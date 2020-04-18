 Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Он сообщил президенту Зеленскому, что угрозы объектам критической инфраструктуры Зоны отчуждения, таким как "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и т.д., нет. На Житомирщине же горит лесная подстилка, остатки древесины и камыш.

В ближайшие дни осадков не ожидается, а ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений. В начале следующей недели ветер изменит направление на северный, ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице.

"Главное, что огонь не разрастается и его удается преодолеть. Следите за тем, нуждается ли кто-то помощи или эвакуации", - отметил Зеленский.

Президенту сообщили, что сгоревшие здания были заброшенными. Глава государства подчеркнул, что, как и раньше, будет держать ситуацию с пожарами на контроле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, - Чечеткин. ВИДЕО