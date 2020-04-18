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 Закарпатье получило от Венгрии гуманитарный груз для борьбы с COVID-19. ФОТО

Закарпатье получило от Венгрии гуманитарную помощь в виде медицинских средств защиты для 17 больниц области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Закарпатье получило от Венгрии гуманитарный груз для борьбы с COVID-19 01

Медицинские учреждения области получат:

- 75 000 медицинских масок;
- 25 000 респираторы FFP2;
- 1 000 защитных очков;
- 5 000 защитных костюмов;
- 30 000 пар медицинских перчаток;
- 1 500 защитных шапок;
- 1 000 защитных щитков;
- 3 000 пар бахил;
- 5 000 литров дизенфицирующих растворов

Закарпатье получило от Венгрии гуманитарный груз для борьбы с COVID-19 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": У сотрудника Закарпатской ОГА выявили Covid-19: госучреждение работает в строгом режиме карантина

Закарпатье получило от Венгрии гуманитарный груз для борьбы с COVID-19 03

Источник: https://censor.net.ua/n3190026
 
 
 Топ комментарии
 
ЧТо значит Закарпатье..это что какая то уже отдельная часть Украины. Почему не Украина получила..ах да фашисские холуи венгры считают закарпатье своим..пока ЗЕкловуны Шапито устраивают..
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чемодан с венгерскими паспортами не показали
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Запах водки в авто, теперь признак хорошего тона
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ЧТо значит Закарпатье..это что какая то уже отдельная часть Украины. Почему не Украина получила..ах да фашисские холуи венгры считают закарпатье своим..пока ЗЕкловуны Шапито устраивают..
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Все до цього і йде, Венгри вже давно мітять на Закарпаття, а тут бачать. ********** - гівно. А ми покажемо людям, що ми Венгри допомогаєио, навідмінну від влади України.
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Венгры не Муссолини подчинялись! А его усатому товарищу.
И кстати - а что выбрали бы жители - клоунаду или Европу? А что выбрал бы ты, если бы жил там?
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Выбирай что хочешь и выметайся вон с Украины, не вопрос. Иначе ты сепаратист.
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Поверь, выбрал бы явно не Венгрию. Наши не хотят в Венгрию, потому как по законам жить надо будет и работать, а здесь им всегда помагают халявой, меньшина йпрст...
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ясно шо им с паспортом венгерским тут лучше, но если был бы выбор - или, или, то тоже ясно шо бы выбрали.
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100%. Я могу теперь работать и жить где хочу .
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Пишут кадры которые не знают местные реалии.Там тех венгров 8% населения, компактно проживающие в Берегово, частично в Береговском районе и Виноградовском районе. Они паспорта понаберали, что б кредиты получить в венгерских банках под небольшой процент (на с/х технику, на свое дело и т.д.). Не знаю статистику, но массового переселения в Венгрию венгров Закарпатья я не заметил, может и есть кто-то, но Венгрия это явно не рай и население там тоже живет небогато, более-менее Будапешт, а все остальное шлак.
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Но так как в Украине не живут. На 100 евро никто не живет. И есть возможность свободно работать в Европе.
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Европу. Потому что там есть право на жизнь и законы а не мафиозные понятия.
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А почему бы и нет? Крым и дамбас уже называют словосочетаниями отдельными от Украины, почему другим нельзя? Дальше и Львов пойдет и Черновцы... ***** и колаборанты с сепарами поетому и пропихивают федерализацию в Украине. Так что одним крымом и дамбасом не отделаешься. Как говорится только первый волк откусит себе кусок от жертвы и остальных волков уже будет не остановить.
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Люди хотят жить а не существовать . Что в Украине лучше чем в Венгрии или Польше ?
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Запах водки в авто, теперь признак хорошего тона
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чемодан с венгерскими паспортами не показали
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Понятно же, что венгерские паспорта в коробах с китайскими иероглифами
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А наклейки на квартиры больных в "посылочке" тоже были?
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Угорщина допомагала Закарпаттю у всі часи, тому що там проживає багато етнічних угорців і не потрібно нагнітати, бо так було завжди.
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после Крыма и Донбасса куда поселили много этничных рюських как то не удается не нагнетать... Закарпаття отримало від Угорщини гуманітарний вантаж для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 2976 Закарпаття отримало від Угорщини гуманітарний вантаж для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 5871
Тем более мы хорошо знаем что такое Угорщина, и как она относится к Украине....
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И что плохого делает Венгрия ? Помагает всем чем может жителям Закарпатия.
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Угорщина блокує шлях Україні до НАТО.
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А почему ? Вопрос в том что в Киеве сидит мафия которая провоцирует сама конфликты с Венгрией,Польшей и сами они не хотят в НАТО и ЕС ибо тогда не можно будет так воровать.
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Провокує роздаючи в Угорщині і Польщі українські паспорти, чи може навпаки?
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А кому нужны паспорта нищей и разворованой мафией страны ?
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Отож і не свисти що провокують. А мадяри провокують.
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Чем? Шо дали нам с женой паспорта и я теперь живу как человек а не раб .
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Что здесь плохо ? Братья помогают братьям в тяжелое время. Если власть не помогает то кто поможет тогда если не наши братья с Венгрии.
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А им с Киева через горы виднее, что и как на Закарпатье, они всегда лучше знают что тут и как, чем сами местные жители))
И точно знают что Венгры хотят Закарпатье отобрать. Любые доводы просто игнорируются.
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Никто силой забирать не будет. Это решают те кто столетиями живет там и если в Киеве никак не могут нажратся то это вопрос времени.Разве можно жить в нищете 28 лет а рядом в родной по культуре и традициям стране живут хорошо.
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Коли вже люди перестануть казки слухати та й пересказувати . Угорці для того вступали в ЄС і НАТО , аби всупереч підписаним документам зазіхати на інші теріторії у цивілізованній Європі . Це не уркоганський мордор , хоча і товаришує з ними , гріх не користуватись у дурня на дурняка . А Закарпаття спокон віків гріється з усіх боків , така доля .
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Опять вытягиваешь на свет затасканную "братскую" любоФь?
Если Венгр хочет жить в Венгрии, то у вас У ВСЕХ уже есть венгерские паспорта!!! Вперёд, здесь продали - там купили.. Зачем вы себя заставляете здесь жить... Выбирайте, что вам нужнее, а то двумя стульями легко и яйца прижать...
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А ми с женой кстати медики по образованию и уехали навсегда из нищей Украины в Англию .
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В Венгрии видимо одни дурачки правят. Какое нахрен Закарпатье? У клоуна учитесь! Италии нужно помогать!
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і мова там схожа на ханти-мансійську)))
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Европейская мова в Венгрии и она член НАТО и ЕС.
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Но он делает все чтобы венграм жилось хорошо. Пускай хоть с чертом лисым дружит но работает на свою страну и народ. Не ворует и не предает свою страну как в Украине .
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Миклош Чардаш А кто против-то? Только пусть не раздает паспорта нашим гражданам и не блокирует путь Украины в НАТО.
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А что плохо что я в 2015 с женой получили паспорта Венгрии и уехали жить в Англию ? Не в Россию.
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Это тот груз который на Ан привез из Китая в ЕС.
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В Венгрии кого из украинцев обижают ? Кто там работает пускай скажет как над ним издеваются венгры. В Украине к украинцу хозяева предприятий как относятся? Как скоту. Пока нужен то тебя держат на работе а заболел то выбросят на улицу .
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Шо ти тут балаган розвів в коментах. Крутишся як опариш сєпарський
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і все зроблене в Китаю ))) Китай працює піднімає свою економіку .а для бидлоти карантин і міфічний коронавірус придумали! Молодці китайці)
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Кстати венграм на карантине власть плотит деньги на продукты и комуналку. Всем кто этого просит. В Англии вобще молчу. За 1500 фунтов можно сидеть дома (Это на одного человека ).
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Текущая статистика ВОЗ по коронавирусу на 18.04.2020
(Венгрия)
Всего зара­жений - 1 834
Смер­тельные случаи - 172 или 9,4%
Выздоро­вевшие - 231 или 12,6%
Сейчас болеют - 1431 или 78,0%
из них серье­зные и крити­ческие случаи - 60

и для сравнения :
Текущая статистика ВОЗ по коронавирусу на 18.04.2020
(Украина)
Всего зара­жений - 5 106
Смер­тельные случаи - 133 или 2,6%
Выздоро­вевшие - 275 или 5,4%
Сейчас болеют - 4 698 или 92,0%
из них серье­зные и крити­ческие случаи - 45
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Тесты в ЕС делают всем без денег. Мне и жене уже два раза делали. У нас все хорошо. Раз в неделю можно.
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Спасибо...но если будете бузить - закатаем мадяр под асфальт
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При Порошенко 2 бригады перекинул и всё а при зеле устоили это вот и мадяре опять оборзели видя что у нас нилох
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В этих бригадах большинство это жители Закапатской територии. Если что то будет то. Мой брат служит в Мукачево. Говорит шо дурака валяют . Есть пару десятков галицаев которым за 5-т а з них вояки то как из меня летчик.
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