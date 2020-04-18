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 Происшествия, Общество
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Все про:Житомирщина (862) пожар (4082) ГСЧС (2612) Чечеткин (98) Офис Президента (332)

 Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому

Радиационный фон в Зоне отчуждения, Киеве и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений, а загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Чернобыльской зоне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Он сообщил президенту Зеленскому, что угрозы объектам критической инфраструктуры Зоны отчуждения, таким как "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и т.д., нет. На Житомирщине же горит лесная подстилка, остатки древесины и камыш.

В ближайшие дни осадков не ожидается, а ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений. В начале следующей недели ветер изменит направление на северный, ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице.

"Главное, что огонь не разрастается и его удается преодолеть. Следите за тем, нуждается ли кто-то помощи или эвакуации", - отметил Зеленский.

Президенту сообщили, что сгоревшие здания были заброшенными. Глава государства подчеркнул, что, как и раньше, будет держать ситуацию с пожарами на контроле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, - Чечеткин. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3190003
 
 
 Топ комментарии
 
Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твердого порядка:
Цезарь был на месте, соратники рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам.
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после "финской войны" раша прилично очконула по её результатам и начала усиленно выпиливать леса на территории карелии. понятно не посадив даже деревца взамен уничтоженного. цель одна, - если финны захотят отвоевать карелию и будут так же успешно воевать, как и было, то пусть тогда им достанутся только вырубки и болота. не многочисленные не сломленные карелы это всегда вам подтвердят. в ряду других целей, преследуемых рашей и в Украине, одной из таких задач тоже вполне может быть уничтожение украинских лесов и полесья.
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Майже по всіх областях України, особливо по Київській, проходять диверсії, які фінансуються із Росії. Як то було з мінуванням соціальних важливих об'єктів, тепер підпалюють ліси (чорнобильський також), поля, очерет вздовж річок. Причина - дестабілізації країни, та сама, що була при мінуванні. Гинуть сотні тисяч тварин, горять цілі села, є ризик радіоактивного забруднення. Нещодавно не байдужому вдалось засняти двох паліїх на скутерах біля Білогородки- Жорнівки. Якщо побачити подібних людей, дзвоніть в поліцію, якщо хоробрі - протикайте шини, не дайте втекти.

https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video
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Ага. Мы так и поняли, судя по воздуху в Киеве.... Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 9958
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Майже по всіх областях України, особливо по Київській, проходять диверсії, які фінансуються із Росії. Як то було з мінуванням соціальних важливих об'єктів, тепер підпалюють ліси (чорнобильський також), поля, очерет вздовж річок. Причина - дестабілізації країни, та сама, що була при мінуванні. Гинуть сотні тисяч тварин, горять цілі села, є ризик радіоактивного забруднення. Нещодавно не байдужому вдалось засняти двох паліїх на скутерах біля Білогородки- Жорнівки. Якщо побачити подібних людей, дзвоніть в поліцію, якщо хоробрі - протикайте шини, не дайте втекти.

https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video
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капитан ЗЕльоная БЕДА уверенной рукой ведет нас к цветущей жизни ! Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 213
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Кацапсіна, хоч я і голосував за Порошенка, але бачу, як кацапи хочуть дестабілізувати країну, викликати новий Майдан, зміну влади та захопити приморські території
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такі як ти не здатні голосувати за Пороха !

у тебе на виборах була ЗЕльоная обманка Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 960
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1. Ни за какого Порошенка ты не голосовал.

2. Смены власти хотят все вменяемые люди в Украине.

3. Терпеть это чмо ещё 4 года никто не будет ибо последствия от его правления хуже, чем открытое наступление кацапов.
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нормальные диверсанты - подпалили, ждут когда разгорится. разговаривают с проезжающими мимо автолюбителями.....
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Села палають, але палають під контролем високооплачуваних чиновників. Це криза державного управління!
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все хорошо, моя прекрасная маркиза !

в окна Оффиса *********** бьет морской бриз Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 7168

и Киевское небо затянуло легким голубым туманом
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Нeт слов, как мeня дeргаeт от мeтодов рашистов. Вся страна горит, вeсь Киeв в дыму, чернобыльская зона горит, гибнут тысячи животных. Рашисты от лжеминирований (пока лже) перешли к более радикальным действиям. Находят иуд, которые за деньги палят все вокруг, снимают масштаб на фото(видео) и получают деньги. Почему бездействуют полиция, СБУ? Вот в статье видео, как это делается
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Вчера тоже говорили, что все под контролем. Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 3233
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Кому говорили, у нас что есть президент которому говорят?

Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 313
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Це вже йому другий тиждень доповідь носять ? Поки все не вигорить к чортям собачим...
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Он видосик снова засобачит и лохам все растолкует.
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мне пох ваши мыльные оперы Ослику Апокалипсиса !

в Киеве невозможно открыть окна !!!! Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому - Цензор.НЕТ 7829
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Та ***** ему. С таким же успехом можно докладе начальнику какого-то ЖЭКа в Мариуполе отправлять.
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Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твердого порядка:
Цезарь был на месте, соратники рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам.
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Я якраз з нього вийшов ще в 1987-му році...
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Доложили и ладушки!!! Пожежу як рукою..Головне доложілі пріпіздєнту! (в штани).
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А штраф 500 долларов за выкинутый из машины окурок вера не позволяет ввести? А штрафовать фазенды где палят? Тоже не? Ая скажу почему. Потому что в Раде сидят такие же по воспитанию как и те кто палит и кидает окурки.
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Щось мені підказує що бурштин там тепер можна буде добувати вільно.........
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после "финской войны" раша прилично очконула по её результатам и начала усиленно выпиливать леса на территории карелии. понятно не посадив даже деревца взамен уничтоженного. цель одна, - если финны захотят отвоевать карелию и будут так же успешно воевать, как и было, то пусть тогда им достанутся только вырубки и болота. не многочисленные не сломленные карелы это всегда вам подтвердят. в ряду других целей, преследуемых рашей и в Украине, одной из таких задач тоже вполне может быть уничтожение украинских лесов и полесья.
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Перемига! (Перевод с укр: "Это большое достижение, очень хорошее даже")
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діверсія кацапів. почерк знайомий. також ковід по ФСБ-РПЦ скупченям.
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при ЗЕленском и кацапов не надо - этот развалит все
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Однажды утром Владимир Зеленский вылез из бунгало, где он скрывался от смога и ветеранов неизвестно чего. Вытащив из соломы ридикюль, Вова потащился бриться на песочный берег. Было раннее утро, дул лёгкий бриз и вода была гладкая и спокойная, как городские площади Бергамо в карантин, так что он брился, подглядывая на свое отражение, и думал. Вова не любил, когда ему мешали бриться, не любил, когда ему мешали думать.Достал кисточку, открыл бритвочку, намылился и стал бриться, а также подстригать другую ненужную растительность. Вова собирался стать вождем всех обездоленных менеджеров среднего звена, и его образ должен был быть легко узнаваемым.
В это время по берегу озера шел мальчик из местной деревни. Заинтересованный необычной картиной, мальчик подошел поближе и стал смотреть, справляя малую нужду в воду. Круги на воде расстроили Владимира. "Дядь, а чё это вы здесь делаете?", - спросил мальчик. В это время Вова думал о нововм сериале, и внезапный вопрос привел его мысли в полный беспорядок. Голос, нарушивший мысли, был какой-то препротивный, и у Вовы заболело в ухе. К тому же, полагаясь на гладь воды, поколебленной нуждой, Вова не сразу заметил аберраций и постриг растительность не очень ровно. Вид козлиной, колеблющейся растительности напомнил ему о колеблющихся слугах неизвестно какого народа, ренегате Сивохо, и Вова стал думать о МВФ, и как чертовски трудно сделать с ними гешефт, ну хоть что-нибудь с этими всеми кретинами, орущими невпопад и когда не надо.
"Дядь, чё это вы здесь делаете-то?", - раздался опять настырный пискливый голос мальчика. Владимир был занят стрижкой , и никак не мог ничего ответить, думая о том, как слепая ярость восставших бедняков заливала им глаза, и как бы волной разлившаяся черная желчь понуждала их колоть и резать, тянула пырнуть ножом, проткнуть штыком, насадить на саблю, наткнуть на вилу. Размозжить голову. Прибрежным камнем или корягой. Избить и утопить. Придушить.
"Дядь, так чё вы делаете-то?", - в третий раз прогундосил мальчик. Вова не спеша промыл кисточку, прочистил бритвочку, и стал закрывать ридикюль. "Дяа-адь,...", - рука Вовы замерла в воздухе, потом его натруженная кисть слегка покачала бритву - Вова любовался солнечными бликами на отличном опасном лезвии "Нева" . "Прямая линия у меня с народом, бреюсь я, готовлюсь. Через месяц в отставку"", - сказал он, и спрятал бритву в карман. А ведь мог бы и на второй срок пойти. . Вот каким добрым человеком был Владимир Зеленский..
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А ВоЗелин говорят в Оман снова укатил?
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