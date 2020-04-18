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 Глава агентства по управлению Зоной отчуждения Калашник: Не могу сказать, что ситуация с пожарами критическая

Ситуация с пожарами в Зоне отчуждения не является критической. Повышение радиоактивного фона не наблюдается.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал новый председатель Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Сергей Калашник в интервью "Голосу Америки".

"Я сегодня утром (17 апреля. - Ред.) был там, слушал доклад начальника штаба по ликвидации пожара, проехал по территории. Я не могу сказать, что ситуация критическая. Открытого огня в зоне не было, атмосфера чистая, повышение радиоактивного фона не наблюдается. Сегодня в течение дня ветер иногда раздувал в лесу очаги. Но количества техники и людей, которые задействованы для тушения, достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем. То есть на сегодня ничего экстраординарного там не происходит, если сравнить с тем, что было неделю назад", - сказал Калашник.

По его мнению, смог в Киеве наблюдается из-за пожаров в лесах вокруг столицы.

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"Что касается смога, то в Киеве сейчас гораздо хуже, ведь речь идет о различных пожарах: один в лесах вокруг Киева, а другой в Зоне", - отметил глава Зоны.

Он также добавил, что вероятность попадания огня на территорию площадки Чернобыльской станции была "очень и очень низкая".

"Старый хранилище ХОЯТ-1, где сейчас хранится отработанное топливо, находится посередине площадки Чернобыльской станции. Если судить на глаз, ближе огонь подходил сюда на два с половиной - три километра. А от нового хранилища ХОЯТ-2 огонь был достаточно далеко, возможно, 5-7 километров. Но, понимаете, вокруг станции есть технические сооружения, каналы с водой. То есть вероятность попадания огня на территорию площадки была очень и очень низкая. Вообще, когда мы проходили стресс-тесты по Чернобыльской станции, то пожар у нас был аж во втором десятке возможных угроз", - акцентировал Калашник.

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Источник: https://censor.net.ua/n3190004
 
 
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Глава агентства по управлению Зоной отчуждения Калашник: Не могу сказать, что ситуация с пожарами критическая - Цензор.НЕТ 898
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Идиот Калашник не может сказать, что ситуация серьезная, у него она станет серьезной, когда огонь припечет его зад.
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Він не ідіот," воно" провладнолижуче стерво.
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Заметьте, помощь нам никто не предлагает, даже соседняя Белоруссия!
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Предлагала, но надо, чтоб наши сделали запрос
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"Я не могу сказать, что ситуация критическая"...- а ты попробуй, горькую правду всегда тяжело говорить
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