Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
После обращения руководителя ГСЧС Николая Чечеткина, по решению командующего Сухопутных Войск ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сырского 17 апреля на помощь пожарным была направлена тяжелая инженерная техника (БАТ-2 - 5 единиц и ИМР-2 - 1 единица) вместе с военными экипажами.
В данное время военнослужащие работают над локализацией пожара на определенных участках.
Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму. В верхах просто истерика.
Не успел глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Чечеткин, заявить что пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, как городской голова Киева Кличко сообщил что "В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу" и вывел на улицы моечно-поливочную технику. (*О том что ПДК по по взвешенным частицам в воздухе Киева на 11-00 составляло 48% мы сообщали еще 15.04)
МОЗ Украины в обход установленной процедуры закупок купило 71 374 защитных костюмов по цене 500 гр. При этом цена на 12% выше среднего предложения по товару.