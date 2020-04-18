 Переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжатся на видеовстрече ТКГ 22 апреля, - Резинков

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Сегодня", информирует Цензор.НЕТ.
"Переговоры по дальнейшим этапам обмена, безусловно, будут продолжаться. В рамках гуманитарной подгруппы ТКГ Украина передала список из порядка 200 человек, которых мы требуем вернуть. Соответственно, следующий этап переговоров состоится на будущей неделе в среду, 22 апреля, на плановом заседании ТКГ", - сказал он.
Резников также описал, какие еще вопросы планируется обговорить.
"В повестке дня гуманитарной подгруппы - очередной список обмена. В подгруппе по безопасности - новые точки разведения, прекращение огня и режим тишины. В экономической – вопросы водоснабжения и другие. В политической - продолжение дискуссий на тему правовых аспектов, которые описаны в Комплексе мер Минских договоренностей, как об этом сказал саммит (лидеров в Париже. - Ред.). То есть, это законодательство, которое описано в восьми пунктах примечаний к пункту 11 Комплекса мер. А также возможная имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях, который принят в сентябре 2014-го и действует по сей день", - рассказал он.
Вице-премьер напомнил, что ТКГ создана для решения вопросов, связанных с войной на Донбассе, поэтому "минский процесс не касается переговоров, связанных с оккупацией Россией Крыма и политическими заключенными там".
"Это параллельные треки, которыми государство Украина тоже занимается, есть переговорщики, которые это ведут, президент и его команда об этом помнят", - подчеркнул Резников.
Напоминаем, 16 апреля в результате взаимного освобождения на Донбассе в Украину вернулось 20 граждан. В свою очередь, 14 человек планировалось передать наемникам РФ в ОРДЛО. Однако четверо из них отказались.
Свіжий стайл-ребрендінг ,а-ля совок "ЛюдмілаПрокофьєвна":
Оприлюднені списки осіб, запропонованих на обмін, викликало обурення, зокрема, в середовищі українських громадян, звільнених раніше. Більшість серед «відпущених» терористами ОРДЛО - люди з доволі, м'яко кажучи, неоднозначною біографією.
Так, Станіслав Асєєв, український журналіст, звинувачений окупантами у сприянні роботі українських спецслужб, який пробув у полоні більше двох із половиною років, у «Фейсбуці» розмістив звернення родичів українських військових та цивільних, які залишаються в полоні бойовиків та окупантів. Асєєв наголосив: лише дві людини зі всієї 32-ї колонії в окупованій Макіївці будуть звільнені найближчим часом.
«Більшість хлопців, з якими я сидів в «Ізоляції», пропустять вже третій (!) обмін. Їхній психологічний стан украй тяжкий, деякі думають про самогубство... Я не політик, тож можу дозволити собі сказати: в полоні наші військові, члени диверсійних груп та агентурної мережі з числа цивільних, яких катували з особливою жорстокістю... Усе це - перша і невідкладна група на обмін. Дуже важливо казати не тільки про кількість, а й про якість обміну. Я особисто, інші звільнені полонені та громадські організації готові знову надати чи президенту, чи пану Єрмаку доповідь про долю кожної окремо взятої людини... Не можна не вітати майбутній обмін, але підхід до цієї проблеми треба повністю змінювати, шановний офіс президента».
Після звільнення Асєєв мав особисту зустріч із президентом Зеленським і передав йому список тих, хто залишився у полоні. Тоді Зеленський емоційно запевнив, що зробить усе, аби звільнити українських громадян.
Проте відмови вже в процесі передачі дають підстави вважати, що на підготовчому етапі українською стороною допущено або помилки, або недбалість. Відмова означає неякісну верифікацію.
Що, звісно, буде використано Кремлем та їхніми посіпаками у своїх інтересах: звільнено двох громадян РФ, які були обвинувачені українською стороною у військових злочинах, поставлена галочка в черговому пункті нормандських домовленостей, отримано формальні підстави для вимог виконання Україною політичної частини Мінських угод, імплементації в наше законодавство так званої формули Штайнмаєра. І - як бонус - гарантовано чергову хвилю нестабільності та протистояння між керівництвом України та громадянським суспільством у вигляді емоційних дискусій на тему обміну.
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/145454/