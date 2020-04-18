 Великобритания запустила в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19, которая еще не прошла клинические испытания

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что на данный момент потенциальная вакцина, разработанная учеными Оксфордского университета, уже запущена в производство на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае. До сентября, когда должны завершиться клинические испытания вакцины, планируют изготовить около миллиона доз.
"Мы начали рискованное производство этой вакцины не только в небольших масштабах, но и с сетью производителей в семи разных местах по всему миру. Цель состоит в том, чтобы примерно к сентябрю получить как минимум миллион доз, когда мы также надеемся получить результаты эффективности испытания", - сообщил профессор университета Адриан Хилл.
На данный момент ученые объявили набор добровольцев для тестирования вакцины на людях. В случае неудачи, потери от производства препарата составят десятки миллионов фунтов.
Кстати, из статьи можно сделать вывод о стоимости вакцины. Если рассчитано на миллион доз и потери в случае неудачи составят десятки миллионов фунтов, то одна доза потянет на десятки фунтов.
Кроме того, миллион доз за 4-5 месяцев - это не так уж и быстро. Значит, вакцинка, скорее всего, непростая в производстве...