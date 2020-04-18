 В Великобритании за последние сутки от COVID-19 скончались 888 человек, с начала эпидемии - 15,5 тыс.

Об этом сообщает британское Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"По состоянию на пять часов вечера 17 апреля из тех, кто был госпитализирован с положительным результатом теста на коронавирус, к сожалению, умерли 15 464 человека", - говорится в сообщении.
Также в министерстве добавили, что всего с начала эпидемии коронавируса он подтвердился в более 114 тыс. человек.
а вот в Нигерии 13 человек умерло от вируса, 17 - замочили мусора за нарушение комендантского часа.
как по мне много людей с неустойчивой психикой и куриными мозгами
https://countrymeters.info/ru/United_Kingdom_(UK)
Это как понимать? В стране N за сутки ОТКОРОНОВИРУСА умирает пусть 658 человек. В отдельно взятом доме пр-лых оценочно 10-20 покойных. С их хотя бы выносом во двор(подвал) не могут справиться за раб. день? Вокруг ВСЕ вымерли? Верить?
Масонська змова в дії!
Но если дуб как дерево...
Число померлих сьогодні на цей час у Великій Британії, БЕЗ УРАХУВАННЯ ПОМЕРЛИХ ВІД КОРОНАВІРУСУ 1410 людей.
3 коронавірусом 1410+888= 2298.
Тобто сумарна смертність ЗБІЛЬШИЛАСЬ десь у ПІВТОРИ РАЗИ.
(поправте єслішо)
И даже сейчас существует - Миллениум 2020.. Хотят уменьшить население Земли посредством нагнетания страха через СМИ?
Золотые слова.
460,437 протестировано или 6,783 на миллион.
Спросите у медиков - тест гадание на кофейной гуще,но хорошая возможность отмыть деньги,особенно когда тестируют умерших...: ) Типа не вмер Данило - болячка задавила!
https://www.hsj.co.uk/acute-care/nhs-hospitals-have-four-times-more-empty-beds-than-normal/7027392.article
А в Белоруссии тихо , за Швецию не пишут, в Украине смертность 2,6-3% где эта грозная "пандемия".? Это как проповеди попа - вот там - на Магадаскаре... Потому как ни кто не знает, что там на Магадаскаре.
б*же, тебя "библия" математике учила?
У тебя кроме цензора нет источников?
Тады излагаю.
В Швеции са сутки новых 606, выздровело 550, умерло 111.
У бацьки сооответственно - 511, 116 и 3.
Но бацька приказал перепроверить эти 511 другими тестами и подал число в больницах - 3282, проведено 93000 тестов.
Ситуация лучше, чем в Британии, хотя прогрессирует сильно всю последнюю неделю.
(Великобритания)
Всего заражений - 114 217
Смертельные случаи - 15 464 или 13,5%
Выздоровевшие - 344 - 0,3%
Сейчас болеют - 98 409 или 86,2%
из них серьезные и критические случаи - 1 559
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/**************************************************/weekending3april2020