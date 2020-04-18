 Открытое пламя осталось в 4 точках, к тушению привлечена авиация и противопожарный поезд, - Ермак про пожары на Житомирщине

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
"Открытое пламя сейчас осталось в 4 местах. Там работает более 100 единиц техники, работники ГСЧС и лесники. Кроме того, для тушения пожаров привлекли авиацию и противопожарный поезд.
Также продолжается ликвидация пожара в Зоне отчуждения. Там также работает достаточно техники и людей. Угрозы объекту "Укрытие" и хранилищу радиационных отходов нет", - написал Ермак.
Тепер будеш постити такі картинки, до 2024.
Якщо з коронавірусом розминешся.
Но землю не "покупают" , а тупо дерибанить собираются .
Бо на фото з орбітальних сателітів, видно, що у цьому районі Європи пожежі ТІЛЬКИ на території України.
Цікаво, хто б запитав владу пояснити такий феномен.
Ермак противопожарною затычкой был...😕
це ж треба гроші віддавать..