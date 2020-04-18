 За последние два дня зафиксирован рост числа новых случаев COVID-19, что может быть связано с католической Пасхой, - ОП

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом сообщили на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19.

"За последние двое суток было зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции. Это можно связать с Пасхальными праздниками, ведь в минувшее воскресенье более 100 тыс. украинцев таки посетили мероприятия в церквях, а симптомы болезни проявляются чаще всего на 5-6 день после заражения", - говорится в сообщении.

Зеленский выразил надежду, что украинцы осознают риски заражения сейчас в дни Пасхальных праздников в церквях.

"Пасха дома" - правильный ход, чтобы люди знали, что именно в этом году надо на этот большой праздник остаться дома. Это поможет уберечь здоровье и жизнь многих, чтобы в следующем году снова можно было посетить богослужение и отпраздновать Пасху традиционно и без ограничений", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если в храмы на Пасху придет хотя бы десятая часть тех, кто был в прошлом году, будет вспышка COVID-19, - МВД