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 Общество
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 СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают

По данным ряда СМИ, главу Украинской Православной Церкви(Московского патриархата) митрополита Онуфрия, а также митрополита УПЦ МП Антония, тайно госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19. В то же время представители УПЦ МП опровергают эту информацию.

Как передает Цензор.НЕТ, так, издание "Религиозная правда" со ссылкой на свои источники в Киево-Печерской лавре сообщило, что митрополита Онуфрия и управляющего делами УПЦ МП митрополита Антония, а также ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра госпитализировали якобы после обнаружения у них коронавируса.

При этом, как пишет издание, митрополиты Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно, и были госпитализированы под чужим именем. По данным источника "Религиозной правды", скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию.

Издание также пишет, что митрополит Антоний, который вечером 17 апреля появился в программе "Свобода слова Савика Шустера", оставил клинику на это время и поехал в Киево-Печерскую Лавру, чтобы принять участие в прямом эфире, о котором была договоренность заранее.

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В свою очередь, ТСН.Тиждень заявляет, что имеет подтверждение этой информации.

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Издание "Зеркало недели" также сообщает, что у митрополита Онуфрия несколько дней назад был обнаружен коронавирус. По данным источников ZN.UA, им занимаются в Киевском институте сердца Бориса Тодурова.

"Онуфрий находится в специальной палате в больнице Тодурова, которую снабдил всем необходимым для инфекционных заболеваний, включая самый современный аппарат искусственной вентиляции легких, особо тонко и эффективно выполняющий функцию наполнения легких кислородом, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Новинский.

И Борис Тодуров, и Вадим Новинский являются прихожанами УПЦ МП и регулярно совершают паломничество на Афон. Этим можно объяснить, что высокотехнологичную инфекционную палату Новинский создал в непрофильном Институте сердца", - пишет издание.

При этом в УПЦ МП заявляют, что митрополит Онуфрий здоров и не заразился коронавирусом.

В комментарии РБК-Украина Митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент сообщил: "Такой информации нет. Я говорю, Митрополит чувствует себя прекрасно и готовится к совершению божественной пасхальной службы".

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На информацию о том, что Онуфрий и Антоний инфицированы коронавирусом, отреагировали также в пресс-службе УПЦ МП.

"Митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению. Предстоятель Украинской Православной Церкви (Московского патриархата, - ред.) Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня совершит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции. Такое решение было принято во избежание скопления множества верующих, которые каждый год хотят попасть на Пасхальную Литургию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Онуфрий готовится к литургии, а митрополит Антоний находится в Киево-Печерской лавре. По данным УПЦ МП, они оба здоровы.

СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают 01

Источник: https://censor.net.ua/n3189988
 
   
 Топ комментарии
 
Раб хуйла надеюсь подохнет.
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Дед Филарет оказался прав на счёт короновируса и православнутых гомосеков в рясах😂
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его цель, как верного их раба с гундяем, перед подыханием, как можно больше заразить. бабы новых онухриев поднарожают)
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..так это чудовище может будучи заражённым, и чувствуя себя вполне хорошо пойдёт служить и может перезаразить сотни придурков! А придурки разнесут всё по своим домам, родным.
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легко. та на кряйняке даже приползёт из под ивл и будет брызгая в кашле слюной и соплями, без маски "проповедовать" и руку всем облобызать подставлять. для любых форм советской власти, как религии, люди просто расходники, "винтики", как принято у них их величать.
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Цікаво інше-як можна лягти в клініку під чужими іменами коли їхнє рило усі знають? А в тім фсб-шникам не звикати під чужими прізвищами никатися.
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спецпалата в клинике тудорова СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают - Цензор.НЕТ 5335.они заранее предполагали,шо боженька может разгневаться
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Они заразились одновременно с настоятелем Павлом. Внутри митрополии все было известно с первого дня. Секреты и тайны только для прихожан.
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)) бороду просто сбреет и татуировок набьёт. жить то хочет. и хорошо жить. и не на такие жертвы пойдёт. и будет потом, если не подохнет канешно, в загашниках прятаться, пока новая не отрастёт. а потом - "опа-ля, я воскресло!" и понесётся сказки рассказывать, как его пётр у врат встречал и чуть ли не ключи передать хотел ))
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как там волк в мультике говорил

"Бог в помощь !" СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают - Цензор.НЕТ 8729
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а вот сегодня вечером по "Интеру" посмотрим кто будет службу править
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Боженька всех своих шельм пометил )))
Пусть срочно поедет привет передаст гундяю!!!
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Дед Филарет оказался прав на счёт короновируса и православнутых гомосеков в рясах😂
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Филя своим убийственным диагнозом похоронил УПЦ МП вместе со всеми ихними анафемами

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Яблучна Людожерка

@plodogerka

·16 апр.

Патріарший собор Воскресіння Христового в Києві (УГКЦ) now. Коли є любов до ближнього.

СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают - Цензор.НЕТ 3335
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Главный сектант даже на самолете с иконами летал... И не помогло... Кто бы мог подумать? СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают - Цензор.НЕТ 7673
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Что петя что зеля слабаки.Это дерьмо должно быть за своим поребриком.
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​​«#СловоПредстоятеля» - 60-й випуск програми на ТК «Інтер». 18/04/2020

Предстоятель - про паніку через коронавірус, «ефект миші» і дієві ліки

Як наголосив Його Блаженство, не стільки важливо, реальний чи віртуальний коронавірус, як у цьому нас запевняють без угаву експерти та ЗМІ, - важливо, що звістка про коронавірус «кинула людей у відчай,.. позбавила духовної сили».

Предстоятель навів повчальний приклад про одного молодого чоловіка, який піддався паніці та самонавіюванню.

«Якось у нього заболів шлунок, а товариш пошуткував над ним. "Ти молоко любиш?", - спитав він. - "То люблю". - "Ото, можливо, ти ліг спати і відкрив рота, а миша залізла до тебе у шлунок і там шкребе". І ця людина повірила слову. Він знаходився у прєлєсті, довіряючи собі, та йде до лікаря. "Лікарю, я з'їв мишу, вона в мене у шлункові, турбує мене, шкребе мене". Зробили йому рентген - і нічого не виявили. Та через деякий час чоловік знову приходить: "Ні-ні! Ця миша мене заїдає. Я помираю!". Лікар зрозумів, що тут справа не у шлункові, а у психології людини. Ввели йому наркоз, і лікар трохи царапнув живіт скальпелем і зашив. Чоловік прийшов у себе. "От, бачиш, витягли з тебе мишу", - показує йому мишу лікар. - "Я так себе добре почав почувати, ой, як мені добре!". І чоловік вилікувався, пішов здоровий додому», - розповів Архіпастир та підкреслив, що такий «ефект миші» створює і коронавірус, і під впливом паніки ми хворіємо.
* * *
То есть все без-действия сего славного молитвенника исходят из его убеждения в том, что никакого короновируса не существует. Вот только взрыв эпидемии в его резиденции - Лавре - не укладывается в эту схему. Ибо вряд ли его заболевшие монахи так зависимы от телевизора.
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Звична відповідь: їх там не має. Чого ще чекати від московитів?
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да возлюбили они друг в друге, как ближних своих. всё по классике вангований церковную власть придержащих )))
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Ну, тепер півлітру кагору натщсерце, сто раз "Отченаш", двісті земних поклонів, триразове обкурювання ладаном і Біблію, на ніч, під подушку - "і як рукою зніме..." болячку...
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СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают - Цензор.НЕТ 5186

А можно узнать под какими именно именами они шифруются?
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Какое классное у Бога чуство юмора)))
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Гундяевский Онучий должен сдохнуть.
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Каждый год УПЦ МП=РПЦ накануне Пасхи начинает нагнетать: сойдет или не сойдет? Если не сойдет, то всё, конец света (конечно, огорчение: потеряют Мерседесы, Майбахи, миллионы долларов...). И тем не менее, отказываться от роскоши и кормушки, от "честно нажитого" не хотят, потому заранее (до схождения огня!) призывают приходить и "разделить с ними радость" (принести деньги):
СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают - Цензор.НЕТ 8448
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Откель у безтомосных неканонических сектантов секты свидетелей фсб ,примазанцев к православию благодатный огонь? Только горящие пердаки! СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают - Цензор.НЕТ 2881
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А ПЦУшники не болеют, значит они ближе к богу. А он не фраер, он всё видит.
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Очільник РПЦ в Україні (МП) митрополит Онуфрій заразився коронавірусом і його таємно госпіталізували. Про це Релігійній правді повідомили джерела у Києво-Печерській лаврі.
Також коронавірус виявили у митрополита РПЦвУ Антонія та ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископа Сильвестра. Наразі вони також госпіталізовані.
Раніше коронавірусну інфекцію підхопили намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло та настоятель Свято-Троїцького Іонинського монастиря єпископ РПЦвУ Іона.
За даними наших джерел, митрополити Онуфрій та Антоній проходили тест на коронавірус анонімно, і були госпіталізовані під чужим іменем. Так вчинили з метою убезпечити РПЦвУ від звинувачень напередодні Великодня.
«Швидше за все, митрополит Онуфрій не проводитиме Великодню літургію, оскільки для нього наразі найважливішим питанням залишається власне здоров'я, а не репутації церкви», - зазначило джерело.
Ввечері 17 квітня митрополит Антоній з'явився у програмі «Свобода слова Савіка Шустера». Він залишив клініку на цей час та поїхав до Києво-Печерської лаври, щоб взяти участь в прямому ефірі, про який була домовленість зазделегідь.
http://religionpravda.com.ua/2020/04/18/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD/
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замуруйте его в стену на самоизоляцию, любого попа рузького, который созывает во время карантина на свои мероприятия, СБУ должны за саботаж и попытку дестабилизации ситуации отправлять в клетку
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теперь тайно верните в зад, на все воля Божья. И так с каждым моцкалем
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Печерська лавра, Почаївська Лавра, Іонинський монастир, Монастир в Одесі, Чернівці - все московські попи. ФСБ через ці монастирі підкинула біологічну зброяю - коронавірус, щоб знищити Україну. На Донбасі вбиває зброєю, а Житомирська, Київська і Чернігівська області палають в вогні, хоч рядом такі ж білоруські ліси але там не горить. Клоун зі свого боку взявся садити АТОшників, майданівців, волонтерів - усіх хто виступив проти путіна і руского міра.

Ворог пішов у широкомаштабний наступ.
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Тайна за семью замками. Скрывают от прихожан. Секретная служба скрывает что происходит с главарями РПЦ. Кто еще сомневается что ничего общего с Богом ета организация не имеет? Ето же вражеская организация.
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Символично, что эта новость появилась после статьи о Благодатном огне. СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают - Цензор.НЕТ 2586
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не могу понять , зачем ехать в больницу , есть же иконы там исцеляющие , чудотворные и тд в конце концов бог поможет выздороветь ...или нет ...
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