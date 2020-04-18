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 Житель Донетчины, "работавший" охранником колонии у террористов "ДНР", сдался полиции

Вчера на Донетчине в Мирноградское отделение полиции обратился 42-летний мужчина, который рассказал, что несколько лет назад служил в рядах незаконных вооруженных формирований наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В конце 2015 года житель Мирнограда начал "работать" в исправительной колонии на оккупированной территории. Новому охраннику выдали военную форму и автомат Калашникова и назначили на должность инспектора охраны КПП. За работу мужчине обещали платить 3-4 тысячи российских рублей.

Проработав в Макеевке около месяца, но так и не получив обещанной еженедельной зарплаты, человек сдал оружие и вернулся на подконтрольную Украине территорию. Опасаясь уголовной ответственности, бывший боевик вел скрытый образ жизни. Узнав из СМИ о возможностиь освобождения от уголовной ответственности, мужчина решил сдаться полиции.

По факту участия гражданина в НЗФ проводится проверка. Если будет установлено, что он не совершал тяжких преступлений, экс-наемник РФ получит шанс на освобождение от наказания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пособница террористов "ДНР" задержана на Донетчине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Напоминаем, согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины участники незаконных вооруженных формирований, которые добровольно вышли из них и сообщили об этом органам государственной власти, освобождаются от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3190008
 
 
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Чули таку пісеньку, та єдиний раз
Та тілько повірить лиш ЗЕля підордвас...
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"Напоминаем, согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины участники незаконных вооруженных формирований, которые добровольно вышли из них и сообщили об этом органам государственной власти, освобождаются от уголовной ответственности.
Источник: https://censor.net.ua/n3190008"

Только ответственности по этой части статьи, а не амнистия по всем преступлениям...
https://lawbook.online/kodeks-ukrainyi-ugolovnyiy/statya-260-sozdanie-predusmotrennyih-zakonom.html
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