 Двое неизвестных умышленно подожгли сухую траву на Киевщине, их разыскивает полиция, - Геращенко. ВИДЕО

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Это уже совсем не жители сел, которые по недомыслию поджигают сухую траву для того, чтоб облегчить себе весенние полевые работы в огороде. Если у Вас есть информация о личностях или возможном местонахождении этих двух граждан, просьба сообщить информацию в полицию по телефону: +380 95 318 2837 или 102", - отметил он.
"Пожары, начавшиеся в Киевской и продолжившиеся в Житомирской области, по мнению экспертов, носят характер массовых умышленных поджогов", - добавил Геращенко.
Он попросил всех ответственных граждан фиксировать номера подозрительных транспортных средств и фотографировать личности лиц, возможно причастных к поджогам лесов вокруг Киева и немедленно сообщать об этом в полицию.
Или два местных дебила?
А хлопцу, якi знiмау вiдэа - мая асабiстая падзяка.
I за мову i за актыуную грамадцкую пазiцыю!
путену***** с медведевым необязательно лично подпаливать, для етого существуют продажные шестерки,которые за 100$ маму родную продадут
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак "ЯКАЗЁЛ"
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
у него на трусах
42 года,
великий мудак!
Аbzaц&Оxyenie@************** 51 мин
На РФ чудова авіація. Прилетить, роз'їбе все к їбеням. Нема міста - нема проблеми. Дрімтаун теж роз'їбе. А ця **** волатиме: "Заштооо?"
Поджигатели скорей всего из поклонников педофила-шмария. 20$ отрабатывают....
Скільки диверсантів працює на території України ?