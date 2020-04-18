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 Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве в ближайшие дни будет без существенных изменений, - Укргидрометцентр

В Киеве в субботу в несколько раз превышена предельно допустимая концентрация пыли и остатков горения, а также диоксида серы, диоксида азота и формальдегида, и ожидать в ближайшие дни улучшения ситуации не стоит.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, об этом заявил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

"По состоянию на 17 и 18 апреля качество атмосферного воздуха в столице оценивается следующими значениями: взвешенные вещества (пыль и остатки горения) превышают предельную допустимую концентрацию в 2-4 раза, диоксид серы, диоксид азота, а также формальдегид превышают предельно допустимые значения в 2-3 раза. При этом оксид углерода находится в пределах ниже ПДК", - отметил он.

По словам Прокопенко, такие показатели характерны для весеннего периода, кроме взвешенных веществ, и оцениваются как некритичные для населения.

"Большие значения загрязнения атмосферного воздуха, как правило, наблюдаются в ночные и особенно ранние часы. Поэтому в настоящее время необходимо ограничить пребывание на улице и не открывать окна. Эти загрязнения, которые наблюдаются в Киеве, являются следствием перемещения воздушных масс с территории Житомирской области. В ближайшие дни северо-западное направление ветра сохранится. Уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северное, и в эти дни ожидается уменьшение влияния на загрязнение в Киеве", - объяснил он.

Также Прокопенко отметил, что загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Зоне отчуждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Работники пожарной охраны "Укрзализныци" присоединились к ликвидации масштабного пожара на Житомирщине", - Криклий. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3190002
 
 
 Топ комментарии
 
Зелебобики ждут когда ветер все разрулит
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уже был, в апреле 2019 года

Вы разве не видите вокруг себя и по телевизору ЗЕльоных жаб ?

сейчас Ослик Апокалипсиса,
а кровавые реки будут под занавес этого ЗЕльоного представления Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве в ближайшие дни будет без существенных изменений, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 1795
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Совет форумчанПравила форума
 
Майже по всіх областях України, особливо по Київській, проходять диверсії, які фінансуються із Росії. Як то було з мінуванням соціальних важливих об'єктів, тепер підпалюють ліси (чорнобильський також), поля, очерет вздовж річок. Причина - дестабілізації країни, та сама, що була при мінуванні. Гинуть сотні тисяч тварин, горять цілі села, є ризик радіоактивного забруднення. Нещодавно не байдужому вдалось засняти двох паліїх на скутерах біля Білогородки- Жорнівки. Якщо побачити подібних людей, дзвоніть в поліцію, якщо хоробрі - протикайте шини, не дайте втекти.

https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video
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интересно, когда дождь из жаб с неба будет?
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уже был, в апреле 2019 года

Вы разве не видите вокруг себя и по телевизору ЗЕльоных жаб ?

сейчас Ослик Апокалипсиса,
а кровавые реки будут под занавес этого ЗЕльоного представления Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве в ближайшие дни будет без существенных изменений, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 1795
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Нeт слов, как мeня дeргаeт от мeтодов рашистов. Вся страна горит, вeсь Киeв в дыму, чернобыльская зона горит, гибнут тысячи животных. Рашисты от лжеминирований (пока лже) перешли к более радикальным действиям. Находят иуд, которые за деньги палят все вокруг, снимают масштаб на фото(видео) и получают деньги. Почему бездействуют полиция, СБУ? Вот в статье видео, как это делается
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Якщо вітер північно західний, то як з Житомира в Київ попадає?
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Пожар не в Житомире, а в области. Как раз к северу-западу от Киева.
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Правильно північний захід від Києва, як вітер північно західний може розгорнути дим, логічніше південно східний вітер.
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Метеорологическое направление ветра указывает азимут точки, откуда дует ветер;
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Если ветер северо-западный, то дует он не НА, а С северо-запада.
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Ну, Житомирская область - это не только Житомир.
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Та я розумію, просто при північно західному вітрі треба щоб несло з Борисполя чи Переяслава.
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"Я прішєл на одін срок" закінчиться набагато раніше.
Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве в ближайшие дни будет без существенных изменений, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 2387
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испаский стыд за старого 3,14дара Савика, лебезившего перед Осликом Апокалипсиса Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве в ближайшие дни будет без существенных изменений, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 135
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"Само собой" все загорается по железнодорожному пути Москва-Киев. Посмотрите на карту возгораний лесов и полей в Украине и закройте границы с кацапами, пока еще не поздно.
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Там Сеня стену за 4 миллиарда построил. Мышь не проскочит! Да и погранцы! Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве в ближайшие дни будет без существенных изменений, - Укргидрометцентр - Цензор.НЕТ 1299
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Так поїзда не ходять, хіба що вантажні.
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кто-то получил задание, обобщил наблюдения по розе ветров в это время, а заказчик задания отдал приказ поджечь и продолжать поджигать всё, от границ беларуси и в глубину страны. и все знают его погоняло.
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А зачем нам власть нужна вообще? Если они ни с чем не справляются.
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Схоже у зебілів пердаки горять. Перевір біля дзеркала.
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уася,в Австралии площадь пожаров составляля 10 миллионов гектаров - а это полностью горящих ТРИ Одесских области,уася..
сейчас в Украине горит 7 т гектаров - это в 1500 раз меньше,чем в Австралии..
вопрос - во сколько раз т.н. "президенту зеленскому" тяжелее тушить пожары у ворот столицы,уася ?
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