 Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи.
После схождения огня патриарх передал святыню помогающим клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей - по возрасту Христа.
Схождению огня предшествовала сложная церемония: двери кувуклии опечатали большой восковой печатью в знак того, что ее осмотр закончен, и в ней нет ничего, что позволило бы Иерусалимскому патриарху зажечь огонь обычными средствами.
Незадолго до появления патриарха Феофила была снята печать с двери кувуклии, а в пещеру внесли большую лампаду и 33 свечи. Затем патриарх зашел внутрь, и наступило ожидание. Церемония транслировалась по телевидению.
"Храм Гроба Господня закрыли для верующих в прошлом месяце в рамках жестких мер по борьбе с коронавирусом, предпринимаемых Израилем. "Заветная мечта многих - попасть в священные места с паломничеством (...) Многие сейчас не могут этого сделать", - сказал патриарх Феофил накануне, отметив, что отсутствие паломников в Иерусалиме причиняет страдания не только им, но и всем жителям Святой Земли.
Телекомпания из России (с ушами людей с пейсами), купившая ЭКСЛЮЗИВНЫЕ права на трансляцию "схождения Благодатного Огня" продает потом видекартинку во все страны.
Только бизнес. Ничего личного.
ссылка: Благодатный огонь. Правда о чуде Безумная вера в огонь подменяет Веру в Бога
Но ведь эта печать висела на закрытых дверях Кувуклии еще за час до того, как эти представители подошли со своими штампиками. Двери не открывались, никто из них внутрь не входил.
Две минуты печать повисела со штампами - и ее сняли.
Подошли два армянина и в левое окошко Кувуклия просунули два пучка свечей. (на НТВ этого не было)
Израильский полицейский вошел внутрь вместе с патриархом и остался там за закрытыми вратами. Через пару минут зашел и второй полицейский. Чтобы не подрались?
Хорошо видно, как поначалу монах попозировал с лампадой пред закрытыми дверями (22-я минута), а потом пронес ее внутрь.
Через 5 минут после входа патриарха огонь вынесли.
В завершение репортажа НТВ было видно, как внешние лампады над дверями Кувуклии зажигают от свечей (то есть сами они отнюдь не возгорелись).
ГДЕ ВСПЫШКИ И МОЛНИИ?
Надо ли после этого доказывать, что это были вспышки фотоаппаратов туристов?
Также стоит отметить, что никто из местных бородатых профессионалов бороды в огонь не сует.
На фоне политических конфликтов была создана легенда о сверхъестественном схождении благодатного огня, что приводило очень много паломников в Иерусалим, в частности из России. "По словам очевидцев, на протяжении последних пятидесяти лет до времени захождения греческого патриарха и армянского архимандрита лампада там уже горела" - сообщил Гевонд Оганесян.
Однажды во время церемонии благодатного огня греческий патриарх сжег себе бороду, которую смогли быстро потушить. Это последствия суеверных толкований об огне, которые греки распространяют в среде своей паствы, и если бы греки объясняли бы своим, как то делает армянский Патриарх, то таких случаев не было бы и соблазнов, которыми унижается христианская вера пред верующими других религий.
Есть еще одно свидетельство иеромонаха Флавиана о том, что благодатный огонь действительно обжигает: "В 2004 году мой знакомый буквально через пять минут после получения благодатного огня пытался умыться огнём. Борода вроде бы небольшая, заметно стала разгораться. Пришлось закричать ему, чтоб тушил. Сам взял пример с других, подержал руку над огнём. Огонь, как огонь. Жжёт!".
Мы никогда не объявляли, что огонь сходит с небес. Да, такие чудеса были, но они происходили всенародно… Мы считаем огонь Благодатным, потому что молитвами Григория Просветителя сходит благодать, могут быть чудеса, исцеляться больные[65].»
Разве что это была рука Б-га.
А насправді lighter Zippo, тут не при чому:
«Комментируя это заявление, служитель Иерусалимской Армянской патриархии архимандрит Гевонд, подтвердил, что отец Агоян, участвовал вместе с греческим патриархом в церемонии, и «сам зажигал огонь от лампады»[65].»
А Бог всё равно есть!
Черт-инородец и иноверец во главе христиан благословенного Киева и Украины...
Прекрасным воскресным утром Адиб Джавад Джудех аль-Хусейни сидит на лавочке у единственного публичного входа в иерусалимский храм Гроба Господня (он же храм Воскресения Христова - Ред.).
Мы свидетели гибели Европы.
А принести с собой коробок спичек или зажигалку что ему мешает???
@JuntaChronicles
·
3h
Интервью Зеленского через месяц: - Сейчас надо всех похоронить, потом вырулим.
Може запалили???
жуліка,фокусника... і от вам НАТЄ ! АГОНЬ !!! ппц...
скільки цей цирк триватиме?
ЛЮДИ ОТЯМТЕСЯ
А Бог всё равно есть!
Розвага єсть у вигляді сходження вогню, а хліб охлос принесе попам в церкву і подарує і саме головне гроші попам на майбахи і мерси!!!
Товптеся барани, дивіться на кашпіровщину, ви такого варті!!!!!!