 "Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время", - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Неважно, по каким причинам они возникли. Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее. В бюджете, среди прочего, заложено и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавирусом. Все это медики должны получить уже с апреля", - заявил глава государства.
Президент также акцентировал внимание на том, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования.
Сын Шахтера@TheSonOfAMiner 1 ч
В это время в #Краматорск ГБ#3 на финансирование зарплат и лечения больных до конца месяца осталось в бюджете всего 200 000 грн. Поэтому многих врачей отправили в бесплатные отпуска.
Когда я случайно увидел в Интернете ( сериал не смотрел ), как "Президент Голобородько" посылает МВФ в неудобовспоминаемое место, мне вспомнилась облаявшая Слона Моська:
- Вот Моська! Знать, она сильна,
Раз лает на Слона!
Слон-МВФ его облаивание мелким украинским шутом действительно не заметил. А мудрый украинский народ заметил, поверил в силу "Голобородька" и сделал его Президентом.
Вернее, ПреЗЕдентом. ПреЗЕдент стал
облаивать (ой, извините, ошибся! ) обхаживать МВФ: мол, дайте нам кредит, он нам необходим, как кровь для организма. И я понял, что Моська морально ВЫШЕ нашего ЗЕ - она, облаяв Слона, не подлизывалась к нему.
А у Зеленского вышло: сначала облаял МВФ, как Моська Слона, затем стал ластиться к нему, как Шакал ко Льву.
Выходит, он - Шакаломоська?
Допоможіть.
А коли в останне зеленський відвідував поранених в шпиталях?...
Зате я впевнений, що на річницю свого обрання він вже зняв відосік з переліком своїх досягнень, де не буде ні незаконного призначення Богдана, ні розпуску Ради, ні збільшення наших втрат після "просто пєрєстать стрєлять", ні про діру в бюджеті, ні про Оман, ні про Єрмака, ні про суди у справі Шеремета, Чорновол, Федини і Звіробій...
СТОП! А які ж тоді досягнення?
І всі такі гарні
Расстояние от «конца эпохи бедности» до «хоть бы выжить» мы преодолели за год. Интересно это уже обещанный экономический прорыв Зеленского или нас ещё ждёт каннибализм? 73%, просыпайтесь. Вы обделались.