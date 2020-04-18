 Если в храмы на Пасху придет хотя бы десятая часть тех, кто был в прошлом году, будет вспышка COVID-19, - МВД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Мы в очередной раз призываем граждан не приходить в этом году на религиозные службы. В случае, если такое произойдет, правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы люди придерживались личных мер безопасности и держали необходимую дистанцию. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, по словам главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители готовы прибегать к более жестким мерам - административным наказаниям", - говорится в сообщении.
Он добавил, что во время пасхальных богослужений возле храмов по всей стране будут дежурить более 22 тыс. полицейских и нацгвардейцев.
...еще не вечер. Скоро мы узнаем сколько будет трупов от этой женщины.
Теорію свою дибільну перевіряє.
Эти то не придут?
Эта "пандемия" придумана собственниками СМИ для решения своих вопросов.
Согласно статистике идет естественная убыль населения , как и в прошлые года.
все по домам - забирайте своих всех из очагов...
маска бесполезна - носите маски все поголовно...
карантин 2 недели - но еще 14 дней выздоровевший носитель...
вакцина на подходе - но у больных не вырабатывается иммунитет и антитела...
Постоянный бред со всех сторон людей не настораживает.
у кого то скопировал, сорри
Настасья@nastusia001
Розмовляла з бабусею.
Каже, що в домі ніхто із сусідок цьогоріч пекти паски не буде.
Попередні роки всі пекли.
А знаєте чого не будуть? Бо в церкву всі не будуть іти і ніхто не побачить їх паски
Отака показуха
Скоро фоточки во всех инстаграмах мукл страны )))
Желающие могут ответить:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1639820392838811&id=330365083784355&anchor_composer=false&ref=page_internal
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ТСН-тиждень і Дзеркало тижня теж підтверджують. Церковники спростовують.
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При этом даже в ООО РПЦ:
«В этих условиях, в заботе о жизни и здоровье людей, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с болью в сердце призвал православных христиан, исполняя предписания санитарных властей, воздержаться от посещения храмов и пребывать в своих жилищах, совершая домашнюю молитву, а также участвуя в богослужениях при их видеотрансляции.<…> Важно разъяснять прихожанам, что временные ограничения на пребывание в храме не лишают их возможности приобщаться день за днем к великим событиям Страстей и Воскресения Господа нашего через чтение Священного Писания, через соучастие в богослужениях при их трансляции, через домашнее чтение богослужебных последований».https://ukraine.d3.ru/upts-mp-pozvala-ukraintsev-v-khram-za-blagodatnym-ognem-1964368/?sorting=rating
А для переконливості ще й пройтись "*********** паличками"........
Я вам честно скажу - я стараюсь. Искренне стараюсь. Правда.
Но я вообще не могу понять, что говорит этот человек.
Чтоб наши родители жили дольше, надо не к Богу обращаться, а, например, поставить адекватного министра здравоохранения, который сможет расчистить эти авгиевы конюшни. Ну, как минимум. Хоть с чего-то начать.
Чтоб внуки не кашляли, надо не Великдень праздновать, а пожары, дым от которых за двести километров затмил солнце в Киеве и сделал его самым загрязненным городом в мире на сегодня, тушить. Не видосики записывать, а ехать туда, под Чернобыль, там создавать оперативный штаб, и спать по четырнадцать минут в сутки в палатке в поле.
Чтоб дети были счастливыми, желательно было не ******** экономику за первый же год, но это - я понимаю - уже слишком большие запросы. Слишком сложно.
И прочая, и прочая, и прочая.
И вот в стране, которая, по меткому выражению - сейчас не помню кого, в ленте прочитал - похожа на кружку, стоящую на краю стола, в стране, где война, эпидемия и экономический кризис - президент записывает видосик и говорит: а давайте помолимся Богу. И будем сидеть дома.
Аркадий Бабченко
PS. Должен заметить, что определенный прогресс всё-таки есть, я бы даже сказал "эволюция". Ведь раньше Зеленский молился не богу, а Путину -- ссылка на ютуб.
Им будет не просто, тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины (Джеральд Мэсси, египтолог)