 "Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время", - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Неважно, по каким причинам они возникли. Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее. В бюджете, среди прочего, заложено и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавирусом. Все это медики должны получить уже с апреля", - заявил глава государства.

Президент также акцентировал внимание на том, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования.

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