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 За рубежом
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 В Великобритании за последние сутки от COVID-19 скончались 888 человек, с начала эпидемии - 15,5 тыс.

В Великобритании количество умерших от коронавируса за последние сутки составило 888 человек, таким образом общее количество жертв эпидемии составляет сейчас 15 464 человека.

Об этом сообщает британское Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"По состоянию на пять часов вечера 17 апреля из тех, кто был госпитализирован с положительным результатом теста на коронавирус, к сожалению, умерли 15 464 человека", - говорится в сообщении.

Также в министерстве добавили, что всего с начала эпидемии коронавируса он подтвердился в более 114 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переболевшего COVID-19 премьера Великобритании Джонсона выписали из больницы

Источник: https://censor.net.ua/n3190028
 
 
 Топ комментарии
 
Об остальных дохляках от инфарктов инсультов ОРВИ Кори сезонного гриппа и СПИДоносцев наркоманов не сообщается У Великій Британії за останню добу від COVID-19 померли 888 осіб, від початку епідемії - 15,5 тис. - Цензор.НЕТ 5181
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Судячи з усього, це саме ця цифра і є.
Масонська змова в дії!
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а страны похожи: много богатых стариков, жизнь которых удалось долго поддерживать, несмотря на кучу болезней.
а вот в Нигерии 13 человек умерло от вируса, 17 - замочили мусора за нарушение комендантского часа.
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схоже на італійський сценарій. ((

как по мне много людей с неустойчивой психикой и куриными мозгами
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Вони краще б публікували статистику померлих від ковіду,на фоні загальної смертності за певний період і в порівнянні з пройшлими роками бажано! А просто перднути в інтернет якусь фігню кожен може!
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Да вы там, британы, хоть сэра Пола Маккартни как-то уберегите!
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там и королева, поди не девочка уже!
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Документы , наверное , подолгу оформляют...
Это как понимать? В стране N за сутки ОТКОРОНОВИРУСА умирает пусть 658 человек. В отдельно взятом доме пр-лых оценочно 10-20 покойных. С их хотя бы выносом во двор(подвал) не могут справиться за раб. день? Вокруг ВСЕ вымерли? Верить?
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Об остальных дохляках от инфарктов инсультов ОРВИ Кори сезонного гриппа и СПИДоносцев наркоманов не сообщается У Великій Британії за останню добу від COVID-19 померли 888 осіб, від початку епідемії - 15,5 тис. - Цензор.НЕТ 5181
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Судячи з усього, це саме ця цифра і є.
Масонська змова в дії!
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Руки отсохли, или гуглом пользоваться разучились? Вся статистика доступна.
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Руки отсохли, или гуглом пользоваться разучились? Вся статистика доступна.

Но если дуб как дерево...
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https://countrymeters.info/ru/United_Kingdom_(UK)

Число померлих сьогодні на цей час у Великій Британії, БЕЗ УРАХУВАННЯ ПОМЕРЛИХ ВІД КОРОНАВІРУСУ 1410 людей.
3 коронавірусом 1410+888= 2298.
Тобто сумарна смертність ЗБІЛЬШИЛАСЬ десь у ПІВТОРИ РАЗИ.
(поправте єслішо)
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С нашей медициной английская не срав.няется. У нас когда больного привозят, затягивают внутрь, то ч-з 5 минут он со свирепой скоростью убегает взад, вирус же тоже сваливает восвояси в ужасе.
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И по убитой дороге бедный вирус сдохнет, я понял нашу систему здравоохранения.
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Коммунизм возведенный в ранг национальной политики,этот тоже Коронный виРУС мозга был еще совсем недавно У Великій Британії за останню добу від COVID-19 померли 888 осіб, від початку епідемії - 15,5 тис. - Цензор.НЕТ 5764
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тоже Коронный виРУС мозга был еще совсем недавно У Великій Британії за останню добу від COVID-19 померли 888 осіб, від початку епідемії - 15,5 тис. - Цензор.НЕТ 650

И даже сейчас существует - Миллениум 2020.. Хотят уменьшить население Земли посредством нагнетания страха через СМИ?
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Зловещая цифра - знак тройной бесконечности!
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Ого. Може ще й Італію перегонять. Але це ще ми не підключилися.
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у нас большинство потенциальных жертв вируса уже отправилось в лучший мир по другим причинам.
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у нас большинство потенциальных жертв вируса уже отправилось в лучший мир по другим причинам.

Золотые слова.
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Процент умерших высокий очень у них от заболевших. Интересно, сколько всего протестированных .
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А посмотреть в ту же таблицу не судьба?
460,437 протестировано или 6,783 на миллион.
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Наверное не судьба, не открывала ссылку.
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Интересно, сколько всего протестированных .

Спросите у медиков - тест гадание на кофейной гуще,но хорошая возможность отмыть деньги,особенно когда тестируют умерших...: ) Типа не вмер Данило - болячка задавила!
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Российский врач Александра Новосёлова ставит под сомнение целесообразность массового тестирования и приводит статистику по стране: «У нас ОРВИ в год переносят согласно данным Росстата за 2017 г. - 32 миллиона человек (по 87 тысяч в день), из которых 611 тысяч заболевает внебольничными пневмониями и почти 25 тысяч человек от них погибает (в среднем, по 68 человек в сутки)… Планирует ли главный санитарный врач проводить такое же широкомасштабное исследование на носительство других респираторных инфекций, также имеющих важное эпидемиологическое значение в сезонной заболеваемости населения?»
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Почти столько вчера, заболевших стало меньше.
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В Великобритании 40% больничных коек в настоящее время пустует, что в четыре раза больше, чем обычно. Причиной этого является резкое снижение общей госпитализации. Отделения интенсивной терапии, вместимость которых была увеличена, в среднем заняты на 78%. 10% медсестер находятся на карантине.

https://www.hsj.co.uk/acute-care/nhs-hospitals-have-four-times-more-empty-beds-than-normal/7027392.article
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У Великій Британії за останню добу від COVID-19 померли 888 осіб, від початку епідемії - 15,5 тис.

А в Белоруссии тихо , за Швецию не пишут, в Украине смертность 2,6-3% где эта грозная "пандемия".? Это как проповеди попа - вот там - на Магадаскаре... Потому как ни кто не знает, что там на Магадаскаре.
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Ты еврей? какие нафиг 3%, когда выздоровевших чуть больше чем усопших? Ну разве шо те кто заражен - все до одного выздоровеют, тогда да, будет тебе 3%.
б*же, тебя "библия" математике учила?
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Кто не пишет?
У тебя кроме цензора нет источников?
Тады излагаю.
В Швеции са сутки новых 606, выздровело 550, умерло 111.
У бацьки сооответственно - 511, 116 и 3.

Но бацька приказал перепроверить эти 511 другими тестами и подал число в больницах - 3282, проведено 93000 тестов.
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Не буду грубить и спрашивать про состояние рук не стану, как Вы это делаете по всей ветке, просто дам ссылку на Швецию. https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
Ситуация лучше, чем в Британии, хотя прогрессирует сильно всю последнюю неделю.
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Пахавшей 40 лет,а по сути всю жизнь колхознице в поле сегодня достойная пенсия 1 800 гривен У Великій Британії за останню добу від COVID-19 померли 888 осіб, від початку епідемії - 15,5 тис. - Цензор.НЕТ 5058В Британии 1 800 фунтов стерлингов,но она управляла комбайном
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Текущая статистика ВОЗ по коронавирусу на 18.04.2020
(Великобритания)
Всего зара­жений - 114 217
Смер­тельные случаи - 15 464 или 13,5%
Выздоро­вевшие - 344 - 0,3%
Сейчас болеют - 98 409 или 86,2%
из них серье­зные и крити­ческие случаи - 1 559
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The London Times сообщает, что 50% нынешней британской избыточной смертности может быть вызвана не коронавирусом, а последствиями изоляции, общей паники и социального дистанцирования. Это составляет 3000 смертей в неделю. На самом деле, эта цифра может быть даже выше, поскольку британское определение жертв коронавируса также включает случаи смерти с (а не от) коронавирусом, а также «подозреваемые случаи». Около 50% «смертей от COVID-19» связано с домами престарелых, которые защищены не лучше обычного.
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/**************************************************/weekending3april2020
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Верить в телевизор можно конечно,но не до такой степени маразма...
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«Единственным средством борьбы с чумой является честность». - Альбер Камю, «Чума» (1947)
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Викинги превратились в геев-толерастов , такие только еще чем-нибудь заразить могут, а не вылечить.
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Сейчас в Украине тупое стадо толпами в церкви ломится, невзирая на всякие запреты, "святить паски"... Так что недели через две посмотрим "на волю божью"...
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