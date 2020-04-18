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 Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ОС возле Крымского, ранен один воин, - штаб

Против украинских защитников населенного пункта Крымское российские оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба ОС.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Эвакуационной техникой воина доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья - средней тяжести.

Такие действия российских оккупантов без ответа не остались - военнослужащие Вооруженных Сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий Владимир Максименко, тяжело раненый при взрыве миномета во время стрельб 14 апреля в зоне ООС, нужна помощь в лечении, он в коме. ФОТО

Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ОС возле Крымского, ранен один воин, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189991
 
 
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Острили позиции и отступили на заранее приготовленные?
Запросили перемирия ?
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Подпалите траву пускай козломордые окупанты посидят недельку под дымком
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Готовтесь, завтра у кацапов будет обострение. РПЦ требует крови особенно на религиозные праздники
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