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Все про:поджог (724) пожар (4082) Нацполиция (11252) Геращенко Антон (1067)

 Двое неизвестных умышленно подожгли сухую траву на Киевщине, их разыскивает полиция, - Геращенко. ВИДЕО

Полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые передвигаясь на мопедах без номерных знаков умышлено подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Это уже совсем не жители сел, которые по недомыслию поджигают сухую траву для того, чтоб облегчить себе весенние полевые работы в огороде. Если у Вас есть информация о личностях или возможном местонахождении этих двух граждан, просьба сообщить информацию в полицию по телефону: +380 95 318 2837 или 102", - отметил он.

"Пожары, начавшиеся в Киевской и продолжившиеся в Житомирской области, по мнению экспертов, носят характер массовых умышленных поджогов", - добавил Геращенко.

Он попросил всех ответственных граждан фиксировать номера подозрительных транспортных средств и фотографировать личности лиц, возможно причастных к поджогам лесов вокруг Киева и немедленно сообщать об этом в полицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчера к пыльной буре добавились клубы дыма от лесных пожаров на Житомирщине, спутниковые снимки это подтверждают, - Антон Геращенко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3190005
 
 
 Топ комментарии
 
Думаю обычный терроризм, банально выполняют задание некоторых спецслужб, садить по соответствующей статье и никакие штрафы не нужны
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Хтось повірить, що ці два придурки поїхали просто так підпалити?
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Это и так ясно всем,кроме зебильной власти и шарика авакова
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Это и так ясно всем,кроме зебильной власти и шарика авакова
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Как там твой карлик путин сабака уже здох ?
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У тебя,борюсик моисеев,в слове ***** пять ошибок.
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а ты подстилка кацапская ,анатолий,чего квакаешь ? ты че с зимбабве ??? флаг какой-то гейский!!! с моисеевым дружишь? актив или пассив,дерюга !!!!!
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Вам специально,слобоумным ватникам, такие имена и фамилии смотрящие дают по Фрейду? С твоей то фамилией только вашу скрепу кацапскую поднимать,от ***** до самых до холопов😆
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Когда я неделю назад произнёс несколько раз это слово без ошибок, то меня забанили, но на СФ на меня ничего не было... Потом заметил, что пара форумчан пишут это слово так *****. Совпадение? Не думаю...
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Што ясно - это путен с медведевым на мопедах!?
Или два местных дебила?
А хлопцу, якi знiмау вiдэа - мая асабiстая падзяка.
I за мову i за актыуную грамадцкую пазiцыю!
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путену ***** с медведевым необязательно лично подпаливать, для етого существуют продажные шестерки,которые за 100$ маму родную продадут
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Нeт слов, как мeня дeргаeт от мeтодов рашистов. Вся страна горит, вeсь Киeв в дыму, чернобыльская зона горит, гибнут тысячи животных. Рашисты от лжеминирований (пока лже) перешли к более радикальным действиям. Находят иуд, которые за деньги палят все вокруг, снимают масштаб на фото(видео) и получают деньги. Почему бездействуют полиция, СБУ? Вот в статье видео, как это делается
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Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак "ЯКАЗЁЛ"
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
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он "#нелох", он поц. но "нарiду нравится"...
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знак "ЯНЕЛОХ"
у него на трусах
42 года,
великий мудак!
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Поймать и руки переломать. А уже потом судить.
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Лучше санитарами в инфекционное отделение с КОВИД19 .
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Думаю обычный терроризм, банально выполняют задание некоторых спецслужб, садить по соответствующей статье и никакие штрафы не нужны
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правосудие продано. отпустят за мзду. только на кол в том месте куда ветер несёт пал от их поджёга.
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Может партия ЕС заказчики, Парашенко тоже выгодна дестабилизация ситуации.
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Метит в президенты однозначно!!!!! Как я сразу не понял!!!!
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А если серьезно - обычный и очень рспростараненній среди современных синдром Герострата, когда очень хочется выпендриться, но извилины позволяют только вредительство - для этого много ума не надо. Лечится только одним - физическим устранением возможности проявлять себя действием.
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Нет все проще - нищеброды-русскомирцы в соц.сетях получают задание за пару баксов устраивать поджоги.
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гєращенко ці стрілочник. Недавно це чмо прикривало ініціатора аварії в Чабанах. Зараз нездатність системи хоче перевести на двох невідомих на мопедах.
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я даже знаю за кого они голосовали на выборах президента
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Хтось повірить, що ці два придурки поїхали просто так підпалити?
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По статье "терроризм" у нас уже очень многих было отправить за решетку, от кощея путинского кума до вот этих выродков. Но, как показала, практика, большинство из них отделываются легким испугом.
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Зараз стільки людей з вавкою в голові, що і це може бути не виключено...
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Хоча версія на замовлення більш вирогідна...
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Каюсь, сам с пацанами в детстве жгли траву. Но делали это по дури, а не по приказу КГБ,
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оболонь, окажитє таварісчу владєльцу дримтауна протівопожарную помощ




Аbzaц&Оxyenie@************** 51 мин

На РФ чудова авіація. Прилетить, роз'їбе все к їбеням. Нема міста - нема проблеми. Дрімтаун теж роз'їбе. А ця **** волатиме: "Заштооо?"

Двоє невідомих навмисне підпалили суху траву на Київщині, їх розшукує поліція, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5146
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Если поймать,надо сразу делать безрукими инвалидами. Что бы даже не смогли подписать заявление авакову. Ему все равно до этого дела нет-надо пиариться и гонять майдановцев.
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новые титушки подрастают...за 200 грн помогут врагам аж бегом.
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Тут без вознаграждения не обойтись. Сдай поджигателя- получи 11 айфон или мешок гречки
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Она видела своими глазами как российский безпилотник сбрасывал зажигательные бомбы на камыши. Айфон можеш прислать по адресу м. Київ, вул. Академіка Богомольця Антонине Геращенко.
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Как сказал Темный рыцарь - Краткий итог Зе власти за год - ВСЕ с314здили и подожгли не нужное. Двоє невідомих навмисне підпалили суху траву на Київщині, їх розшукує поліція, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8949
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Дубинский таки может иногда в правду, когда захочет
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Вот вам и результаты деятельности ква-ква-кова...

Поджигатели скорей всего из поклонников педофила-шмария. 20$ отрабатывают....
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Да не смешите людей и не считайте за дурачков. Етих преступников запросто найти не выходя из кабинета просто запросив информацию у мобильных операторов какие номера в ето время находились в етой конкретной точке и где они находятся сейчас и кто их родственники
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У нас номер не прив'язаний до прізвища.
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Какая разница. На любом номере висит целая история и круг знакомых вплоть до фотографий. Для даже самого тупого опера раз плюнуть найти преступника. Поетому я смеюсь когда мусора якобы не могут найти ворованный телефон или убийцу. Скорее всего их и не ищут. Были личные примеры, когда знакомые чтобы найти преступника приходилось идти в мусарню к майору или старшому и платили деньги или пугали разглашением, чтобы те начали шевелиться и находили преступника до смешного в очень короткие сроки буквально за 20 минут
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Якщо вони дійсно робили це за гроші, то як мінімум їм сказали або не брати телефони, або взяти одноразові.
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Ну не нужно здесь замолаживать Двоє невідомих навмисне підпалили суху траву на Київщині, їх розшукує поліція, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2002 На мопедах далеко не уедешь. Значит поджигатели местные. Обзвонить участковым в окружающие села там сразу скажут у кого есть такие мопеды. А если еще дело принять за терроризм и диверсию то подключится СБУ и найдет кого хошь из под земли. Но согласись, никто реально не собирается искать преступников. В 90% несраскрытых преступлениях виноваты сами мусора которые саботируют раскрытие преступлений.
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но мобила то постоянно позиционируется. найти того у кого она в кармане.
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Сомневаюсь, что они про это не подумали. Вряд ли так просто.
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Підтримую дописувачів, що такі дії "паліїв" необхідно кваліфікувати як тероризм. Два сопля на моторолерах однозначно були кимось проплачені для підпалу трави.
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Нужно было чертей не на тел снимать и скулить а сесть на хвост пока на перехватят менты.
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Знаете, тут легко говорить... У парня семья, нарываться вот так, с голыми руками на отморозков - глупо. Скажите спасибо, что снял их рожи, не все бы осмелились. Для этих целей есть откормленная армия аваковцев. Пусть отрабатывают бабло. Хотя, лично мое мнение, что тут и для СБУ найдется работа.
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Он больше рисковал когда с машины вышел. Могли спокойно подстрелить или пырнуть. А так мог бы ненавязчиво вести издалека.
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100%. В Украине нет закона о самозащите и мало кто рискнет вот так открыто даже остановиться и сфоткать преступление. И етим преступники и пользуются. Поетому же страна в жопе.
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.....второе утро воздух воняет гарью одесская обл.
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Поджоги. Зараженные церкви призывают прийти и заразиться. Что это, если не война против украинцев?
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А це не той народ, яких Зю виміняв в фуйла ?
Скільки диверсантів працює на території України ?
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І точно, як же без Зю щось може проходити? Двоє невідомих навмисне підпалили суху траву на Київщині, їх розшукує поліція, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5048
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Давно было и точно не помню, может у Джека Лондон прочитал, что при пожаре в прериях подожгли навстречу траву, когда появилась тяга от основного пожара и два пожара встретились и гореть ни одному ни другому уже не было возможности...
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Да, так борються з вогнем. Є навіть чудове кіно 2017року Вогнеборці (Дело храбрых).
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а можно сначала убить молотком, а потом сообщить в полицию?
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на 20 лет мракобесов на нары! они выполняли диверсионную деятельность по заданию ФСБ - это по статье о диверсии и по статье о гос измене им полагается 20 лет тюрьмы! И прошу показательно их посадить и вызвать все СМИ на зачитывание приговора, чтобы другие долба.бы увидели и не повторяли и не продавались ФСБ, чтобы понимали, какое наказание будет!
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И коню понятно , что поджигают те , кто работают на наших северных «братьев»
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Я только одно хочу понять - почему бл..ть если найти какого-то терпилу, который ветрину в рошене разбил - так и камеры все фиксируют, и свидетели находятся - вся полицейская машина работает как часы... Но ***** - когда найти поджигателей, которые реально травят миллионы людей радиокативным смогом - тут билять ни камеры не помогают, ни свидетели - интересный вопрос
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Жаль хлопец сам був,надо было в село за подмогой ,вернуться отп#здеть ,а потом сообщить в полицию.
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Вот таких звездарастов на 10 лет общественных работ
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Это делается для дестабилизации,чтобы закон про землю и о банках не приняли. Народ поднять против власти.
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Потрібно знайти і каструвати............... чоб така гидота не розмножувалась!
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