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 Открыто уголовное производство по факту скопления людей в храме УПЦ МП в Днепре

Полиция Днепропетровской области открыла уголовное производство по факту скопления людей в Свято-Троицком кафедральном соборе в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полици Днепропетровской области.

17 апреля около 19.30 в полицию поступило сообщение о скоплении людей внутри Свято-Троицкого Кафедрального Собора на площади Троицкой г. Днепр. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Продолжается досудебное расследование.

Пользователи в соцсетях сообщили, что в пятницу 17 апреля, возле одного из храмов УПЦ Московского патриархата в Днепре, несмотря на серьезные риски распространения коронавируса снова собралась толпа прихожан.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189998
 
 
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