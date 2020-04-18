 ВСУ направили 6 единиц тяжелой инженерной техники для помощи ГСЧС в тушении лесных пожаров

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

После обращения руководителя ГСЧС Николая Чечеткина, по решению командующего Сухопутных Войск ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сырского 17 апреля на помощь пожарным была направлена тяжелая инженерная техника (БАТ-2 - 5 единиц и ИМР-2 - 1 единица) вместе с военными экипажами.

В данное время военнослужащие работают над локализацией пожара на определенных участках.

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