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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 Открытое пламя осталось в 4 точках, к тушению привлечена авиация и противопожарный поезд, - Ермак про пожары на Житомирщине

Офис Президента круглосуточно держит на контроле ситуацию с лесными пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Открытое пламя сейчас осталось в 4 местах. Там работает более 100 единиц техники, работники ГСЧС и лесники. Кроме того, для тушения пожаров привлекли авиацию и противопожарный поезд.

Также продолжается ликвидация пожара в Зоне отчуждения. Там также работает достаточно техники и людей. Угрозы объекту "Укрытие" и хранилищу радиационных отходов нет", - написал Ермак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из-за сухой зимы уровень влаги упал, подсохли торфяники, - Аваков о причинах лесных пожаров на Житомирщине и Киевщине. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3190032
 
   
 Топ комментарии
 
А скажите, дЕрьмак, а почему 10 дней назад не привлекли доп. средства и силы? Недосуг было за торговлей госдолжностями?
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А чё, этот Елдак теперь и по пожарам тоже главный? Ну, прям, многостаночник какой-то...
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Шо, наголосував?
Тепер будеш постити такі картинки, до 2024.
Якщо з коронавірусом розминешся.

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Єрмак сам по собі це людина-катастрофа, ще тільки його не вистачало на фоні цих пожеж! Головне питання лишилось без відповіді - чому пожежі закінчуються на кордоні з Білоруссю, якщо це природній процес висушування грунту? Чому в Білорусі грунт не сохне? Може тому що в Білорусі немає міністра МВС Авакова?
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Те, що це диверсія вказує кілька фактів. Перше те, що горить лише на Київщині та сусідній Житомирщині. У сусідній Бєларусі нема пожеж. Підпалюють люди, яких бачили! Співпало з карантином та купівлею землі...
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Даже не сомневаюсь , что это ***** работа !

Но землю не "покупают" , а тупо дерибанить собираются .
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Отут дійсно, вже не «тєпло», а жарко.
Бо на фото з орбітальних сателітів, видно, що у цьому районі Європи пожежі ТІЛЬКИ на території України.
Цікаво, хто б запитав владу пояснити такий феномен.
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Служил Ермак в противопожарке,
Ермак противопожарною затычкой был...😕
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Ні Мітенька я укр і бандеровец! А ти кацапский гєй!
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По его активности видно , что к дембелю он явно не готовится.
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А скажите, дЕрьмак, а почему 10 дней назад не привлекли доп. средства и силы? Недосуг было за торговлей госдолжностями?
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дєрмак іздавна був дряпічка
це ж треба гроші віддавать..
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Таак! После предыдущей заявы шо остались очаги тления, я напрягся.
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А якщо видати дані в динаміці - на скільки гектарів випаленого вщент лісу наконтролювала ситуацію адміністрація президента?
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А чё, этот Елдак теперь и по пожарам тоже главный? Ну, прям, многостаночник какой-то...
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Не то слово , стахановец и ещё на балалайке игрец .
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Карантин....... рестораны закрыты, никто на собеседования к брату, которого убил Порошенко на Востоке, не приходит. Можно и о пожаре поговорить.
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Чуйка,что если этот гондон что-то говорит о том,что все потушили ,то уже готовятся новые поджоги
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тут должно работать СБУ и ловить диверсантов!!!
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оно поставляет в Украину деверсантов типа Портнова
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"...Угрозы объекту "Укрытие" и хранилищу радиационных отходов нет" .Такими словами не бросаются , а берут ответственность . Эти байки про спокойствие и только спокойствие слышал в мае 86 -го . Источник: https://censor.net.ua/n3190032
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Посадите в тюрьму Мертвечука, Бойка и Коломойшу с Портновым и сразу пожары прекратятся, уверяю вас. Ето только етим колаборантам и ***** выгодно сейчас раскачать в Украине ситуацию особенно во время пандемии, зепельной и банковского закона. Кроме того ***** очень важно показать как в Украине все намного хуже чем на Рашке. Потому что ***** больше нечего показывать своим ватникам
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Возьмите нескольких поджигателей за жабры и вы узнаете что за поджоги им платили. И ето уже будет диверсия против государства. Только по понятным причинам власти не хотят узнавать правду. Ведь потом народ потребует Рашке предьявить предьяву. А у нас еще с 2014 торговля и сотрудничество с врагом не прекращалось ни на минуту.
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