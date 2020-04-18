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 1 украинский воин ранен, наемники РФ с применением минометов обстреляли позиции ВСУ возле Луганского, Травневого и Крымского, - пресс-центр ОС

18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе. Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

11 мин из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили по нашим подразделениям вблизи Луганского, а защитников Травневого обстреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Против украинских военнослужащих неподалеку Крымского враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен.

Бойцы ВСУ ответили на все обстрелы со стороны противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются.

На трех участках разведения ситуация остается стабильной. Сохраняется режим "Тишина". Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ОС возле Крымского, ранен один воин, - штаб

Итоги за прошедшие сутки

17 апреля вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня было зафиксированы неподалеку населенных пунктов Опытное, Гнутово, Старогнатовка, Пивденне и Авдеевка.

По данным разведки, вчера наши подразделения, которые вели оборонительные действия, ранили не менее двух российских наемников.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыто среди гражданского населения мошенничество, 4 кражи, 3 факта незаконного оборота оружия и 10 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 71 административное правонарушение.

Линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий Владимир Максименко, тяжело раненый при взрыве миномета во время стрельб 14 апреля в зоне ООС, нужна помощь в лечении, он в коме. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3190016
 
 
 Топ комментарии
 
Одужання всім пораненим в боях українцям.
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Пухнастий українобот

@UaArtem

·7 год

В цей день 6 років тому переживши страшенні тортури та катування, зупинилося серце Володимира Рибака. Людина пережила муки лише за те, що на своїй землі хотіла зберегти свій прапор! Рибак став символом українського спротиву російській агресії на Донеччині! Світла пам'ять

1 украинский воин ранен, наемники РФ с применением минометов обстреляли позиции ВСУ возле Луганского, Травневого и Крымского, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6925
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А оно тут каждый день.Не может без Уензора,аж трисет.Так спешило шо тряпку забыло убрать.Сейчас опять получит своей любимой ссаной тряпкой,по ватному иплу😂
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Одужання всім пораненим в боях українцям.
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Так когда мы туда войдём как сказал Зеленский?
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Пухнастий українобот

@UaArtem

·7 год

В цей день 6 років тому переживши страшенні тортури та катування, зупинилося серце Володимира Рибака. Людина пережила муки лише за те, що на своїй землі хотіла зберегти свій прапор! Рибак став символом українського спротиву російській агресії на Донеччині! Світла пам'ять

1 украинский воин ранен, наемники РФ с применением минометов обстреляли позиции ВСУ возле Луганского, Травневого и Крымского, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6925
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Сколько наёмников отправили на лечение мы узнаем завтра.
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а чому одразу на лікування ?
може вони не вижили ?
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Отправлять никуда не надо ! Их Украинское оружие лечит от никчёмной жизни!)
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Бзденеку, москаликів навмисне сьогодні на вкраїнські сайти засилають ?
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А оно тут каждый день.Не может без Уензора,аж трисет.Так спешило шо тряпку забыло убрать.Сейчас опять получит своей любимой ссаной тряпкой,по ватному иплу😂
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Може бути. Але я навіть раритетних козломордян сьогодні зустрічала.
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А чого воно писка стулило, йому ізика відійняло ?
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Оно уже выдрессированное.Знает,чем чаще ответит-тем быстрее-××××.😂У него цель в каждой новости высер оставить.Хоть один.
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Нічого особистого: в текстах укрЗМІ є мпц і тільки мпц, ордло, московія, ворог, війна, йермак-гнида, безпорадний клоун у всьому і т.п. лише по суті. Пом'якшення, обнулєніє, конфлікт, читать в глазах, рейтінг центрів і разумкових, какая разніца, підміна понять і суті - зло!
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