 Еще у трех пограничников на Закарпатье выявлено заболевание COVID-19, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Данные военнослужащие с 15 апреля находятся на самоизоляции. Напомним, несколько дней назад в ведомстве зафиксировали первый случай заболевания COVID-19. Сейчас состояние здоровья уже четырех охранников границы, у которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Военнослужащие находятся под усиленным контролем персонала подразделений здравоохранения", - говорится в сообщении.
Проверяются все, с кем указанные пограничники контактировали. В подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введены режимно-ограничительные мероприятия и усиленное медицинское наблюдение.
"Всего, по состоянию на 18 апреля, около 150 пограничников находятся на обсервации и изоляции из-за контактов с лицами, у которых в дальнейшем подтверждалось заболевание коронавирусной инфекцией", - добавили в Госпогранслужбе.
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@Rage4oK
·20 год
Так выглядят закрытые на карантин границы Украины.
Не понимаю, зачем мы второй месяц сидим по домам с полностью остановленной экономикой.
https://twitter.com/Rage4oK/status/1251214297176453127
власть давит на врачей, чтобы те делали фейковую статистику, потому что по другому 65 млрд грн, которые вчера Верховная Рада Украины выделила Кабинету министров Украины не на что списать
https://ua-reporter.com/news/v-zakarpate-razgoraetsya-silnyy-skandal-vrachey-zastavlyayut-stavit-zdorovym-lyudyam-diagnoz