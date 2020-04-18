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 Еще у трех пограничников на Закарпатье выявлено заболевание COVID-19, - Госпогранслужба

По результатам исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест) в пятницу и субботу было подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией еще у трех пограничников из подразделения в Закарпатской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Данные военнослужащие с 15 апреля находятся на самоизоляции. Напомним, несколько дней назад в ведомстве зафиксировали первый случай заболевания COVID-19. Сейчас состояние здоровья уже четырех охранников границы, у которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Военнослужащие находятся под усиленным контролем персонала подразделений здравоохранения", - говорится в сообщении.

Проверяются все, с кем указанные пограничники контактировали. В подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введены режимно-ограничительные мероприятия и усиленное медицинское наблюдение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье зафиксирован первый случай заболевания COVID-19 среди пограничников, - Госпогранслужба

"Всего, по состоянию на 18 апреля, около 150 пограничников находятся на обсервации и изоляции из-за контактов с лицами, у которых в дальнейшем подтверждалось заболевание коронавирусной инфекцией", - добавили в Госпогранслужбе.

Источник: https://censor.net.ua/n3190014
 
 
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K0५EGAR

@Rage4oK

·20 год

Так выглядят закрытые на карантин границы Украины.
Не понимаю, зачем мы второй месяц сидим по домам с полностью остановленной экономикой.

https://twitter.com/Rage4oK/status/1251214297176453127
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В Закарпатье разгорается сильный скандал: Врачей заставляют ставить здоровым людям диагноз COVID-19 17.04.2020

власть давит на врачей, чтобы те делали фейковую статистику, потому что по другому 65 млрд грн, которые вчера Верховная Рада Украины выделила Кабинету министров Украины не на что списать

https://ua-reporter.com/news/v-zakarpate-razgoraetsya-silnyy-skandal-vrachey-zastavlyayut-stavit-zdorovym-lyudyam-diagnoz
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Оце так навезли "добра" заробітчани і перші приймають на себе прикордонники.
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