 СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают

Как передает Цензор.НЕТ, так, издание "Религиозная правда" со ссылкой на свои источники в Киево-Печерской лавре сообщило, что митрополита Онуфрия и управляющего делами УПЦ МП митрополита Антония, а также ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра госпитализировали якобы после обнаружения у них коронавируса.

При этом, как пишет издание, митрополиты Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно, и были госпитализированы под чужим именем. По данным источника "Религиозной правды", скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию.

Издание также пишет, что митрополит Антоний, который вечером 17 апреля появился в программе "Свобода слова Савика Шустера", оставил клинику на это время и поехал в Киево-Печерскую Лавру, чтобы принять участие в прямом эфире, о котором была договоренность заранее.

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В свою очередь, ТСН.Тиждень заявляет, что имеет подтверждение этой информации.

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Издание "Зеркало недели" также сообщает, что у митрополита Онуфрия несколько дней назад был обнаружен коронавирус. По данным источников ZN.UA, им занимаются в Киевском институте сердца Бориса Тодурова.

"Онуфрий находится в специальной палате в больнице Тодурова, которую снабдил всем необходимым для инфекционных заболеваний, включая самый современный аппарат искусственной вентиляции легких, особо тонко и эффективно выполняющий функцию наполнения легких кислородом, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Новинский.

И Борис Тодуров, и Вадим Новинский являются прихожанами УПЦ МП и регулярно совершают паломничество на Афон. Этим можно объяснить, что высокотехнологичную инфекционную палату Новинский создал в непрофильном Институте сердца", - пишет издание.

При этом в УПЦ МП заявляют, что митрополит Онуфрий здоров и не заразился коронавирусом.

В комментарии РБК-Украина Митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент сообщил: "Такой информации нет. Я говорю, Митрополит чувствует себя прекрасно и готовится к совершению божественной пасхальной службы".

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На информацию о том, что Онуфрий и Антоний инфицированы коронавирусом, отреагировали также в пресс-службе УПЦ МП.

"Митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению. Предстоятель Украинской Православной Церкви (Московского патриархата, - ред.) Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня совершит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции. Такое решение было принято во избежание скопления множества верующих, которые каждый год хотят попасть на Пасхальную Литургию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Онуфрий готовится к литургии, а митрополит Антоний находится в Киево-Печерской лавре. По данным УПЦ МП, они оба здоровы.