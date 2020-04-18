 Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ОС возле Крымского, ранен один воин, - штаб

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба ОС.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Эвакуационной техникой воина доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья - средней тяжести.
Такие действия российских оккупантов без ответа не остались - военнослужащие Вооруженных Сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.
Запросили перемирия ?