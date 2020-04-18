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 Политика Украины
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 Филатов: Барьер в 5% для региональных политпроектов на местных выборах нарушает конституционные права граждан

Ограничения для региональных политических проектов, в том числе 5% -м барьером на местных выборах, станет нарушением конституционных прав граждан. Те, кто придумывает и вбрасывает эту идею в политическую повестку дня, должны понимать, что они лишают людей права избирать и быть избранными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на днепровский сайт "Наше місто", об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

"Парламентские партии в кулуарах живо обсуждают историю о том, каким образом на местных выборах не дать возможности региональным политическим проектам принять в них участие. Выдумывают разное, в частности, об ограничении проходного барьера 5% или двумя третями, или через залог. Я могу сказать, что такие вещи по своей сути являются антиконституционными", - сказал Филатов.

Такое мнение мэра Днепра поддержал также глава Львова Андрей Садовый.

"Если действующая власть будет думать, "а какой закон такой принять, чтобы создать проблемы", то это глупо. Надо думать, какие законы принять, чтобы объединить Украину", - убежден мэр Львова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Днепра Филатов отказался участвовать в совещании с президентом, если там будет "человек Коломойского Олийнык". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3190012
 
 
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Бар'єр слід вводити не для кандидатів, а для виборців. Виборче право треба заробити. Довести свою політичну, та моральну зрілість. Якщо людина корисна для суспільства - то має виборче право. Якщо шкідлива, про яке виборче право може йти мова.
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Главное это продажа Земли,а для этого и вводиться 5% барьер, украинцы это националисты ,потому что они на своей земле добиваются своих прав, а если украинцы не имеют своих СМИ то сними можно делать на их земле что угодно Филатов: Барьер в 5% для региональных политпроектов на местных выборах нарушает конституционные права граждан - Цензор.НЕТ 7263
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да ..... он вкакався со своими виборцями,с этой жлобовой мордой,в 5процах-самтам...
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Когда у тебя больше 5%, то закон нормальный, когда меньше - это нарушает конституционные права граждан Филатов: Барьер в 5% для региональных политпроектов на местных выборах нарушает конституционные права граждан - Цензор.НЕТ 9108
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