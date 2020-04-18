EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Фоторепортаж
  698  3
Материалы по теме:
Все про:Волынь (698) Госпогранслужба (3764) контрабанда (1959) правоохранительные органы (1192) гуманитарная помощь (896)

 На Волыни выявлено 9,5 т контрабанды под видом "гуманитарной помощи из США", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В Волынской области пограничники выявили партию контрабанды, которую пытались ввезти под видом гуманитарной помощи из США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Волыни выявлено 9,5 т контрабанды под видом гуманитарной помощи из США, - Госпогранслужба 01

На днях пограничники Луцкого отряда совместно с сотрудниками СБУ в Волынской области обнаружили грузовик с гуманитарной помощью из США. Около 9,5 тонн гуманитарной помощи на сумму 2,6 тыс. долларов везли "Даффом" через пункт пропуска "Ягодин" в Украину.

Благодаря информации от оперативников Луцкого погранотряда о возможном несоответствии груза, правоохранители провели углубленную проверку машины.

На Волыни выявлено 9,5 т контрабанды под видом гуманитарной помощи из США, - Госпогранслужба 02

Сегодня, 18 апреля, обзор и подсчет товара завершен. По результатам выявлены не заявленные к перемещению грузы, а именно - косметические средства, бижутерия, одежда, аксессуары и тому подобное.

На Волыни выявлено 9,5 т контрабанды под видом гуманитарной помощи из США, - Госпогранслужба 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрабандист на автомобиле совершил наезд на полицейского во время побега на Волыни, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Волыни выявлено 9,5 т контрабанды под видом гуманитарной помощи из США, - Госпогранслужба 04
На Волыни выявлено 9,5 т контрабанды под видом гуманитарной помощи из США, - Госпогранслужба 05

В общем пограничники нашли более 1тыс. наименований товара на сумму более чем 1,5 млн грн.

Смотрите: Пограничники не дали вывезти из Украины партию средств дезинфекции на 30 тысяч евро. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3190011
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Уберите налоги и дайте людям работать и не будет никакой контрабанды и будут деньги в бюджете .
 показать весь комментарий
 
2600 доларів США за 9500 кг?
Що там повинна бути за оперативна інформація від опертивників митниці інформація калькулятора і здорого глузду?
Щось при зеленському звітування всіх рівнів посадовців все більше і більше нагадують совок.
Цього невігласа кормлять лівими звітами і високими словами. Погані справи.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх