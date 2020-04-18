EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в Украине Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Общество
  1243  16
Материалы по теме:
Все про:карантин (3341) Харьков (4649) церковь (1105) COVID-19 (4113) коронавирус (2756)

 В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет

Массовые религиозные мероприятия будут ограничены в Харькове с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Такое решение приняли 17 апреля, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасностии и чрезвычайных ситуаций, которую в телефонном режиме провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Руководителям религиозных общин рекомендовано провести все пасхальные богослужения в дистанционном режиме.

Кроме того, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции комиссия рекомендовала руководителям продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков приостановить работу на период действия карантинных мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные облили краской адресные таблички на майдане Героев Небесной Сотни в Харькове. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3189986
 
 
 Топ комментарии
 
Короновирус косит священников Мацковского патриархата
МОЖЕТ ПОРА ЭТУ СЕКТУ ЗАПРЕТИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
скока не запрещай, а работу мозгов ограничить не получится
 показать весь комментарий
 
Короновирус косит священников Мацковского патриархата
МОЖЕТ ПОРА ЭТУ СЕКТУ ЗАПРЕТИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ?
 показать весь комментарий
 
 
Там де неукраїнці при владі,там закриваються ринки та церкви.
 показать весь комментарий
 
А эти де билы продолжают малевать свои безумные картинки. Сами намалевали, сами посмеялись. В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет - Цензор.НЕТ 8901 Жесть.
 показать весь комментарий
 
Плевать мне на Сивуху. Ваш барыга-мародёр не лучше. Но на него ты ж картинки не намалюешь? У Харкові на Великдень обмежили роботу ринків і храмів, - міськрада - Цензор.НЕТ 7007
 показать весь комментарий
 
Вот такое нашёл в сети. Интресно, правда?

У глави УПЦ Московського патріархату, єпископа РПЦ Онуфрія виявили коронавірус.

Митрополит Онуфрій, настоятель Української православної церкви Московського патріархату і єпископ РПЦ, таємно госпіталізований з коронавірусною інфекцією.

За даними Релігійної правди, митрополити Онуфрій і Антоній тестувалися на коронавірус в таємному порядку і були доставлені в госпіталь під чужим ім'ям, щоб «убезпечити РПЦвУ від звинувачень напередодні Великодня».

Карантин у Києві / ЦЗК
 показать весь комментарий
 
И это правильно. А в соседнем Николаеве мэр четко потролил горожан, которые устали от карантина. Сказал, что карантин это решение президента, а в городе за него (зеленского) проголосовало 83%.. Так что хавайте, хоть подавитесь В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет - Цензор.НЕТ 7612
 показать весь комментарий
 
Кернес шпилит почти по Евангелию В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет - Цензор.НЕТ 5513 - "Изгнание торговцев из храма". от харьковского мэра В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет - Цензор.НЕТ 4310
В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет - Цензор.НЕТ 6042
 показать весь комментарий
 
Ограничение храмов!!!!!
Дурдом!
Если закрывать, то все! Все!!!
Иначе эти попохолуи все попрутся в те, которые будут открыты...
Скопление на квадратный метр будет жесть!!!
 показать весь комментарий
 
придурки! повесьте дома иконку и долбите в очко крестом до кровавых волдырей. Оставайтесь дома!
 показать весь комментарий
 
Дома так дома, а на рыбалку хочется, но нельзя там можно подхватить COVID-19, в лесу тоже и в чистом безлюдном поле.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх