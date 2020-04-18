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COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
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 Если в храмы на Пасху придет хотя бы десятая часть тех, кто был в прошлом году, будет вспышка COVID-19, - МВД

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко заявил, что по данным Национальной полиции, в прошлом году в религиозных обрядах на Пасху приняли участие около 7,5 млн граждан. Если в этом году в церкви придет хотя бы десятая часть, то Украина получит очередную вспышку коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Мы в очередной раз призываем граждан не приходить в этом году на религиозные службы. В случае, если такое произойдет, правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы люди придерживались личных мер безопасности и держали необходимую дистанцию. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, по словам главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители готовы прибегать к более жестким мерам - административным наказаниям", - говорится в сообщении.

Он добавил, что во время пасхальных богослужений возле храмов по всей стране будут дежурить более 22 тыс. полицейских и нацгвардейцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если люди пойдут на Пасху в церковь, заболеть коронавирусом могут от 2% до 10% украинцев, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3189989
 
 
 Топ комментарии
 
Разогнать нахрен поповские притоны как игорный бизнес, между этими мошенниками никакой разницы.
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Мусора,так чего не арестовывает нарушителей.Или не интересно))).У мусоров как всегда ,а ме начальник приказал)))
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Да уже спышку ждали 14 апреля теперь будем ждать потом июнь. Пока народ с голоду не полохнет
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Умный народ не голосовал бы за евреев. Правильно говоришь
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МВС будує свої прогнози не на реальних фактах а на чутках та страшилках! Але чого хотіти від непрофесіоналів! В Радимшлі жінка яка померла від коронавірусу, була в храмі перед шпиталізацією, але нікого не заразила - це достовірний факт! Тому досить вже розповсюджувати ідіотські чутки що в храмі можна заразитись коронавірусом. В Києво-печерські лаврі монахи заразились через те що вони живуть разом в гуртожитку, спільно їдять, спільно працюють, але моляться вони в окремому храмі, тому передати свій коронавірус прихожанам не можуть!
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В Радомишлі взагалі жодного хворого на коронавірус немає! І це не зважаючи на те що перша жертва коронавірусу приїхала з Польщі в Радомишль і ходила до місцевого храму на службу Божу!
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Ти вже задовбав зі своїм Радомишлем - на один радомишль декілька десятків протилежних випадків, причому і в твоїй області - і Почаїв, і Заліщики. І по Монастириські є підозра, що церква таки добре розігнала заразу.
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"В Радимшлі жінка яка померла від коронавірусу, була в храмі перед шпиталізацією, але нікого не заразила"

...еще не вечер. Скоро мы узнаем сколько будет трупов от этой женщины.
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Це було аж13 березня а з тої пори немає ані заражених ані померлих в Радомишлі. Навіть районну лікарню Радомишля вже викреслили зі списку опорних лікарень для хворих на коронавірус!
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не важно. Болезнь может протекать без симптомов. Тяжело дома посидеть?
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Він не піде взагалі - він тебе посилає. Не дай бог заслабне - хто херню на форумі постити буде.
Теорію свою дибільну перевіряє.
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Так вже 30 років голосуємо.Водять "мудреці" українців як тварин
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Каждому , кто попрётся в церковь, на руку метку несмываемой краской. Заболел, попал в больничку, метка есть, на лечение в Лавру. Помещений много, поместятся все.
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Чем заразится?) Если надо будет прикрыть какой маркет власти там протестирую и найдут кучу больных зеленобиков) а тут на церквах зробили акцент 😆 бо масово зробили тести 😆 хай же масово Верховну раду протестують)
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А краска нужная есть в каждом райотделе полиции (у экспертов-криминалистов) и банках... "Родамин" называется... Ею "сигнальные" пачки денег обрабатывают... На руки попадает - не видно. Через несколько минут по коже малиновые пятна. Смыть нельзя - вступает в реакцию с потожировыми выделениями, проникает в корни волосков, потовые и жировые железы... Недели на две-три "украшение" обеспечено... (Жил в "общаге", в коридорах лампочки тырить начали... Я, тихонько, среди ночи, под прикрытием двух друзей, лампочки обработал, по всем этажам. Через два дня вся общага угорала с майора и подполковника... И даже не потому, что узнали... Лето, жара... А они в кителях и перчатках - "менты"-ППСники, на улицах, стали вылавливать... Они-то, знают, ЧТО значит этот цвет...).
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.. и назвать эту краску * метка Божья*!!! Сейчас бы она очень пригодилась бы.
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Вы забыли про пик, обещанный регентом ляшко на вчера...
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Разогнать нахрен поповские притоны как игорный бизнес, между этими мошенниками никакой разницы.
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Мусора,так чего не арестовывает нарушителей.Или не интересно))).У мусоров как всегда ,а ме начальник приказал)))
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Так действуйте. Введите пикеты на дальних подходах к храму, перекройте движуху возле Лавры для авто. Все это давно отработанные методы. А патрулировать возле храма, когда толпа уже собралась, только провоцировать конфликт.
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Треба на дальніх підступах до храму затримати мóцьковських попів.
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А для чого тоді міністерство МВС і міністр МВС, якщо мóцковські попи можуть запросто викликати епідемію в Україні?
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кацапские секты в Украине распадлючились. На рефии все церкви сказали что бы дома сидели и все согласны и не вякают. И только в Украине дебильные кацапские прихожане и их сектанты качают права.
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МВС займається питаннями епідеміології, дурдом
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Так а херли вы их не закрыли долбоящеры зеленые? Вы своими действиями и добиваетесь вспышки.
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Если в храмы на Пасху придет хотя бы десятая часть тех, кто был в прошлом году, будет вспышка COVID-19, - МВД

Эта "пандемия" придумана собственниками СМИ для решения своих вопросов.
Согласно статистике идет естественная убыль населения , как и в прошлые года.
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У гундяевских сектантов даже юмор ***************. ) Не зря же вся верхушка этой секты заразилась... Если в храмы на Пасху придет хотя бы десятая часть тех, кто был в прошлом году, будет вспышка COVID-19, - МВД - Цензор.НЕТ 6008
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Зазомбированым это не понять. Мнения нормальных вирусологов их не интересует. Мнения политиков превыше всего. Политиков и экспертов подкупных
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это эпидемия - ой нет, это пандемия...
все по домам - забирайте своих всех из очагов...
маска бесполезна - носите маски все поголовно...
карантин 2 недели - но еще 14 дней выздоровевший носитель...
вакцина на подходе - но у больных не вырабатывается иммунитет и антитела...
Постоянный бред со всех сторон людей не настораживает.
у кого то скопировал, сорри
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У тупоголовых орков ни логика не работает ни законы не писаны. Орки должны все сдохнуть. Ето закон еволюции
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так в новостях писалось что спецназ выставят или вас держат мусоров чтоб людей и спортсменов ганять в парках?если не то вы сознательно хотите заразить побольше как свозили самолетами всех и отпускали
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Пик коронавуируса бедет через 21 день после девятого мая. И них,я вы не сделаете с етим дебильным населением. Каждый народ заслуживает то что имеет
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ну так стреляйте это богомольное кацапское быдло ! или сразу до президентских выборов свой карантин продлевайте !
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Религия-опиум для народа, но не для населения.
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Настасья@nastusia001





Розмовляла з бабусею.
Каже, що в домі ніхто із сусідок цьогоріч пекти паски не буде.
Попередні роки всі пекли.
А знаєте чого не будуть? Бо в церкву всі не будуть іти і ніхто не побачить їх паски
Отака показуха
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а движущую силу всех благих дел - "шоб було луччє чим у сусіда" никто и не отменял ))
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У мене вже напечені - дружина і діти постаралися... Святить буду особисто, завтра... Вранці встану, вмиюся, побриюся, перехрещу паски з крашанками на столі :"Нарікаю вас святими!", та й сяду їсти... А тим, хто хоче побачить - є фото у смартфоні...
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Так гЫлита сама ж туда в полном составе и попрет )))
Скоро фоточки во всех инстаграмах мукл страны )))
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раша готова пойти на любое преступление, если смертность в Украине от ковируса сможет вырасти на 300%. щас её апологеты спасания экономики, свободы совести и заговора закулисья, начнут это здесь "доказывать" )))
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Что бы выросла смертность от короны на 300% надо что бы всех умерших писали в жертвы короны и тестов побольше делать. )
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)) пойди просвирку тогда возьми и в дёсна онухрия поцелуй, если веруеш.
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объясни мне, какая кацапстану разница 200 умрёт украинцев или 200 000? с учётом того, что умрут в основном не годные ни к строевой ни...
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зяблик, ты вообще для мну свободен. первый и последний раз тебе подаю ))
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Може це лайно перевести в санітари? Він там більше розуміє ніж в поліції. Если в храмы на Пасху придет хотя бы десятая часть тех, кто был в прошлом году, будет вспышка COVID-19, - МВД - Цензор.НЕТ 7422
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Та о ДЕСЯТОЙ части можно только помечтать ,боюсь ,что придёт половина от прошлогодних . Если в храмы на Пасху придет хотя бы десятая часть тех, кто был в прошлом году, будет вспышка COVID-19, - МВД - Цензор.НЕТ 3978
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"Релігійна правда"* пише, що оцей ̶з̶а̶м̶п̶о̶л̶і̶т̶ митрополит Антоній, який опублікував пост, насправді вже вхопив корону і знаходиться в якійсь клініці, звідки вилазить лише для того, щоб посвітити мордякою у Шустера. Разом з ним нібито госпіталізований і ̶з̶а̶м̶п̶о̶л̶і̶т̶ митрополит Онуфрій, який завтра має вести святкову літургію для секти РПЦвУ.

* * *
ТСН-тиждень і Дзеркало тижня теж підтверджують. Церковники спростовують.

* * *

При этом даже в ООО РПЦ:
«В этих условиях, в заботе о жизни и здоровье людей, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с болью в сердце призвал православных христиан, исполняя предписания санитарных властей, воздержаться от посещения храмов и пребывать в своих жилищах, совершая домашнюю молитву, а также участвуя в богослужениях при их видеотрансляции.<…> Важно разъяснять прихожанам, что временные ограничения на пребывание в храме не лишают их возможности приобщаться день за днем к великим событиям Страстей и Воскресения Господа нашего через чтение Священного Писания, через соучастие в богослужениях при их трансляции, через домашнее чтение богослужебных последований».https://ukraine.d3.ru/upts-mp-pozvala-ukraintsev-v-khram-za-blagodatnym-ognem-1964368/?sorting=rating
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У Тодурова вони поховалися... Там Новінський для них ВІП-апартаменти організував...
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Придут люди с крашенными яйцами, их обрызгают водой и всё. Это не приведет к апокалипсису.
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А чому б не заправити пожежні машини якимось дезинфікуючим засобом та не обробити хорошенько тих хто прийде?!
А для переконливості ще й пройтись "*********** паличками"........
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потому что здесь не кацапстан. тебя это огорчает?
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Парикмахерские у них смелости хватило закрыть,а поповские притоны нет
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Рецепт победы от Зеленского

Если в храмы на Пасху придет хотя бы десятая часть тех, кто был в прошлом году, будет вспышка COVID-19, - МВД - Цензор.НЕТ 1966

Я вам честно скажу - я стараюсь. Искренне стараюсь. Правда.
Но я вообще не могу понять, что говорит этот человек.

Чтоб наши родители жили дольше, надо не к Богу обращаться, а, например, поставить адекватного министра здравоохранения, который сможет расчистить эти авгиевы конюшни. Ну, как минимум. Хоть с чего-то начать.

Чтоб внуки не кашляли, надо не Великдень праздновать, а пожары, дым от которых за двести километров затмил солнце в Киеве и сделал его самым загрязненным городом в мире на сегодня, тушить. Не видосики записывать, а ехать туда, под Чернобыль, там создавать оперативный штаб, и спать по четырнадцать минут в сутки в палатке в поле.

Чтоб дети были счастливыми, желательно было не ******** экономику за первый же год, но это - я понимаю - уже слишком большие запросы. Слишком сложно.

И прочая, и прочая, и прочая.

И вот в стране, которая, по меткому выражению - сейчас не помню кого, в ленте прочитал - похожа на кружку, стоящую на краю стола, в стране, где война, эпидемия и экономический кризис - президент записывает видосик и говорит: а давайте помолимся Богу. И будем сидеть дома.
Аркадий Бабченко

PS. Должен заметить, что определенный прогресс всё-таки есть, я бы даже сказал "эволюция". Ведь раньше Зеленский молился не богу, а Путину -- ссылка на ютуб.
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чуть переделанный "Дух времени / Zeitgeist 2007". Вас обманывают все мировые общественные организации и структуры, , все правительства, все спецслужбы , все СМИ . Религиозные иерархи в этом мире перестали выполнять основную функцию управления, но они созданы теми же людьми, которые дают вам правительство, вашу порочную и ущербную систему образования, которые создали банковские картели, потому что вашим хозяевам плевать на вас и на ваши семьи. Их волнует только то, что волновало всегда - власть и контроль над всем миром. Чем больше вы развиваетесь, тем больше вы начинаете понимать природу вещей, тем очевиднее все становится и вы начинаете видеть ложь повсюду.
Им будет не просто, тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины (Джеральд Мэсси, египтолог)
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А что закрыть их принудительно нельзя? Где Аваковские держиморды?
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Можно. Вот метро закрыли принудительно и все ноют - "пачиму, я свабоден и хачу ездить", как откроют - сразу же ломанутся туда. Так и с церквями - будут роптать про злочинну владу, которая не дает помолиться и требовать открыть, а потом толпами пойдут получать очередную дозу вируса.
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Церква відділена від держави.Таких поліцаїв треба вішати за порушення конституції.А якщо це порушення карантину,то закривайте ВР,бо там також є порушення карантину.Загоняйте поліцаїв у підвали,бо вони ходять по троє і не соблюдають дістанцію в 2 метри.Закривайте хлібзаводи,бо там також є порушення карантину.Може армію закрити,бо там в кузові солдати не соблюдають дістанцію?Краще закрити дебілів при владі на самоізоляцію в ппідвали та нехай там сидять поки не здохнуть.
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А в Дніпрі вже по програмі мера пенсіонерам привезли освячені пасочки безкоштовно .
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Днепр заботится о пенсионерах, уже и ямок накопал
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Да закрыть эти церкви попов оштрафовать если недоходит в такой ситуации туда только отморозки попрутся которые утром крестятся а потом бухают
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закрийте ви вже ті церкви, і не буде ніяких "якщо"
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