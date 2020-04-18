 Если в храмы на Пасху придет хотя бы десятая часть тех, кто был в прошлом году, будет вспышка COVID-19, - МВД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Мы в очередной раз призываем граждан не приходить в этом году на религиозные службы. В случае, если такое произойдет, правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы люди придерживались личных мер безопасности и держали необходимую дистанцию. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, по словам главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители готовы прибегать к более жестким мерам - административным наказаниям", - говорится в сообщении.

Он добавил, что во время пасхальных богослужений возле храмов по всей стране будут дежурить более 22 тыс. полицейских и нацгвардейцев.

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