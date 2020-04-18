 Филатов: Барьер в 5% для региональных политпроектов на местных выборах нарушает конституционные права граждан

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на днепровский сайт "Наше місто", об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

"Парламентские партии в кулуарах живо обсуждают историю о том, каким образом на местных выборах не дать возможности региональным политическим проектам принять в них участие. Выдумывают разное, в частности, об ограничении проходного барьера 5% или двумя третями, или через залог. Я могу сказать, что такие вещи по своей сути являются антиконституционными", - сказал Филатов.

Такое мнение мэра Днепра поддержал также глава Львова Андрей Садовый.

"Если действующая власть будет думать, "а какой закон такой принять, чтобы создать проблемы", то это глупо. Надо думать, какие законы принять, чтобы объединить Украину", - убежден мэр Львова.

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