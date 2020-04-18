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 Политика Украины, Экономика
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 Президент Зеленский подписал изменения в Госбюджет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Государственный бюджет на 2020 год по финансированию борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 553-ІХ, который Верховная Рада поддержала на внеочередном пленарном заседании 13 апреля 2020 года.

Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом", - сказано в сообщении.

Согласно закону, в составе госбюджета образуется Фонд борьбы с коронавируса в объеме 64,7 млрд грн. Эти средства будут направлены на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19.

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Кроме этого, в государственном бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. В общем расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 млрд грн.

Чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения во время эпидемии коронавируса, документом предусмотрено 10,6 млрд грн на одноразовые доплаты к пенсиям. Расходы Министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 млрд грн.

Для осуществления непредвиденных мероприятий в резервный фонд направлено дополнительно 3 миллиарда гривен.

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Также отмечается, что расходы на строительство и ремонт дорог сохранены, поэтому программа "Большая стройка", которая улучшает украинскую инфраструктуру и создает новые рабочие места, будет продолжаться. На дорожную инфраструктуру в государственном бюджете заложено почти 70 млрд грн.

Также изменения в государственный бюджет не предусматривают сокращение расходов, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства, поддержку агропромышленного комплекса.

Источник: https://censor.net.ua/n3190013
 
 
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Доречі, за три дні буде вже рік як скінчилася епоха бідності!
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Папєрєднікі.
Коронавірус.
Світова економічна криза.
Все, вже в зеленських є три точки опори.
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Еще минус 300 ярдов в бюджете.

Номальная такая власть - всего за год загнать Украину в минус по всем показателям. Будто Янык только вчера сбежал с ЗВР и бюджетом Украины.
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А мені здаться, що янук повернувся приблизно рік тому.
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Це добре!
Незабаром лікарі отримають надбавки!
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И какой будет интервал между подписанием и получением ?
По В.Высоцкому - не пройдёт и полгода...?
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