 Количество зарегистрированных безработных за карантин выросло на треть - до 400 тыс. человек, - Госцентр занятости

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини.
"На сегодня статус безработного имеют около 400 тыс. людей, из них помощь по безработице получают свыше 340 тыс. чел.", - сказала Бондини в субботу в онлайн-марафона "Экономическая неделя", организованного Киевской школой экономики.
По ее словам, за время карантина количество зарегистрированных безработных выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы принял решение, что на протяжении карантина минимальная помощь по безработице увеличена для незастрахованных лиц и на период карантина составляет 1 тыс. грн", - добавила она.
Она также отметила, что в базе данных службы занятости находится 51 тыс. вакансий.
"Каждый пятый на учете службы даже в условиях карантина находит работу", - добавила Бондини.
1. Принимаем закон про «рынок земли» во время кризиса, оставляя в нем лазейку для возможности покупки ее банками.
2. Принимаем «антиколомойский а.к.а «антибанковский» закон, позволяя подконтрольному внешним финансовым спекулянтам НБУ ликвидировать любой банк (который забрал всю эту землю за долги) без возможности оспорить в суде.
3. Принимаем закон про невозможность подачи более одной правки депутатом, узурпируя власть для скорейшей ликвидации законодательного сопротивления вышеназванным инициативам.
4. Передаем всю землю, которая была в залоге у ликвидированных банков, иностранным банкам через НБУ, так как по кредитам Украина выплатить не может.
5. В конечном итоге объявляем дефолт, так как в залог больше отдать нечего, а долг перед МВФ, Всемирным банком и по Евробондам в сумме еще около 30 млрд долларов.
Вуаля))))
а среди заболевших много тех, кто и до этого не работал.
да и болячка была не такая уж серьёзная
Доказів підготовки замаху на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, про яку раніше заявив заступник голови МВС Антон Геращенко, немає.
￼Про це повідомив в ефірі одного з телеканалів заступник начальника Головного управління СБУ Віталій Маяк
https://newsua.one/news/u-sbu-sprostuvali-slova-geraszenka-pro-pidgotovku-zamahu-na-avakova.html
Кінець епохи бідності