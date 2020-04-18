 Двое неизвестных умышленно подожгли сухую траву на Киевщине, их разыскивает полиция, - Геращенко. ВИДЕО

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Это уже совсем не жители сел, которые по недомыслию поджигают сухую траву для того, чтоб облегчить себе весенние полевые работы в огороде. Если у Вас есть информация о личностях или возможном местонахождении этих двух граждан, просьба сообщить информацию в полицию по телефону: +380 95 318 2837 или 102", - отметил он.

"Пожары, начавшиеся в Киевской и продолжившиеся в Житомирской области, по мнению экспертов, носят характер массовых умышленных поджогов", - добавил Геращенко.

Он попросил всех ответственных граждан фиксировать номера подозрительных транспортных средств и фотографировать личности лиц, возможно причастных к поджогам лесов вокруг Киева и немедленно сообщать об этом в полицию.

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