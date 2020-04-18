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 Киевские новости, Общество
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 Улицы будут мыть в усиленном режиме до нормализации качества воздуха в столице, - Киевавтодор

Интенсивная работа по мытью проезжих частей и тротуаров столицы продолжается днем и ночью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КК "Киевавтодор".

На дорогах Киева работает 55 единиц спецтехники.

Отмечается, что за прошедшие сутки дорожники использовали 2340 кубических метров воды.

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Коммунальные предприятия, подчиненные корпорации "Киевавтодор", будут продолжать мытье улиц в усиленном режиме вечером и ночью - до момента нормализации качества воздуха в столице.

Напомним, 17 апреля в экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила и торфяников, из-за чего в воздухе столицы зафиксировано превышение содержания продуктов горения.

По данным Укргидрометеоцентра, в Киеве 18 апреля в несколько раз превышена предельно допустимая концентрация пыли и остатков горения, а также диоксида серы, диоксида азота и формальдегида, и ожидать в ближайшие дни улучшения ситуации не стоит.

Источник: https://censor.net.ua/n3190025
 
   
 Топ комментарии
 
Чому в Україні все горить, а поруч в Бєларусі не горить?
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Чем мытьё улиц помогает от дыма?
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Зачем мыть? Тут так смеялись над кацапами, что эти дурни мыли улицы в Италии...
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Ну,в 80-х помню,во многих городах(в том числе и районных) поливалки поливали летом асфальт.
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5 миєм, за 5 в кишеню кладемо, віталя використовує методи бабломойського.
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Сама по себе влажность не осадит дым! Только зарождение капель в воздухе с их выпадением на землю.
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Разом з димом летить і попіл, його і потрібно змивати.
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До жопы! Воздух не помоешь. Боксёр опять поражает мощью интеллекта.
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Дэбиллы, лучше бы вы ети поливочные машины на борьбу с пожарами вокруг Киева отправили. Дым в воздухе летает а не на земле.
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Народ сидит по домам, нах***я вы улицы моете и деньги списываете?
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Улицы Печерска будут мыть в усиленном режиме до нормализации качества воздуха в столице, - Киевавтодор. В принципе Киев на нём и заканчивается Вулиці митимуть у посиленому режимі до нормалізації якості повітря в столиці, - "Київавтодор" - Цензор.НЕТ 3435
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Печерськ різний, тому Київ лише частина Печерська?
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Али, вы ведь меня поняли Вулиці митимуть у посиленому режимі до нормалізації якості повітря в столиці, - "Київавтодор" - Цензор.НЕТ 2245, я вообще думаю в Киевраде вкурсе, что на левом берегу не только проспект Бажана по пути в Борисполь?
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Ану цыц! Дурачье!
Рекомендации СЭС по поведению в условиях сильного задымления в Киеве.
Проводить ежедневный полив улиц, проезжей части, тротуаров, придомовой территории и зеленых зон в утренние (до 8:00) и вечерние (после 18:00) часы.
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Таки дурачьё.
Им просто не объяснили, что из дыма на землю выпадает осадок.
Радиоактивный осадок.
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И смывается в канализацию, а не оседает у тебя на легких.
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я б не сказав, що радіаційний фон (принаймні гамма-фон) в Києві змінився
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А звідки гамма-фону взятись?
Ви краще поцікавтесь альфа та бета фоном.
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Мало (недостаточно) брандспойтами поливальных машин смочить и прибить пыль к обочине дороги, ее нужно потом еще вымести (убрать), иначе толку не будет, она все равно высохнет и поднимется в воздух, проезжающими машинами и потоками воздуха от их движения!

Вулиці митимуть у посиленому режимі до нормалізації якості повітря в столиці, - "Київавтодор" - Цензор.НЕТ 8896
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Виталику на заметку, тем более по-немецки он "шпрехает"!
Спецтехника **** Schmidt International AG
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Чому в Україні все горить, а поруч в Бєларусі не горить?
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Потому что там менты тушат пожары и отлавливают вредителей, а у нас фабрикуют дела и борются с дачниками и спортсменами.
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Підказую! Там не починаються пожежі, а у нас одразу в багатьох місцях горить і бачать іноді паліїв.🐸
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А чому горять кіоски на київських Теремках? Загадок ще більше, але чомусь все горить лише навколо Києва!
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Там воды больше(Минский океан..,креветки,морская капуста,морские вкусняшки -рекомендую..,сам в шоке),господа учите географию
,воды много,пожаров бахкуй(монг.-нет),и какого вину Пороха за эту хрень на бубочку спихиваете?(таки сарказм,просто ржу).
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Ухахахаах , ну да- не все могут быть зебилами ..... ))))
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Подзебильник.
Раньше надо было пару лет быть кандидатом в члены КПСС, оправдать доверие.
Вот и Кличко так.
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Можно вопрос,фильтровать будет "найвеличнійший"в планетарном масштабе,или по районам?

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Я один из тех некоторых звероящеров которые помнят как мыли в эпидемию холеры Одессу.Тогда намордников не носили,но город был настолько чистым,каким его не вспоминаю ни до ни после.
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