топить в зеленке?
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Глядя на то, как попы заезжают в больничку под вымышленными именами, возникает три вопроса. Первый: «А так можно? В больнице это - нормально? Они что же, запишут их под именами монахов Симфония и Триперия?». Второй вопрос: «А почему они оказались такие инкогнитые? Что их сподвигло к такому таинству? Может быть способ передачи вируса, о котором говорил блаженный на всю голову экс-патриарх Винегрет?» Ну и последний вопрос выглядит так. Если первые лица этого анклава запоребрика уже в больнице, то каким образом допускаются стада, ломящиеся в эти гадюшники? Что нужно еще для того, чтобы закрыть эти очаги биологической войны если не навсегда, то хотя бы временно, на ближайшие 200-300 лет?
А властям, которые играются в эти преступные игры, следует вспомнить вот что. В Южной Корее все началось с того, что в аэропорту прошляпили одну-единственную старушку, носительницу вируса, которая пришла в одну из евангелических церквей на службу. В результате ее похода в церковь, на сегодня - 10653 инфицированных и 232 трупа. Кроме того - сотни миллиардов материального ущерба. Так это в стране, где медицина работает как часы, где граждане - вменяемые, и где мгновенно запретили все подобные сходки напрочь.\\\\\\\\\
Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" та літаки Ан-124 "Руслан" найближчим часом здійснять щонайменше 11 рейсів з метою доставити з Азії до США засоби індивідуального захисту і медичне обладнання.
Он сказал, что в Украине множество таких.
И таки он прав.