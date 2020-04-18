 В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.
Такое решение приняли 17 апреля, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасностии и чрезвычайных ситуаций, которую в телефонном режиме провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Руководителям религиозных общин рекомендовано провести все пасхальные богослужения в дистанционном режиме.
Кроме того, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции комиссия рекомендовала руководителям продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков приостановить работу на период действия карантинных мероприятий.
МОЖЕТ ПОРА ЭТУ СЕКТУ ЗАПРЕТИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ?
Ага.
У глави УПЦ Московського патріархату, єпископа РПЦ Онуфрія виявили коронавірус.
Митрополит Онуфрій, настоятель Української православної церкви Московського патріархату і єпископ РПЦ, таємно госпіталізований з коронавірусною інфекцією.
За даними Релігійної правди, митрополити Онуфрій і Антоній тестувалися на коронавірус в таємному порядку і були доставлені в госпіталь під чужим ім'ям, щоб «убезпечити РПЦвУ від звинувачень напередодні Великодня».
Карантин у Києві / ЦЗК
Дурдом!
Если закрывать, то все! Все!!!
Иначе эти попохолуи все попрутся в те, которые будут открыты...
Скопление на квадратный метр будет жесть!!!