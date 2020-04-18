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 Великобритания запустила в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19, которая еще не прошла клинические испытания

Ученые Великобритании приняли решение запустить в массовое производство потенциальную вакцину против коронавируса COVID-19, которая еще не прошла клинические испытания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что на данный момент потенциальная вакцина, разработанная учеными Оксфордского университета, уже запущена в производство на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае. До сентября, когда должны завершиться клинические испытания вакцины, планируют изготовить около миллиона доз.

"Мы начали рискованное производство этой вакцины не только в небольших масштабах, но и с сетью производителей в семи разных местах по всему миру. Цель состоит в том, чтобы примерно к сентябрю получить как минимум миллион доз, когда мы также надеемся получить результаты эффективности испытания", - сообщил профессор университета Адриан Хилл.

На данный момент ученые объявили набор добровольцев для тестирования вакцины на людях. В случае неудачи, потери от производства препарата составят десятки миллионов фунтов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190007
 
 
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Правильно ,кто не рискует тот не пьёт Шампанское ...
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До сентября, когда изготовят 1 миллион доз (!), уже, может, треть планеты переболеет, от сотен миллионов до нескольких миллиардов людей.
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))) или уколи себе вакцыну) включи 1+1 или устрашающие ролики из пустых больниц))
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Московія пустила проти України новітню бактеріальну зброю - УПЦ МП. Вражаючий фактор - коронавірус. Потужніше в світі є тільки рускій мір головного мозга. В народі - мишебратство.
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Оксфорд на высоте... Будет. Если получится.
Кстати, из статьи можно сделать вывод о стоимости вакцины. Если рассчитано на миллион доз и потери в случае неудачи составят десятки миллионов фунтов, то одна доза потянет на десятки фунтов.
Кроме того, миллион доз за 4-5 месяцев - это не так уж и быстро. Значит, вакцинка, скорее всего, непростая в производстве...
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тебе врятує тільки відключений телевізор і інтернет, і може тоді ти побачиш, що навколо немає ніякої епідемії і люди як жили раніше так і далі живуть, тільки зараз їх намагаються заморити безгрошів'ям) і падінням економіки)
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это же опытное производство. Не хотят сильно бабками рисковать.
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для халявщиков имеется альтернатива...подождать,пока лохи привьются.и получить гарантию коллективного иммунитета .если конечно повезет не скопытится от пневмонии до того
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Фармпрепараты не окупаются за несколько месяцев. Их патентуют, а уж потом, если пройдут токсикологические и клинические испытания - 20 лет патентных прав для окупаемости и прибылей. А если не пройдут испытания -будет убыток, который будут пытаться покрыть прибылями от других, успешных препаратов. Так что стоимость одной дозы вакцины вполне может быть доступной.
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Фигня,а хде триллион от возотрампных д........? а тут оплять какие-то британские учёные...
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Так розпочинаються фільми про зомбі-апокаліпсис
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Московія пустила проти України новітню зброю масового враження - УПЦ МП. Вражаючих факторів УПЦ МП декілька. Найпотужніший - рускій мір головного мозга. Менш потужний, але небезпечніший - мишебратство. І найслабший, але ефективний - коронавірус.
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