 В Великобритании за последние сутки от COVID-19 скончались 888 человек, с начала эпидемии - 15,5 тыс.

Об этом сообщает британское Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"По состоянию на пять часов вечера 17 апреля из тех, кто был госпитализирован с положительным результатом теста на коронавирус, к сожалению, умерли 15 464 человека", - говорится в сообщении.

Также в министерстве добавили, что всего с начала эпидемии коронавируса он подтвердился в более 114 тыс. человек.

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