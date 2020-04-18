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 Экономика
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 Количество зарегистрированных безработных за карантин выросло на треть - до 400 тыс. человек, - Госцентр занятости

Количество зарегистрированных безработных украинских граждан выросло на протяжении карантина на треть - до 400 тыс. человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини.

"На сегодня статус безработного имеют около 400 тыс. людей, из них помощь по безработице получают свыше 340 тыс. чел.", - сказала Бондини в субботу в онлайн-марафона "Экономическая неделя", организованного Киевской школой экономики.

По ее словам, за время карантина количество зарегистрированных безработных выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы принял решение, что на протяжении карантина минимальная помощь по безработице увеличена для незастрахованных лиц и на период карантина составляет 1 тыс. грн", - добавила она.

Она также отметила, что в базе данных службы занятости находится 51 тыс. вакансий.

"Каждый пятый на учете службы даже в условиях карантина находит работу", - добавила Бондини.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190017
 
 
 Топ комментарии
 
странные у тебя цифры. безработных - увеличилось на 600 000. больных - 5 000 всего
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МАЛОВАТО. нужно еще год карантинить) больницы переполнины, эпидемия же
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Еще уволить тыш 600 и можно будет потом распортовать про 500 тысяч новых рабочих мест, когда половину возьмут обратно )))
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еще месяц - и +600 тыс, а потом эти люди к вам придут в гости за едой, зебилы
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Нить «кидка» украинцев от СН:

1. Принимаем закон про «рынок земли» во время кризиса, оставляя в нем лазейку для возможности покупки ее банками.

2. Принимаем «антиколомойский а.к.а «антибанковский» закон, позволяя подконтрольному внешним финансовым спекулянтам НБУ ликвидировать любой банк (который забрал всю эту землю за долги) без возможности оспорить в суде.

3. Принимаем закон про невозможность подачи более одной правки депутатом, узурпируя власть для скорейшей ликвидации законодательного сопротивления вышеназванным инициативам.

4. Передаем всю землю, которая была в залоге у ликвидированных банков, иностранным банкам через НБУ, так как по кредитам Украина выплатить не может.

5. В конечном итоге объявляем дефолт, так как в залог больше отдать нечего, а долг перед МВФ, Всемирным банком и по Евробондам в сумме еще около 30 млрд долларов.
Вуаля))))
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Слушайте, ну как мы можем потушить пожары, если все силы направлены на изнасилование Конституции в угоду МВФ? Да и выжженную землю продавать легче. Так как сразу убрали за собой.
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Да, ладно)) Прям от СН? И более никто не голосовал? Или это ты своим удмуртам рассказываешь?)
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Место на кладбище купи, а то не успеешь в своих кошмарах.
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Тому "Батьківщина" і не голосувала за це.
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Ну лучше пусть на 100 000 увеличится количество безработных, чем на 300 тысяч - больных.
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странные у тебя цифры. безработных - увеличилось на 600 000. больных - 5 000 всего
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Ты хотел чтобы без карантина было наоборот? Кстати, больные тоже не могут работать - помни об этом.
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мало ли чего я хотел бы. я вижу, что от дурантина больше вреда, чем пользы...
а среди заболевших много тех, кто и до этого не работал.
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Пиз..т как всегда.Всегда все умножается на 3.
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А сколько неофициальных? Когда работодатель держит бизнес в тени и вообще плевал на КЗоТ.
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Закончится байда с вирусом, все разъедутся поднимать чужие экономики и вы получите ласкающую глаз цифру)
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Не тільки. Ще зебло у найвеличнішого справно росте.
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а тих, що не реєструвалися в рази більше..
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А шо такое, есть же атецнации, сыньоносый гетьман не хочет трудоустроить, спасителем стать?
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Заробитчаны подтвердят, что он спаситель.
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похоже, лекарство становится опаснее болезни!
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мерзкое снадобье. малоэффективное с побочным эффектом "смерть экономики"
да и болячка была не такая уж серьёзная
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У СБУ СПРОСТУВАЛИ СЛОВА ГЕРАЩЕНКА ПРО ПІДГОТОВКУ ЗАМАХУ НА АВАКОВА

Доказів підготовки замаху на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, про яку раніше заявив заступник голови МВС Антон Геращенко, немає.

￼Про це повідомив в ефірі одного з телеканалів заступник начальника Головного управління СБУ Віталій Маяк

https://newsua.one/news/u-sbu-sprostuvali-slova-geraszenka-pro-pidgotovku-zamahu-na-avakova.html

Количество зарегистрированных безработных за карантин выросло на треть - до 400 тыс. человек, - Госцентр занятости - Цензор.НЕТ 123
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Путем несложных подсчетов можно предположить, что общее число безработных как минимум миллиона 4.За один месяц всеобщего долбо#изма-"ничего страшного ".
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Заробитчане зарегистрировались для пособия из налогов и/или те, кто работал в тени решили воспользоваться ситуацией?
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Не, вот с увеличением на треть есть пояснение, карантин, вирус и т.п., вот как пояснить оставшиеся две трети безработных, которые появились при развитии страны при рэформаторе?
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Завалим малый и средний бизнес и Украина обгонит СЩА и мелких китайцев Кількість зареєстрованих безробітних за час карантину зросла на третину - до 400 тис. осіб, - Державний центр зайнятості - Цензор.НЕТ 1853Эпоха бедносьти сдохла 18 мая 2019 года,Зеля не брехун
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Зеленский заходит в офис квартала 95 и с порога орёт,тааак Чуваки,сегодня обсерим Порошенко,Луценко и Лукашенко.Юзик спрашивает,Зеля а за шо батьку Лукаша? за то шо не Каранитин не ввел и маску на рожу не натянул каждому Бульбашу...
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О это только начало. Безработный карантин будет намного жестче и длительней.
Кінець епохи бідності
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