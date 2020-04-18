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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 За последние два дня зафиксирован рост числа новых случаев COVID-19, что может быть связано с католической Пасхой, - ОП

За последние двое суток было зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции. Это можно связать с Пасхальными праздниками, в частности, с празднованием католической Пасхи 12 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом сообщили на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19.

"За последние двое суток было зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции. Это можно связать с Пасхальными праздниками, ведь в минувшее воскресенье более 100 тыс. украинцев таки посетили мероприятия в церквях, а симптомы болезни проявляются чаще всего на 5-6 день после заражения", - говорится в сообщении.

Зеленский выразил надежду, что украинцы осознают риски заражения сейчас в дни Пасхальных праздников в церквях.

"Пасха дома" - правильный ход, чтобы люди знали, что именно в этом году надо на этот большой праздник остаться дома. Это поможет уберечь здоровье и жизнь многих, чтобы в следующем году снова можно было посетить богослужение и отпраздновать Пасху традиционно и без ограничений", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если в храмы на Пасху придет хотя бы десятая часть тех, кто был в прошлом году, будет вспышка COVID-19, - МВД

Источник: https://censor.net.ua/n3189997
 
 
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У Сумській області сталася пожежа на території Гетьманського національного природного парку.
У вогні загинуло дуже багато птахів, серед яких були рідкісні види. Про це повідомляється на сторінці національного природного парку у Facebook.
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За последние два дня зафиксирован рост числа новых случаев COVID-19, что может быть связано с тем, что нам ворам не дают попилить очередной транш, так что сидите дома с..ки!))
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Від Тернополя до Харкова.. палають ліси. Навряд-чи це збіг..
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Сначала подпаливают, а потом предлагают помощь в тушении !
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Подпаливают а потом клянчат деньги у ЕС попилить на тушения. Ежегодная схема))
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"вы фсё и фсе врёти. это простой начморк и заговор мировой закулисьи. все в церковь и на производство шашлыки жарить" ))
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ні то связано з жидівським песахом ...до Воскресіння то відношення не має зебіли
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ЗЕбил объелся мацы с кокаином и поэтому у него словесная диарея
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Оно не знало, что на этой стадии развития эпидемии каждый день фиксируется рост? За последние два дня зафиксирован рост числа новых случаев COVID-19, что может быть связано с католической Пасхой, - ОП - Цензор.НЕТ 7013
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Цікаво, що в Польщі, Іспанії, Італії, Португалії католицька Пасха не вплинула на кількість інфікованих, а в Україні вплинула. Може справа не в не у Великодні, а в тих кому завжди щось заважало, заважає і буде заважати?
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Все правильно. Йде постійне залякування населення. Почали більше тестувати просто от і все пояснення.
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Все придумали америкосы;А не тот полицейский ,который при слове статья конституция сливается))(
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А я бы связал увеличение заболеваемости с распространением диагностических систем. Ну скажите на милость, какая связь между католической Пасхой и заболеваемостью в православных монастырях и лаврах?
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вербное воскресенье связывает и дауны поперевшиеся на зов попья, не желающего окзаться от звона бабла.
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Це називається валити з хворої голови на здорову. Заразилися монахи і священники МОСКОВСЬКОГО каганату - більше сотні тільки в Печерській Лаврі, - а винними хочуть зробити католиків?
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Не, понятное дело - монахи РПЦ МП в Лавре отмечали католическую пасху, поэтому и заразились...
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вербное воскресенье обмывали они там. просто накладка одного на другое.
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"на католическую пасху" все католические храмы были закрыты.
Потому никак это причиной быть не могло.

https://lb.ua/world/2020/03/15/452562_pashalnie_bogosluzheniya_vatikane.html
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Если смотреть на рост в процентах, то значения этих процентов даже уменьшились за последние сутки, так что на католическую пасху можно особо не валить, всё идёт своим чередом. Посмотрим, что будет через неделю.
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Украина еще не прошла пик а эти дебилы уже теории строчат!
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Похоже, в ОП заранее отмазывают попов УПЦ Московского патриархата, которые продолжают зазывать верующих к храмам на Пасху.
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