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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
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 "Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время", - Зеленский

Уже на следующей неделе начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, возникших в некоторых регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Неважно, по каким причинам они возникли. Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее. В бюджете, среди прочего, заложено и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавирусом. Все это медики должны получить уже с апреля", - заявил глава государства.

Президент также акцентировал внимание на том, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3189995
 
 
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не спіши ...може само "розсосеться" ...гніда
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не спіши ...може само "розсосеться" ...гніда
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между "надо закрыть " и "уже закрыл " расстояние,как от валоди до Президента Украины..
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Они даже врать одинаково не научились, ган@@ны. Степанов только намедни врал про перечислении субвенции на доплату врачам до 300%. А на самом деле закрывали накопившиеся перед медиками долги по зарплатам, и то не полностью. А вопрос доплат тупо скинули на местные власти, гниды. Зато пропиариться никак не забыли.

"Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4090
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Сподіваюсь, що всі, хто на виборах казав "хоть пасмійомся", зараз заходяться від сміху. До гикавки.
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Он до сих верит, что президент в Украине какой-то "барыга" Порошенко.
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Президент Украины - Порошенко. Президен малоросии - Зеленский
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Сын Шахтера@TheSonOfAMiner 1 ч

В это время в #Краматорск ГБ#3 на финансирование зарплат и лечения больных до конца месяца осталось в бюджете всего 200 000 грн. Поэтому многих врачей отправили в бесплатные отпуска.
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Якщо кловуни будуть пояснювати лікарям алгоритми як вберегтися від інфекції, то погано буде.
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А зачем ты этот вопрос с задолженностями врачам вообще открывал ?
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А у него везде так. Долги растут везде и сами собой, а оно только плечами поводит.
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Шакаломоська
Когда я случайно увидел в Интернете ( сериал не смотрел ), как "Президент Голобородько" посылает МВФ в неудобовспоминаемое место, мне вспомнилась облаявшая Слона Моська:

- Вот Моська! Знать, она сильна,
Раз лает на Слона!

Слон-МВФ его облаивание мелким украинским шутом действительно не заметил. А мудрый украинский народ заметил, поверил в силу "Голобородька" и сделал его Президентом.
Вернее, ПреЗЕдентом. ПреЗЕдент стал облаивать ( ой, извините, ошибся! ) обхаживать МВФ: мол, дайте нам кредит, он нам необходим, как кровь для организма. И я понял, что Моська морально ВЫШЕ нашего ЗЕ - она, облаяв Слона, не подлизывалась к нему.
А у Зеленского вышло: сначала облаял МВФ, как Моська Слона, затем стал ластиться к нему, как Шакал ко Льву.
Выходит, он - Шакаломоська?
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Расстояние от «конца эпохи бедности» до «хоть бы выжить» мы преодолели за год. Интересно это уже обещанный экономический прорыв Бубочки или нас ещё ждёт каннибализм? 73%, просыпайтесь. Вы обосрались уже по самое "нихочу".
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Так так,вже пенсіонерам 40долларів дав,допоміг людям вижити.Господи,якщо ти є забери його собі.
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"я вам розкажу про країну мрії...".." головне - вижити"
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Надо не допускать, чтобы задолженности по зарплате возникали, ни врачам, ни другим бюджетникам. Никому. Мама Римма, видимо, не читала бубочке слова Библии: "Плата наемника да не переночует у тебя". А, может, и читала, а бубочка в это время играл на пианине.
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Ты как вопрос уже закрыт.Как и все кто былперед тобой.Нужно Делать,а не говорить.
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зараз не до цього. потім розрулять. видадуть все одразу
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Что значит неважно из-за чего возникла задолженность? По-моему это очень важно. Потому что вы завалили всё.
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никакой конкретики ...кто то , каким то что то должен закрыть , проинструктировать и уберечь и над всем этим чёткое руководство самого вовы ...
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Да в ы что?! А может приоритеты Кобелев с подельниками, Смелянский, куча советников иностранцев и граждан Украины любовниц и племянничковпо 22-28 лет, Лещенко, Наем.....?
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Щось пам'ять стала підводити.
Допоможіть.
А коли в останне зеленський відвідував поранених в шпиталях?...
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Как ты его закроешь если ВСЁ УЖЕ УКРАДЕНО до нас ...
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Гиляка чекає...Закрыть вопрос.Заборгованність перед лікарями? Ви .банулись? Зебіли!?
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Через тижнів два чи три воно запилить відосік про пожежі та термінове скликання РНБО з цього приводу... Раніше, мабуть, не зможе - то підгузок переповнений, то Єрмак "нє вєліт", то сценарій ще ненаписаний, то до Києва їхати стрьомно, бо дихати важко, то червоні трусєля та шаурма закінчились...
Зате я впевнений, що на річницю свого обрання він вже зняв відосік з переліком своїх досягнень, де не буде ні незаконного призначення Богдана, ні розпуску Ради, ні збільшення наших втрат після "просто пєрєстать стрєлять", ні про діру в бюджеті, ні про Оман, ні про Єрмака, ні про суди у справі Шеремета, Чорновол, Федини і Звіробій...
СТОП! А які ж тоді досягнення?
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І відразу так багато коментарів "Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2222
І всі такі гарні "Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5879
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Мне интересно, где хоть одна особь из 73 процентов скажет что-либо за Зе сейчас?
Расстояние от «конца эпохи бедности» до «хоть бы выжить» мы преодолели за год. Интересно это уже обещанный экономический прорыв Зеленского или нас ещё ждёт каннибализм?‬ 73%, просыпайтесь. Вы обделались.‬
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