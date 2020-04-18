 Закарпатье получило от Венгрии гуманитарный груз для борьбы с COVID-19. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Медицинские учреждения области получат:

- 75 000 медицинских масок;

- 25 000 респираторы FFP2;

- 1 000 защитных очков;

- 5 000 защитных костюмов;

- 30 000 пар медицинских перчаток;

- 1 500 защитных шапок;

- 1 000 защитных щитков;

- 3 000 пар бахил;

- 5 000 литров дизенфицирующих растворов

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