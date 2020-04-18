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Все про:Иерусалим (71) Пасха (149)

 Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В Великую субботу в практически пустом, в отличие от предыдущих лет, храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония зажжения благодатного огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи.

После схождения огня патриарх передал святыню помогающим клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей - по возрасту Христа.

Схождению огня предшествовала сложная церемония: двери кувуклии опечатали большой восковой печатью в знак того, что ее осмотр закончен, и в ней нет ничего, что позволило бы Иерусалимскому патриарху зажечь огонь обычными средствами.

Незадолго до появления патриарха Феофила была снята печать с двери кувуклии, а в пещеру внесли большую лампаду и 33 свечи. Затем патриарх зашел внутрь, и наступило ожидание. Церемония транслировалась по телевидению.

"Храм Гроба Господня закрыли для верующих в прошлом месяце в рамках жестких мер по борьбе с коронавирусом, предпринимаемых Израилем. "Заветная мечта многих - попасть в священные места с паломничеством (...) Многие сейчас не могут этого сделать", - сказал патриарх Феофил накануне, отметив, что отсутствие паломников в Иерусалиме причиняет страдания не только им, но и всем жителям Святой Земли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение не ехать в Иерусалим было правильным, - Дуда

Источник: https://censor.net.ua/n3189987
 
   
 Топ комментарии
 
Педофилы в женских платьях продолжают разводить верующее стадо лохов в 21 веке😂
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Отже апокаліпсису не буде.
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Вся правда о Благодатном огне. Бизнес проект евреев из НТВ. Ничего личного.
Телекомпания из России (с ушами людей с пейсами), купившая ЭКСЛЮЗИВНЫЕ права на трансляцию "схождения Благодатного Огня" продает потом видекартинку во все страны.
Только бизнес. Ничего личного.
ссылка: Благодатный огонь. Правда о чуде Безумная вера в огонь подменяет Веру в Бога
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Комментаторы НТВ - "представители разных конфессий ставят свои печать на восковую печать, которой запечатана Кувуклия как свидетельство того,что гроб осмотрен, никаких источников огня там нет".
Но ведь эта печать висела на закрытых дверях Кувуклии еще за час до того, как эти представители подошли со своими штампиками. Двери не открывались, никто из них внутрь не входил.
Две минуты печать повисела со штампами - и ее сняли.
Подошли два армянина и в левое окошко Кувуклия просунули два пучка свечей. (на НТВ этого не было)
Израильский полицейский вошел внутрь вместе с патриархом и остался там за закрытыми вратами. Через пару минут зашел и второй полицейский. Чтобы не подрались?
Хорошо видно, как поначалу монах попозировал с лампадой пред закрытыми дверями (22-я минута), а потом пронес ее внутрь.
Через 5 минут после входа патриарха огонь вынесли.
В завершение репортажа НТВ было видно, как внешние лампады над дверями Кувуклии зажигают от свечей (то есть сами они отнюдь не возгорелись).

ГДЕ ВСПЫШКИ И МОЛНИИ?

Надо ли после этого доказывать, что это были вспышки фотоаппаратов туристов?
Также стоит отметить, что никто из местных бородатых профессионалов бороды в огонь не сует.
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Армянская апостольская церковь, непосредственно участвующая в церемонии схождения благодатного огня, наконец-то рассказала правду о природе огня, выносимого из Гроба Господня. "Чуда не происходит, мы никогда об этом не заявляли, что огня не было, и он с небес сходит" - прокомментировал настоятель церкви святых архангелов Иерусалима архимандрит Гевонд Оганесян.
На фоне политических конфликтов была создана легенда о сверхъестественном схождении благодатного огня, что приводило очень много паломников в Иерусалим, в частности из России. "По словам очевидцев, на протяжении последних пятидесяти лет до времени захождения греческого патриарха и армянского архимандрита лампада там уже горела" - сообщил Гевонд Оганесян.
Однажды во время церемонии благодатного огня греческий патриарх сжег себе бороду, которую смогли быстро потушить. Это последствия суеверных толкований об огне, которые греки распространяют в среде своей паствы, и если бы греки объясняли бы своим, как то делает армянский Патриарх, то таких случаев не было бы и соблазнов, которыми унижается христианская вера пред верующими других религий.
Есть еще одно свидетельство иеромонаха Флавиана о том, что благодатный огонь действительно обжигает: "В 2004 году мой знакомый буквально через пять минут после получения благодатного огня пытался умыться огнём. Борода вроде бы небольшая, заметно стала разгораться. Пришлось закричать ему, чтоб тушил. Сам взял пример с других, подержал руку над огнём. Огонь, как огонь. Жжёт!".
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«Комментируя это заявление, служитель Иерусалимской Армянской патриархии архимандрит Гевонд, подтвердил, что отец Агоян, участвовал вместе с греческим патриархом в церемонии, и «сам зажигал огонь от лампады»[65]. Развивая позицию ААЦ по этому вопросу, в интервью РИА Новости он сказал:
Мы никогда не объявляли, что огонь сходит с небес. Да, такие чудеса были, но они происходили всенародно… Мы считаем огонь Благодатным, потому что молитвами Григория Просветителя сходит благодать, могут быть чудеса, исцеляться больные[65]
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Нашаманили аферюги..Коли вони вже нажеруться.. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме - Цензор.НЕТ 1833
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после химической реакции снизошёл ( хотя должен войти сверху ) благодатный огонь
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Я думаю там и химией никто незаморачивается, за стеночку зашел, зажигалочкой чиркнул, вот тебе и благодатный огонь снизошел.
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Педофилы в женских платьях продолжают разводить верующее стадо лохов в 21 веке😂
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Ці люди вчать заповіді божій, не вбий не вкради... . А яка твоя функція?
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Автолайк - смертный грех.
Разве что это была рука Б-га.
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Дежурный архимандрит чиркнул зажигалкой Zippo вот тебе и огонь
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Бро, ти ж пиши, що твій текст на павах реклами запальнички Zippo .
А насправді lighter Zippo, тут не при чому:
«Комментируя это заявление, служитель Иерусалимской Армянской патриархии архимандрит Гевонд, подтвердил, что отец Агоян, участвовал вместе с греческим патриархом в церемонии, и «сам зажигал огонь от лампады»[65]
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""... от [зажженной] лампады, которая и находилась там еще до входа армянского патриарха."
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Я уже думал, что в этом году не сойдет, вот если бы Бубочка поехал встречать, возможно и не сошел бы.
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Каждый год УПЦ МП=РПЦ накануне Пасхи начинает нагнетать: сойдет или не сойдет? Если не сойдет, то всё, конец света (конечно, огорчение: потеряют Мерседесы, Майбахи, миллионы долларов...). И тем не менее, отказываться от роскоши и кормушки, от "честно нажитого" не хотят, потому заранее (до схождения огня!) призывают приходить и "разделить с ними радость" (принести деньги):
Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі - Цензор.НЕТ 4315
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Цікаво, чому Благодатний Вогонь з'являється лише перед Пасхою за юліанським календарем? Календар протягом століть кілька разів змінювався, коригувався, різні конфесії відзначають Пасху за своїми календарями, а Вогонь з'являється лише на замовлення православних?
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Активнее всего он начал сходить, когда НТВ (хозяева той самой, зеленской национальности) решили устроить шоу на весь мир. Права на трансляцию "чуда" продают национальным телекомпаниям, сумма дохода от "чуда" исчисляется многими десятками миллионов долларов. УПЦ МП=РПЦ, похоже, в доле, всем хочется заработать на "священном огне".
А Бог всё равно есть!
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Верим на слово. Это Никодим с Нектарием помогли православным всей земли
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да мы уже в нем живем... Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі - Цензор.НЕТ 409
Черт-инородец и иноверец во главе христиан благословенного Киева и Украины...
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"Госпіталізовані" то зайве! Молитвою треба, молитвою. А там, як Бог дасть - вони ж тому вчили: "ходить до церкви, причащайтеся" - ну і хай.Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі - Цензор.НЕТ 5513
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Ключи от главной христианской святыни Иерусалима - храма Гроба Господня - хранятся в двух арабских мусульманских семьях. Корреспондент BBC Travel познакомилась с представителями обеих семей, двумя мужчинами, рабочее место которых - площадь перед христианским храмом.

Прекрасным воскресным утром Адиб Джавад Джудех аль-Хусейни сидит на лавочке у единственного публичного входа в иерусалимский храм Гроба Господня (он же храм Воскресения Христова - Ред.).
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Узнаю арабов. Точно также они сидят во всей Европе, а Европа им платит дань в виде пособий на беженцев, на их десятки детей=маленьких зверушек.
Мы свидетели гибели Европы.
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Схождению огня предшествовала сложная церемония: двери кувуклии опечатали большой восковой печатью в знак того, что ее осмотр закончен, и в ней нет ничего, что позволило бы Иерусалимскому патриарху зажечь огонь обычными средствамиИсточник: https://censor.net.ua/n3189987

А принести с собой коробок спичек или зажигалку что ему мешает???
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Хроники Хунты
@JuntaChronicles

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3h

Интервью Зеленского через месяц: - Сейчас надо всех похоронить, потом вырулим.
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Хімічна реакція, як зазвичай, чи в цей раз обійшлись запальничкой...?
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есть такая байка о запоребриковом петрухе первом. когда вдруг, где-то там икона замироточила, толпы туда повалили на чудо глянуть, а попы истолковали знамение сиё как неправедность каких-то там делов петрухи. разозлившись на толмачей, приехал сам петька. шо он там увидел заглянув за икону, история умалчивает. но его последовавший указ, как бэ гласил,- "ежели икона ещё раз замироточит водой, то жопы тамошних священников замироточат кровью". с тех пор икона перестала мироточить )))) где-то так.
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шмонають кувукулію, шманають жуліка, фокусника... і от вам НАТЄ ! АГОНЬ !!! ппц...

скільки цей цирк триватиме?
ЛЮДИ ОТЯМТЕСЯ
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Деньги, сэр. Они всему начало, особенно, когда за дело берутся евреи из НТВ, получившие экслюзивные права на трансляцию "чуда". Так эксплуатируется Вера людей, так на ней зарабатывают; так идет подмена понятий: верой в огонь подменяют Веру в Бога.
А Бог всё равно есть!
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І все одно вірять,ходять в той цирк,цілують картинки...людство заслуговує зневаги,бо отара.
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В Украину уже сошел огонь ,не можем потушить.
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А Бог видимо тоже следит за лунным календарем и посылает огонь каждый год на разную дату.Наверное тоже забыл дату воскрешения своего сына
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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме. Это новость на правах рекламы.
Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі - Цензор.НЕТ 5017
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Охлос хоче хліба і розваг!
Розвага єсть у вигляді сходження вогню, а хліб охлос принесе попам в церкву і подарує і саме головне гроші попам на майбахи і мерси!!!
Товптеся барани, дивіться на кашпіровщину, ви такого варті!!!!!!
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Если бы не ПЭТРУХА с Томасом, давно нам был бы пи......... ц. Война, Вирус. Пожары, Экономический пиз.......... Вовремя ПЕТРУНЯ сделал Томас.
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