 Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ОС возле Крымского, ранен один воин, - штаб

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба ОС.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Эвакуационной техникой воина доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья - средней тяжести.

Такие действия российских оккупантов без ответа не остались - военнослужащие Вооруженных Сил Украины дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.

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