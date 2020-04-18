 СМИ сообщают о госпитализации с COVID-19 главы УПЦ МП Онуфрия и митрополита Антония. В пресс-службе церкви отрицают

Как передает Цензор.НЕТ, так, издание "Религиозная правда" со ссылкой на свои источники в Киево-Печерской лавре сообщило, что митрополита Онуфрия и управляющего делами УПЦ МП митрополита Антония, а также ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра госпитализировали якобы после обнаружения у них коронавируса.
При этом, как пишет издание, митрополиты Онуфрий и Антоний проходили тест на коронавирус анонимно, и были госпитализированы под чужим именем. По данным источника "Религиозной правды", скорее всего, митрополит Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию.
Издание также пишет, что митрополит Антоний, который вечером 17 апреля появился в программе "Свобода слова Савика Шустера", оставил клинику на это время и поехал в Киево-Печерскую Лавру, чтобы принять участие в прямом эфире, о котором была договоренность заранее.
В свою очередь, ТСН.Тиждень заявляет, что имеет подтверждение этой информации.
Издание "Зеркало недели" также сообщает, что у митрополита Онуфрия несколько дней назад был обнаружен коронавирус. По данным источников ZN.UA, им занимаются в Киевском институте сердца Бориса Тодурова.
"Онуфрий находится в специальной палате в больнице Тодурова, которую снабдил всем необходимым для инфекционных заболеваний, включая самый современный аппарат искусственной вентиляции легких, особо тонко и эффективно выполняющий функцию наполнения легких кислородом, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Новинский.
И Борис Тодуров, и Вадим Новинский являются прихожанами УПЦ МП и регулярно совершают паломничество на Афон. Этим можно объяснить, что высокотехнологичную инфекционную палату Новинский создал в непрофильном Институте сердца", - пишет издание.
При этом в УПЦ МП заявляют, что митрополит Онуфрий здоров и не заразился коронавирусом.
В комментарии РБК-Украина Митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент сообщил: "Такой информации нет. Я говорю, Митрополит чувствует себя прекрасно и готовится к совершению божественной пасхальной службы".
На информацию о том, что Онуфрий и Антоний инфицированы коронавирусом, отреагировали также в пресс-службе УПЦ МП.
"Митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению. Предстоятель Украинской Православной Церкви (Московского патриархата, - ред.) Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня совершит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции. Такое решение было принято во избежание скопления множества верующих, которые каждый год хотят попасть на Пасхальную Литургию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас Онуфрий готовится к литургии, а митрополит Антоний находится в Киево-Печерской лавре. По данным УПЦ МП, они оба здоровы.
"Бог в помощь !"
Пусть срочно поедет привет передаст гундяю!!!
Яблучна Людожерка
@plodogerka
·16 апр.
Патріарший собор Воскресіння Христового в Києві (УГКЦ) now. Коли є любов до ближнього.
Предстоятель - про паніку через коронавірус, «ефект миші» і дієві ліки
Як наголосив Його Блаженство, не стільки важливо, реальний чи віртуальний коронавірус, як у цьому нас запевняють без угаву експерти та ЗМІ, - важливо, що звістка про коронавірус «кинула людей у відчай,.. позбавила духовної сили».
Предстоятель навів повчальний приклад про одного молодого чоловіка, який піддався паніці та самонавіюванню.
«Якось у нього заболів шлунок, а товариш пошуткував над ним. "Ти молоко любиш?", - спитав він. - "То люблю". - "Ото, можливо, ти ліг спати і відкрив рота, а миша залізла до тебе у шлунок і там шкребе". І ця людина повірила слову. Він знаходився у прєлєсті, довіряючи собі, та йде до лікаря. "Лікарю, я з'їв мишу, вона в мене у шлункові, турбує мене, шкребе мене". Зробили йому рентген - і нічого не виявили. Та через деякий час чоловік знову приходить: "Ні-ні! Ця миша мене заїдає. Я помираю!". Лікар зрозумів, що тут справа не у шлункові, а у психології людини. Ввели йому наркоз, і лікар трохи царапнув живіт скальпелем і зашив. Чоловік прийшов у себе. "От, бачиш, витягли з тебе мишу", - показує йому мишу лікар. - "Я так себе добре почав почувати, ой, як мені добре!". І чоловік вилікувався, пішов здоровий додому», - розповів Архіпастир та підкреслив, що такий «ефект миші» створює і коронавірус, і під впливом паніки ми хворіємо.
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То есть все без-действия сего славного молитвенника исходят из его убеждения в том, что никакого короновируса не существует. Вот только взрыв эпидемии в его резиденции - Лавре - не укладывается в эту схему. Ибо вряд ли его заболевшие монахи так зависимы от телевизора.
А можно узнать под какими именно именами они шифруются?
Також коронавірус виявили у митрополита РПЦвУ Антонія та ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископа Сильвестра. Наразі вони також госпіталізовані.
Раніше коронавірусну інфекцію підхопили намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло та настоятель Свято-Троїцького Іонинського монастиря єпископ РПЦвУ Іона.
За даними наших джерел, митрополити Онуфрій та Антоній проходили тест на коронавірус анонімно, і були госпіталізовані під чужим іменем. Так вчинили з метою убезпечити РПЦвУ від звинувачень напередодні Великодня.
«Швидше за все, митрополит Онуфрій не проводитиме Великодню літургію, оскільки для нього наразі найважливішим питанням залишається власне здоров'я, а не репутації церкви», - зазначило джерело.
Ввечері 17 квітня митрополит Антоній з'явився у програмі «Свобода слова Савіка Шустера». Він залишив клініку на цей час та поїхав до Києво-Печерської лаври, щоб взяти участь в прямому ефірі, про який була домовленість зазделегідь.
http://religionpravda.com.ua/2020/04/18/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD/
Ворог пішов у широкомаштабний наступ.