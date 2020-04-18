 В Испании число жертв COVID-19 превысило 20 тыс. человек

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Таким образом Испания делит с Италией первые места в Европе по ключевым показателям. По количеству летальных исходов от коронавируса Испания занимает второе место в Европе после Италии, по количеству инфицированных - первое.

Несколько дней назад представители испанской системы здравоохранения сообщили, что эпидемия коронавируса достигла в стране своего пика. С 13 апреля в Испании начали ослаблять введенные ранее карантинные ограничения. Через месяц после начала массового локдауна в стране начали работать некоторые строительные и производственные компании.

Премьер-министр Испании Педро Санчес накануне принятия решения об ослаблении ограничений отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от успехов в борьбе с эпидемией.

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Сейчас жителям страны разрешено выходить из дома только для того, чтобы добраться на работу, если невозможно работать дистанционно, купить продукты, лекарства или выгулять домашних животных. Эти ограничения пока введены до 25 апреля, однако правительство уже сообщил, что, скорее всего, они будут продолжены по меньшей мере еще на две недели.