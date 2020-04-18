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 ВСУ направили 6 единиц тяжелой инженерной техники для помощи ГСЧС в тушении лесных пожаров

Специализированные подразделения Сухопутных Войск ВСУ оказывают помощь ГСЧС в тушении лесных пожаров на территории Житомирской области и в Чернобыльской зоне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

После обращения руководителя ГСЧС Николая Чечеткина, по решению командующего Сухопутных Войск ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сырского 17 апреля на помощь пожарным была направлена тяжелая инженерная техника (БАТ-2 - 5 единиц и ИМР-2 - 1 единица) вместе с военными экипажами.

В данное время военнослужащие работают над локализацией пожара на определенных участках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Работники пожарной охраны "Укрзализныци" присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине", - Криклий. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3190021
 
 
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капец..инженерные войска давно были должны перекопать-локализировать распространение огня....
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По состоянию на 08-00 Киев занимает второе место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом
Сбежавший с семьей из Киева Зеленский, знавший, что Киев скоро накроет перемещение остатков горения с зоны ЧАЭС и по должности являющийся главой органа непосредственно отвечающего на национальную безопасность - это приговор и ему и его трусливому, коррумпированному режиму. В верхах просто истерика.
Не успел глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Чечеткин, заявить что пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, как городской голова Киева Кличко сообщил что "В воздухе Киева зафиксированы продукты горения из Зоны отчуждения ЧАЭС - специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу" и вывел на улицы моечно-поливочную технику. (*О том что ПДК по по взвешенным частицам в воздухе Киева на 11-00 составляло 48% мы сообщали еще 15.04)
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Первое, куда пошел после возвращения в Киев , сбежавший из него Зеленский - ток-шоу Шустера. Привычка. Там он рассказал об "акулах, которые хотят потопить корабль "Слуги народа" " Фантазии Зеленского уже ворвались в ихтиологию. Главная цель определена как "...выжить, потом разрулим...", кредит МВФ как "...кровь экономики...". Рассказал о тоннах грузов доставляемых в Украину пассажирскими самолетами МАУ. Правда не объяснил почему МОЗ Украины закупает товары в обход установленной процедуры по цене выше чем средняя.

МОЗ Украины в обход установленной процедуры закупок купило 71 374 защитных костюмов по цене 500 гр. При этом цена на 12% выше среднего предложения по товару.
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Зашел на рынок,смотрю петрушка и укроп стоя 8 гривен пучок,подхожу к старушке и спрашиваю,мамаша сколько ваш пучок настоящей зелени? Каже 12 гривен,молча беру 5 пучков и иду мимо той что по 8.Девка молодая спрашивает,а чего у меня не взяли дерьмо по 8?
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Опять военные? Может нацгвардецам по лопате?
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