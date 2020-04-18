 Открытое пламя осталось в 4 точках, к тушению привлечена авиация и противопожарный поезд, - Ермак про пожары на Житомирщине

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Открытое пламя сейчас осталось в 4 местах. Там работает более 100 единиц техники, работники ГСЧС и лесники. Кроме того, для тушения пожаров привлекли авиацию и противопожарный поезд.

Также продолжается ликвидация пожара в Зоне отчуждения. Там также работает достаточно техники и людей. Угрозы объекту "Укрытие" и хранилищу радиационных отходов нет", - написал Ермак.

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